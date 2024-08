Aiťákův týden: Zdražil Netflix, Grok kreslí prasárničky, Garminu unikl Fénix 8 a vyjde nová Mafia

Počítače, internet a AI

AI Grok v Muskově službě X dokáže vytvářet velmi realistické a kontroverzní obrázky, například svatbu Trumpa s Bidenem. Ale i když cenzuruje méně než ostatní, má také své hranice.

Vybrali jsme nejlepší současné notebooky. Začínají už nad hranicí 20 tisíc korun kromě vyššího výkonu nabídnou i lepší provedení než počítače střední třídy. Hlavně si můžete vybrat notebook na míru konkrétním požadavkům.

Srovnávací test VPN služeb odhalil, že placené varianty nabízejí spolehlivou ochranu soukromí a přístup k blokovanému obsahu. Vítězný ProtonVPN poskytuje i omezenou bezplatnou verzi pro základní potřeby uživatelů.

Windows 11 bude automaticky šifrovat úložiště na širším spektru zařízení, včetně domácích počítačů. Zvýší to bezpečnost dat, ale může vést k mírnému snížení výkonu systému, zejména u starších zařízení.

NVidia oznámila novou verzi grafické karty GeForce RTX 4070 s pamětmi GDDR6 místo GDDR6X. To může vést k mírnému snížení výkonu, ale potenciálně také k nižší spotřebě energie.

Microsoft v nejnovější testovací verzi Windows 11 odstranil dlouholetý limit 32 GB pro velikost oddílů typu FAT32. Umožní to vytvářet větší FAT32 oddíly až do kapacity 2 TB, což může být užitečné pro starší zařízení a kompatibilitu.

Věda a technika

Ukrajina používá nové sebevražedné drony, které komunikují s pozemní stanicí pomocí optického vlákna. Činí je to odolnými vůči rušení a ztrátě signálu. Řešení zároveň umožňuje přesné ovládání a přenos obrazu v reálném čase.

Nový ultra tenký materiál na bázi perovskitu může proměnit téměř jakýkoli povrch v solární panel, přičemž je 150krát tenčí než běžné křemíkové panely a o 5 % účinnější.

Nová estakáda v Brně, významná součást městského okruhu, byla otevřena pro veřejnost. Ověřili jsme, jak na novou důležitou silnici dokázaly reagovat internetové mapové služby.

Experimentální léčba HIV využívající geneticky upravené viry, které působí jako terapeutické interferující částice, úspěšně prošla testy na myších, opicích a lidských buňkách. Otevírá to možnost nového přístupu k léčbě této infekce.

Asteroid Chicxulub, který vyhubil dinosaury, byl pravděpodobně uhlíkatý chondrit pocházející z vnější části sluneční soustavy. Objev poskytuje nové poznatky o původu této katastrofické události.

Po silném zemětřesení na ruské Kamčatce vybuchla sopka Šiveluč. Obrovský sloup popela dosáhl do výšky 9 km, což vedlo k vydání červeného varování pro leteckou dopravu a k obavám z možného silnějšího zemětřesení v budoucnu.

Mobily

Garminu unikly informace o chystaném novém modelu hodinek Fénix 8. Budou mít displej typu AMOLED, vylepšený design, ale stále si zachovají starý nabíjecí konektor. Oficiální představení čekáme příští týden.

Redaktor MobilManie přestal nosit chytré hodinky a vysvětluje proč. Soudí, že kvůli častému nabíjení, vyrušování notifikacemi a duplicitě funkcí s mobilním telefonem často víc rozptylují než pomáhají.

Nová aplikace Googlu pro předpověď počasí na Pixelech nabízí přehledné uživatelské rozhraní, detailní předpovědi a upozornění na extrémní srážky a vítr. V budoucnu by měla získat i podporu umělé inteligence pro lepší analýzu dat.

Analýza roamingových dat O2 odhalila 39% nárůst cestování mimo EU za poslední dva roky.

