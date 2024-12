Aiťákův týden: Kdo dostane Android 15, jak nainstalovat Python, OSA chce peníze ze smartphonů. Test levné myši z Lidlu

Počítače, internet a AI

Na YouTube existují skryté funkce, o kterých se moc neví, přitom lze s jejich pomocí dosáhnout efektivnějšího používání. Může to být zrychlení videí, automatické generování titulků nebo odstranění nechtěných prvků z homepage.

Začátečníkům v programování pomůže návod, jak nainstalovat Python. Ukazujeme postup krok za krokem a jeho varianty. Důležitá je instalace správce knihoven pip nebo přidání cesty do globální proměnné.

Vybrali jsme nejlepší notebooky na trhu. Nemusí jít vždy o ty nejdražší, ale o ty, které nejlépe odpovídají potřebám různých uživatelů, a to v různých cenových kategoriích. Zmíněny jsou i nové Macbooky s čipy M4.

OpenAI v prosinci představuje novinky, které se týkají ChatuGPT a navazujících služeb. Změny se dotkly editoru Canvas i generátoru videí Sora. Evropa si však na některé služby bude muset počkat kvůli přísnější legislativě.

V roce 1992 se informace o světě hltaly v aplikaci PC Globe pro MS-DOS. Nabízela nejen mapy, ale i detailní statistiky a dokonce uměla přehrát státní hymnu. Z dnešního pohledu vypadá program hrozně, ale tenkrát to byla špička.

Vyzkoušeli jsme myš z Lidlu za 350 Kč. Je to levný plast, ale v ruce se drží dobře, má ergonomický tvar a nabízí i opěrku pro malíček. Rozlišení je možné přepnout do tří úrovní a v ovládacím programu můžete přemapovat tlačítka. Horší je kolečko pro scrollování.

V Evropské unii se chystá legislativa, která bude regulovat čínské platformy Temu a Shein. Mimo jiné počítá s poplatky za každý balík, cla na levné zboží a daní na obrat e-commerce platforem. Brusel chce ochránit spotřebitele před nebezpečnými produkty.

Věda a technika

Geofyzik vysvětluje, že prokopat se skrz planetu Zemi není možné. V cestě by stál obrovský tlak, extrémní teplota a roztavené horniny. Současné technologie se dokážou dostat pouze do hloubky 12 km, což je ve srovnání s průměrem Země zanedbatelné.

Polsko otestovalo řízenou raketu CGR-080, která má dolet osmdesát kilometrů. Střely jsou určeny pro salvový raketomet Homar-K a mohou nést vysoce explozivní nebo kazetovou hlavici.

Studie dokazuje, že pro lidské tělo je špatný i nedostatečný příjem cukru. Naopak umírněná konzumace sladkostí spojená se sociální interakcí může být pro zdraví prospěšná. Výzkum se týkal vlivu různých druhů cukru na kardiovaskulární onemocnění.

Xiaomi se pouští naplno do elektromobilů a představilo SUV s názvem YU7. Má dva motory, baterie od CATL a jeho design jako by si vypůjčil prvky od Porsche i Ferrari. První dodávky se očekávají v polovině roku 2025.

Na Filipínách vybuchla sopka Kanlaon a vychrlila oblak popela do výšky tří kilometrů. Okamžitě byla vyhlášena evakuace a lidé museli opustit své domovy. Erupce způsobila i obrovské škody v zemědělství.

Mobily

Google aktualizoval Android a přichází nová verze mobilního operačního systému s číslem 15. Podívejte se, jestli se aktualizace dostane i na váš telefon. Značky jako Asus, Google, Honor nebo Motorola už zveřejnily seznam zařízení, která Android 15 dostanou.

Apple vydal aktualizaci iOS 18.2, která sice pro Evropu nepřináší Apple Intelligence, ale i tak má smysl ji stáhnout. Přináší například vylepšení pro fotoaparát u iPhonů 16, vylepšené přehrávání videí, další drobné změny a opravuje chyby.

Tipy, jak efektivně používat klávesnici telefonů Samsung Galaxy. Nabízí řadu funkcí, které usnadní psaní textů. Můžete si upravit velikost kláves, využívat gesta, zástupce textu, psaní tahem prstu nebo zadávání hlasem.

E-inkový kryt pro iPhone má na zádech elektronický displej. Můžete si na něm zobrazit fotku, logo nebo třeba palubní lístek. Kryt nepotřebuje baterii, energii získává z telefonu díky NFC.

