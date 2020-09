Aktuální May 2020 Update je již na třetině počítačů s Windows 10

Na nejnovější verzi Windows 10 přešlo již 33,7 % uživatelů, ukazují statistiky marketingové agentury AdDuplex. Oproti srpnu si May 2020 Update polepšil o bezmála deset procentních bodů s tím, jak Microsoft postupně aktualizaci uvolňuje i na další počítače.

V současnosti je to také druhá nejpoužívanější verze Desítek. O chlup vede o půl roku starší November 2019 Update s 34,5% podílem. Dřívější May 2019 Update je na 25,7 % příslušných počítačů. Necelých šest procent počítačů běží na některých starších edicích, 0,7 % je naopak zapojeno do programu Windows Insider, takže mají k dispozici nejnovější kód.

Nadcházející týdny nám přinesou čerstvou verzi systému. Jmenovat se bude Windows 10 October 2020 Update, ponese číselné označení 20H2 a vychází z testovacího sestavení 19042.508, který již od poloviny září testují Insideři. Kdy přejde vyjde finální verze, zatím nevíme.

Víme však to, že půjde opět o menší upgrade bez výraznějších novinek. Součástí systému už ale bude nový prohlížeč Edge postavený na projektu Chromium. Uživatelé se pak mohou těšit na upravenou nabídku Start s redesignem dlaždic.