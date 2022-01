Aktualizace ovladačů Intel zlepšuje kvalitu Wi-Fi a Bluetooth ve Windows 10 i 11

Intel počátkem tohoto týdne zveřejnil novou sadu ovladačů pro operační systémy Windows 10 a Windows 11, která má vylepšit kvalitu bezdrátové komunikace. Nové ovladače se následně formou automatické aktualizace začaly šířit mezi uživatele, kteří mají na pozadí spuštěný nástroj Intel Driver & Support Assistant.

Na rozdíl od předchozí aktualizace ovladačů, která opravovala chyby související s modrou obrazovkou smrti a dalšími výpadky, se Intel v tomto updatu zaměřuje na problémy s připojením. Podle seznamu provedených změn se také jedná o první vydání obsahující opravy pro novou kategorii produktů Wi-Fi 6E AX411.

Aktualizace ovladačů Intel

Nejnovější ovladače Wi-Fi adaptérů pro systémy Windows 10 a Windows 11 řeší chybu, která způsobuje vypršení časového limitu připojení. K problémům může dojít v důsledku požadavku na přepnutí kanálu přístupového bodu.

V nové verzi byla také opravena chyba, kdy se některé Wi-Fi adaptéry nechtěly připojit k bezdrátovému profilu WPA/AES. Intel rovněž povolil podporu systému Windows 11 v softwaru PROSet/Wireless, který ve verzi 22.100.1 obsahuje funkční a bezpečnostní opravy.

Aktualizace ovladačů se týká následujících bezdrátových adaptérů:

AX201 a AX200.

9560, 9260, 9462 a 9461.

8265 a 8260.

7265, 3165 a 3168.

Aktualizované ovladače obdrží, jako ostatně vždy, pouze podporovaný hardware. Chcete-li zkontrolovat, zda máte čekat update, otevřete Správce zařízení a vyberte větev Síťové adaptéry. Pokud je váš Wi-Fi adaptér uveden ve výše zmíněném seznamu, můžete počítat s novými ovladači.

Intel dále opravil problém, kvůli kterému mohlo dojít k nízké kvalitě zvuku během hlasového hovoru při použití některých soundbarů připojených přes Bluetooth. Další vyřešená chyba negativně ovlivňovala kvalitu streamování hudby u některých náhlavních souprav při použití kodeku AAC.

Jak aktualizovat?

Microsoft a Intel uvolní tyto ovladače v následujících týdnech prostřednictvím aktualizační služby Windows Update. To znamená, že do zařízení, kterých se to týká, budou nejnovější verze nainstalovány automaticky.

Pokud nechcete čekat, můžete použít nástroj Intel Driver & Support Assistant a nainstalovat ovladače hned. Jestliže tuto aplikaci nemáte, můžete si ji stáhnout z oficiálních stránek. Následně na webu zjistíte, zda jsou pro váš počítač dostupné nějaké aktualizace.