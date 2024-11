Aktualizace Windows 11 24H2 zlikvidovala některé díly Assassin's Creed nebo Star Wars Outlaws

Seznam známých problémů s Windows 11 24H2 se rozrostl o několik nefunkčních her. V nových řadách operačního systému se běžně řeší kompatibilita anticheatovacících nástrojů (je to tak i s verzí 24H2), ale tentokrát se řeší chod samotných her. Jde o některé tituly od Ubisoftu.

Microsoft publikoval seznam dotčených her:

Assassin's Creed Odyssey,

Assassin's Creed Origins,

Assassin's Creed Valhalla,

Avatar: Frontiers of Pandora,

Star Wars Outlaws.

Podle výrobce operačního systému jmenované hry ve Windows 11 24H2 někdy zamrzají při spouštění, načítání nebo v průběhu hraní. Zamrznutí znamená konec a typicky v tu chvíli přijde o případný neuložený postup. Letošní hlavní vydání systému přineslo řadu novinek a optimalizací pod kapotou, jenže takové změny mohou negativně ovlivnit kompatibilitu.

V případě objevení chyby Windows Update blokuje upgrade (nejen) na verzi 24H2 na počítačích, kde by se tento problém mohl projevit. Platí to i v této situaci. Ruční upgrade se nedoporučuje. Vyčkejte na softwarové aktualizace, které kódy sladí.



Ubisoft zprovoznil Star Wars Outlaws, ale jen provizorně

Ubisoft již provizorně opravil Star Wars Outlaws ve verzi 1.4.1, byť druhým dechem dodává, že výkon hry nemusí být optimální. Situace by se měla zlepšit až s některým z dalších opravných balíčků, které vyřeší příčinu, ať už za nestabilitou stojí cokoli.

Krátce po vydání Windows 11 24H2 jsme věděli o problematických ovladačích od Intelu nebo nefunkčních čtečkách otisků prstů. Mezi položkami na seznamu se nacházela rovněž hra Asphalt 8 s tím, že padá. Později vyšlo najevo, že systém nelze nainstalovat na dvou počítačích od Asusu.