Xiaomi představilo novou generaci fitness náramku Smart Band 9. Má 1,62" AMOLED displej, vylepšené měření srdečního tepu a vydrží až 21 dní. V Česku se prodává za cenu 1000 Kč.

Testovali jsme cyklopočítač Garmin Edge 1050. Přichází s LCD displejem s vysokým rozlišením, hlasovou navigací a má vylepšené uživatelské rozhraní.

Zvuk a video

Netflix v Česku potichu zvýšil ceny předplatného o přibližně 20 %. Tarif Basic nyní stojí 239 Kč, Standard 309 Kč a Premium 379 Kč. Levný tarif s reklamami není v Česku stále dostupný.

Asociace EISA vybrala nejlepší televizory a projektory pro rok 2024/2025. Ocenění získal například Philips za nejlepší rodinný televizor, Samsung za prémiový OLED nebo Hisense za nejlepší obří televizor.

Recenze sluchátek Buxton BTW 4600 odhalila, že tyto levné TWS špunty nabízejí průměrný zvuk, ale zaujmou herním režimem s nízkou latencí a RGB podsvícením pouzdra.

Garmin vyrobil speciální sluchátka pro řidiče kamionů. Mají integrovanou LED svítilnu, aktivní potlačení hluku a možnost konverze mezi mono a stereo variantou.

Marshall vylepšil populární Bluetooth reproduktory Emberton a Willen. Nyní nabízejí lepší zvuk, delší výdrž baterie a podporu nejnovějších Bluetooth standardů.

Bezzrcadlovka Sony ZV-E10 II přichází s vylepšeným 26Mpx APS-C snímačem a novým procesorem. Umí natáčet video v 4K při 60 fps a nabízí režim Cinematic Vlog s poměrem stran 2,35:1.

Počítačové hry

Vývojáři Kingdom Come: Deliverance II vydali 20minutovou ukázku z hraní. Odhaluje vylepšenou grafiku, nové herní mechaniky a propracovanější svět. Za předobjednávku dostanete bonusový quest. Po vydání vyjdou tři rozšíření.

Nový díl série Mafia s podtitulem The Old Country se bude odehrávat na Sicílii na počátku 20. století. Bude prequelem pro celou trilogii. Hra bude mít český dabing a její vydání je plánováno na příští rok.

Black Myth: Wukong zaznamenal rekordní zájem hráčů na Steamu, když počet současně hrajících uživatelů přesáhl 2,18 milionu. To je více než dvojnásobek předchozího rekordu, který držel Cyberpunk 2077.

Indiana Jones and the Great Circle od MachineGames vyjde 9. prosince pro PC a Xbox Series X/S. Kombinuje prvky z Uncharted a Hitmana v pohledu první osoby a nabídne možnost převlékat se do různých obleků při plížení.

Dragon Age: The Veilguard, nový díl oblíbené fantasy RPG série, vyjde 31. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Vývojáři slibují akčnější soubojové sekvence a příběh s pradávnými elfskými bohy.

Adventura Broken Sword: The Shadow of the Templars se dočká kompletní předělávky s modernizovanou grafikou a vylepšeným uživatelským rozhraním. Vyjde 19. září na PC, Xbox, PlayStation a Nintendo Switch.

Filmy

Nový film Vetřelec: Romulus se snaží vrátit sérii ke kořenům kombinací prvků z prvních dvou dílů. Přestože nabízí poctivou atmosféru a propracovanou scénografii, v hororových scénách nedosahuje kvalit svých předchůdců.

Přehled nejoblíbenějších filmů a seriálů na Disney+ zahrnuje tituly jako The Kardashians, M*A*S*H, Griffinovi a další, což ukazuje na popularitu jak nových reality show, tak i klasických sitcomů a animovaných seriálů.

Ve věku 88 let zemřel Alain Delon, ikona francouzského filmu. Zanechal za sebou bohaté filmové dědictví včetně klasik jako Rocco a jeho bratři, Gepard a Samuraj. Byl to jeden z nejvýznamnějších herců své generace.