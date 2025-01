Akcie výrobců čipů se propadají po vydání levné a kvalitní čínské AI DeepSeek

Stačilo relativně málo a před týdnem jasná budoucnost pokročilých AI v režii bohatých amerických firem se otřásá v základech. Může za to pokročilý chatbot DeepSeek, který vyvinuli v Číně. Možná na první pohled vypadal jen jako další z mnoha, ale zcela otřásl zaběhnutými pravidly, na kterých se stavěla strategie dalšího budování mohutných datových center, kterými se měla upevnit pozice USA v technologiích umělé inteligence.

Levně a dobře

DeepSeek totiž dosáhl špičkové kvality za zlomek nákladů pro natrénování modelu. Navíc celý model autoři nabídli jako open source pod MIT licencí a popsali své objevy, díky kterým se jim podařilo dosáhnout tak mimořádných výsledků i na levnějším hardwaru.

Enormní náklady na natrénování pokročilých uzavřených modelů jako GPT-4o nebo Gemini vytvářely pohodlný obranný val pro bohaté technologické firmy, které si můžou dovolit miliardové investice do datových center a nejdražších výpočetních karet od Nvidie. Už před rokem situací zatřepala Zuckerbergova Meta, která svůj model Llama vytvořený za mnoho miliard nabídla jako open source. V rámci úspornějších (a ne tak schopných) modelů se potom opensource Llama dostala třeba na mobilní telefony pro lokální AI nevyžadující připojení ke cloudovému datovému centru.



Deepseek chat a jeho nový model R1 otřásl trhem

Po počátečním představení DeepSeeku sice Amerika zpozorněla, ale ještě mohla argumentovat, že obyčejný základní chatbot je přece už běžný a hlavní vývoj směřuje k reasoning AI, tedy AI, která dokáže více přemýšlet nad výsledkem a podává hodnotnější výsledky. No a před pár dny se objevil DeepSeek R1, který to také umí na mimořádně konkurenční úrovni za zlomek nákladových cen na samotný vývoj i náklady pro uživatele.

Jedeme dolů

Právě DeepSeek R1 pak způsobil, že investoři začínají hodně přemýšlet, nakolik je opodstatněná dřívější nevyhnutelnost nejdražších karet Nvidie a nejrozsáhlejších datových center. Stejně tak, zda příjmy od uživatelů budou tak vysoké, když je tu dostupná kvalitní AI za zlomek ceny. Zda se tedy náhodou nerozplývá vidina budoucích miliardových příjmů z investic do umělé inteligence.



Pondělí bude na burze bolet. Před otevřením burzy citelně padají technologické akcie

Ač tedy DeepSeek vyvinuli na kartách od Nvidie, dostává Nvidia na akciovém trhu docela zabrat a spolu s ní padá celý technologický Nasdaq. Podobně padá i evropské ASML, které dodává technologie na výrobu těch nejpokročilejších čipů.

Samozřejmě s rychlejšími čipy bude vývoj probíhat rychleji. USA odmítaly dodat Číně ty nejlepší AI čipy, a tak Čína mohla vyvinout vlastní hardware nebo vymyslet, jak dělat dobré AI i na tom, co mají k dispozici. Rozhodla se pro to druhé a hlavně z toho neudělala vlastní uzavřený systém, ale dala to k dispozici jako open source, což má v rámci soupeření Číny a USA ještě větší dopad.

Máme se bát Číny nebo chválit open source?

Aktuálně proti Deepseeku stojí hlavně obavy z posílání osobních dat na čínské servery, kde s nimi budou dělat ošklivé věci. Ale i když základní cloudový chatbot Deepseeku nebudete používat, vliv na celý trh umělé inteligence bude mít i tak mimořádný.

Spolu s open source celého modelu se zveřejnily i úspornější menší modely podobně jako Llama 3 od Mety. Ty mohou jet lokálně na vlastním hardwaru a typicky je najdeme časem na mobilních telefonech nebo lokálních počítačích či interních podnikových serverech. Ty potom nemusí volat do Číny domů a data nikam neproudí.

Stejně tak autoři Deepseeku zveřejnili svoje postupy a objevy a výzkum umělé inteligence se tak může posunout směrem k levnější a dostupnější AI i od západních autorů.

Právě levnější a dostupnější AI pro všechny nakonec bude výhodnější pro všechny. To, že původně nezdolný obranný val amerických firem se začíná drolit a kvůli tomu klesají akcie, neznamená náhlou dominanci čínských technologií, ale spíš že dosavadní exkluzivní klub těch, kdo dokážou nabídnout umělou inteligenci, se může demokratizovat a výrazně rozšířit.