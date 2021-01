Aktualizace prohlížeče Edge přináší synchronizaci historie a otevřených karet. Zatím jen pro vyvolené

Patříte-li k uživatelům webového prohlížeče Microsoft Edge, pak se v dohledné době můžete těšit na další vylepšení. Postupně uvolňovaná aktualizace na straně serveru („server-side update“) přináší novou funkci v podobě možnosti synchronizace historie a otevřených karet, informuje Windows Latest.

Hned v úvodu je nutné upozornit na logickou a poměrně důležitou věc: synchronizace je k dispozici pouze, když se do prohlížeče přihlásíte účtem Microsoftu. Funkci pak lze využívat na všech zařízeních pracujících se stejným účtem.

Novinky v MS Edge

Synchronizace historie navštívených stránek a otevřených karet je jednou z klíčových funkcí, která v prohlížeči Edge postaveném na jádru Chromium citelně chyběla. Vývojáři s ní však počítali a již od října loňského roku ji testovali v sestavení Canary.

Zajímavé je, že část uživatelů má synchronizaci ve výchozím stavu zapnutou, ve většině případů jsou však nové možnosti neaktivní, případně je ještě není možné zapnout. Pokud se chcete přesvědčit, jak je na tom váš prohlížeč, pak v Nastavení otevřete v sekci Profily položku Synchronizovat.



Synchronizace historie a otevřených karet

Na redakčním notebooku jsme v MS Edge 87 pod Windows 10 narazili u položek Historie a Otevřené karty pouze na hlášku „Připravujeme to! Zapneme to, jakmile to bude hotové.“ Přepínače přitom nebylo možné manuálně aktivovat.

Blíží se další novinky

Je tedy zřejmé, že Microsoft uvolňuje aktualizaci na straně serveru postupně a patrně tak hodlá činit v několika vlnách. Vylepšování možností synchronizace mezi více zařízeními není velkým překvapením – vývojáři slíbili, že se zaměří na tyto funkce již počátkem roku 2020.

Tip: Válka prohlížečů spěje ke konci.

Edge tak v současnosti umí synchronizovat oblíbené položky, nastavení, automaticky vyplňovaná data formulářů, hesla, rozšíření a kolekce webových stránek. Synchronizace je volitelná a v případě nezájmu je možné ji vypnout.

V Microsoftu aktuálně pracují na aktualizaci Edge na verzi s číslem 88. Ta by měla nabídnout novou funkci zabezpečení (sledování hesla), řadu vylepšení čtečky PDF a další novinky. Je možné, že další rozšíření synchronizace historie a otevřených karet bude následovat až po vydání této stabilní verze.