Spolek OSA chce poplatek devadesát korun za každý dovezený smartphone. Vidí je totiž jako úložiště hudby, videa a fotek. Spolek se opírá o verdikt soudu, podle něhož náleží umělcům odměna z přístrojů, na které si lidé mohou kopírovat jejich díla.

Android přichází s ochranou před zneužíváním bezdrátových lokátorů. Na 24 hodin zmrazí vaši polohu a pomůže s dohledáním a zneškodněním doplňku, který má správně jen pomáhat s vyhledáváním ztracených předmětů.

Zvuk a video

Máme pro vás přehled nejlepších televizních soundbarů, mikrosystémů a dalšího audio zařízení pro domácnost. Zmíněna jsou zařízení, která vylepší zvuk televizorů, tak samostatné systémy na poslech hudby, nebo reproduktory.

McIntosh uvedl na trh integrovaný streamovací zesilovač MSA5500, který kombinuje moderní technologie s tradičním designem. Míří na náročné hudební nadšence. Nabízí výkon 2x100 W, podporuje běžné streamovací služby a nechybí ani vstup pro gramofon.

Komiksový záporák Kraven se dočkal vlastního filmu, který spadá do světa Spider-Mana. Lovec Kraven se chystá do kin 12. prosince, přičemž je snímek označený jako R, tedy mládeži nepřístupný. Sony zveřejnilo prvních osm minut filmu, aby navnadilo fanoušky.

Čínské společnosti se stále více prosazují v segmentu prémiových televizorů. Korejské značky ztrácejí podíl na trhu, protože čínské firmy nabízí své špičkové televize za nižší ceny. Roste především zájem o miniLED TV a modely s velkou úhlopříčkou.

Počítačové hry

Na předávání cen The Game Awards se objevila i upoutávka na novou Mafii s podtitulem The Old Country, která nás zavede na Sicílii. Hlavním hrdinou bude Enzo Favara, který se pokouší zajistit blaho rodiny dona Torrilsiho v nebezpečném prostředí podsvětí.

Během The Game Awards jsme se také dočkali premiéry traileru na nový díl Zaklínače. Hlavní hrdinkou se stává Ciri, která se ujme role zaklínačky. Tentokrát se bude odhalovat podstata zaklínačství. Premiéra hry je naplánována až na rok 2026.

V roce 2004 se v herním světě objevilo mnoho revolučních her, které dodnes patří k legendám. Vzpomínáme na tituly jako Half-Life 2, Grand Theft Auto: San Andreas, Need for Speed: Underground 2 nebo Unreal Tournament.

Elden Ring Nightreign je akční spin-off s rogue-lite prvky, který se soustředí na kooperativní hraní. Budete prozkoumávat svět Limveldu a bojovat s nepřáteli, přičemž se můžete spolehnout i na pomoc ptačího společníka. Vydání je plánováno na příští rok.

Studio FiolaSoft pracuje na hře Matcho, která kombinuje akční skákačku s mechanikami ze spoj-3 her. Tvůrci se rozhodli hru obohatit o český dabing, ale na dokončení potřebují pomoc s financováním. Můžete ji podpořit na Startovači.

Studio Naughty Dog představilo nový sci-fi projekt Intergalactic: The Heretic Prophet. Hlavní hrdinka Jordan A. Mun uvízne na planetě Sempiria, kde se snaží odhalit její tajemství. Na hudbě spolupracují Trent Reznor a Atticus Ross.

Filmy

Vybrali jsme pro vás nejlepší filmy s vesmírnou tematikou. Většina z nich nabízí realistické ztvárnění vesmírných misí i osudů astronautů, které na cestě do kosmu provází celá řada překážek a problémů.

Populární seriál Reacher z produkce Prime Video se dočká třetí řady. V hlavní roli se opět objeví Alan Ritchson, který se pustí do boje proti pašerákům drog.

V přehledu najdete třicet kontroverzních snímků, které překročily společenské tabu v oblasti erotiky. Prolomily hranice a vyvolaly vášnivé debaty o tom, co už je za čarou a na co by se neměl nikdo dívat. Najdete mezi nimi klasiky i moderní snímky.

Film Čarodějka (Wicked) představuje muzikálovou adaptaci příběhu o čaroději ze země Oz, kde se mýtizuje zlo a staví do popředí pohled čarodějky Elphaby. Pod nánosem barev, cukrkandlu a melodií se však skrývá silný tragický příběh o zklamání z ideálů.