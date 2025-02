Aktivační mechanismus Windows a Office padl. Hackeři zpřístupňují i placené aktualizace pro Windows 10

Hackerská skupina reverzním inženýrstvím po 18 letech rozkryla a obelstila aktivační mechanismus Windows a Office, který produkty snadno trvale aktivuje. Nové nástroje jsou dále údajně schopné zpřístupnit ve Windows 10 placené aktualizace, které bude Microsoft nabízet po tři roky po skončení bezplatné podpory v říjnu.

Aby to bylo ještě zajímavější, hackerská skupina k distribuci a vývoji svých nástrojů používá dvě platformy Microsoftu: GitHub a Azure DevOps. Děje se to minimálně od ledna 2020 a nezdá se, že by to Redmondské trápilo.

Software Protection Platform je DRM používané od dob Windows Vista. Microsoft Activation Scripts (MSA) jsou pak nástrojem, jehož cílem je bezplatná aktivace Windows a Office. Před pár dny MSA vyšly ve verzi 3.0 a přinesly významnou novinku. Do té doby se na pirátské scéně používaly různé metody, jak aktivační mechanismus obejít.



TSforge slibuje snadnou a trvalou aktivaci Windows a Office

Třeba se emuloval aktivační server. Nebo se resetovaly časovače pro odloženou aktivaci. Skupina Massgrave však poprvé v historii rozklíčovala samotný aktivační mechanismus. Dokáže ho tak zmanipulovat, což má za následek přinejmenším jeden významný efekt.

Pokud jste chtěli používat pirátskou verzi Windows nebo Office, tak se vlastně moc nemění. Bez ohledu na metodu je z uživatelského pohledu výsledek pořád stejný, tj. software se aktivuje.

Nová metoda, označená jako TSforge, nicméně nad rámec toho prý zpřístupňuje placené aktualizace, které chce Microsoft domácnostem a firmám nabízet po 14. říjnu 2025. V ten den skončí bezplatná podpora. Domácnosti mohou za 700 Kč získat bezpečnostní aktualizace na další rok. Firmám budou dodatečné aktualizace (Extended Security Update, zkráceně ESU) nabízeny po tři roky a za podstatně větší poplatek.



Takhle funguje aktivátor TSforge

TSforge tak může být velkým lákadlem hlavně pro domácnosti a malé organizace. Tento typ aktivace není legální a velké firmy nejspíš nebudou riskovat. Počítačů s Windows 10 se provozují stovky milionů. Protože se bavíme o softwaru od skupiny anonymních lidí, nemůžeme garantovat bezpečnost použití MSA.

Nová metoda představuje úspěch v šíři zásahu. Aktivuje všechny verze Windows od Sedmiček po Jedenáctky a Office 2013 a novější. Zpřístupňuje ESU, nezanechává v systému žádné soubory navíc. Jen tedy nevydrží upgrade na novou hlavní verzi Windows. K aktivaci ani není nutné stahovat nic do počítače, stačí do PowerShellu zadat příkaz, který stáhne skript a provede potřebný zásah.

Pochopitelně nás zajímá stanovisko Microsoftu, který jsme požádali o vyjádření. Rádi bychom věděli, proč firma roky nechává pirátské nástroje na svých platformách. Do vydání tohoto článku jsme stanovisko neobdrželi. Pokud ho získáme, do článku jej doplníme.

Zdroje: Microsoft Activation Scripts / Github | MAS via TechSpot