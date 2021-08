Aktualizace rozbily některým uživatelům přepínání mezi aplikacemi pomocí klávesové zkratky

Po vydání dvou aktualizací – červencového náhledu KB5004296 a srpnové povinné bezpečnostní záplaty KB5005033 – hlásí někteří uživatelé problémy s přepínáním mezi aplikacemi pomocí klávesové zkratky Alt+Tab, informuje web Windows Latest.

Na přepínání mezi otevřenými aplikacemi pomocí klávesnice spoléhá celá řada uživatelů, neboť bývá rychlejší než klepání myší na ikony na hlavním panelu. Použití je poměrně jednoduché – stačí současně stisknout klávesy Alt+Tab a poté pokračovat v procházení otevřených oken stiskem klávesy Tab. Po uvolnění kláves se otevře zvýrazněné okno.

Alt+Tab nefunguje

Po instalaci výše uvedených aktualizací zaznamenala část uživatelů problémy s touto funkcí. Část z nich hlásí potíže při přepínání mezi hrami a dalšími aplikacemi, kdy je použití zkratky místo přepnutí vrátilo na plochu nebo se ocitli na černé obrazovce bez možnosti návratu.

„Rozbíjí přepínání pomocí Alt+Tab u her, které běží v režimu celé obrazovky. Při přepnutí do takových her se zobrazí černá obrazovka a není možné se do hry vrátit. Po odinstalování této aktualizace začne vše fungovat normálně,“ poznamenal jeden z uživatelů v centru zpětné vazby.

„Systém po této aktualizaci někdy po spuštění hry ze služby Steam spustí hru minimalizovanou na hlavním panelu.“ stěžuje si nespokojený hráč s tím, že se do hry následně nelze přepnout ani klepnutím na její ikonu na hlavním panelu.

Dalším uživatelům se po nějaké době provozu stává, že počítač začne zkratku Alt+Tab ignorovat a jediným řešením je restart systému. Toto chování od července občas zaznamenáváme i na jednom z notebooků Dell Inspiron 15 s operačním systémem Windows 10 a všemi nainstalovanými záplatami.

Dočasné řešení

Naštěstí existuje dočasné řešení. Problémy s přepínáním mezi aplikacemi způsobené záplatou KB5005033 údajně řeší vypnutí nabídky Novinky a zajímavosti na hlavním panelu. Postup, jak toho docílit, vypadá následovně:

Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel. V kontextové nabídce klepněte na Novinky a zájmy. V další nabídce zvolte Vypnout.

Widget Novinky a zajímavosti by měl zmizet z hlavního panelu a přepínání aplikací pomocí klávesové zkratky začne opět fungovat. Chcete-li widget znovu zapnout, stačí postupovat stejným způsobem a v posledním kroku zvolit Zobrazení ikony a textu. Další možností je pak odinstalace výše uvedených aktualizací a následné pozastavení automatických aktualizací.