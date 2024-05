Aiťákův týden: Windows na Armech, Scarlett bojuje s AI, z HBO je Max a vyšší koncesionářské poplatky

Počítače, internet a AI

Microsoft představil nové armové počítače Copilot+, které mají být rychlejší než MacBooky Air s procesory Apple M3. Firma se také pochlubila vlastními armovými procesory Cobalt, které už nasadila v cloudové platformě Azure.

Scarlett Johansson žaluje OpenAI kvůli neoprávněnému použití jejího hlasu v novém chatbotu ChatGPT-4o. Tvrdí, že Sam Altman ji v září 2023 oslovil s nabídkou, aby model namluvila, ale ona to odmítla.

Připojil počítač s Windows XP k internetu a během několika minut se do něj dostalo osm virů, i když s počítačem aktivně nepracoval. Microsoft pro tento systém už deset let nevydává aktualizace.

Jak vybrat domů 3D tiskárnu? Vybírat si můžete z modelů s technologií FDM/FFF a MSLA/SLA a při výběru byste měli brát v úvahu zejména cenu, kvalitu tisku a dostupnou podporu a komunitu uživatelů.

Bezplatný ChatGPT dostal pokročilou AI GPT-4o, schopnost analýzy obrázkových příloh a přístup k některým GPTs z komunitního GPT Storu. Tyto funkce byly dosud dostupné jen v prémiové verzi.

Jakou zvolit nabíjecí stanici? Jsou to vlastně velké powerbanky, které zvládnou napájet i větší spotřebiče. Při výběru hrají klíčovou roli typ a kapacita baterie, maximální výkon a dostupné typy konektorů.

Předplatné AlzaPlus+ si v Česku za dva roky aktivovalo 900 tisíc lidí. Alza k němu nově přidává slevy na vybrané produkty.

Uhlíkové emise Microsoftu během fiskálního roku 2023 vzrostly o 29,1 % ve srovnání s rokem 2020. Hlavním důvodem je rozvoj AI, kvůli tomu jsou původní cíle Microsoftu ohledně uhlíkové neutrality pětkrát vzdálenější.

Věda a technika

Astronomové očekávají, že v souhvězdí Severní koruny každým dnem dojde k explozi novy, která bude viditelná pouhým okem. Jednou za osmdesát let u ní dochází k termonukleární reakci, která systém na obloze výrazně rozjasní.

Na Oxfordské univerzitě vyvinuli vakcínu, která má chránit proti všem známým i budoucím koronavirům. Využívá mozaikové nanočástice, které kombinují klíčové části různých typů virů.

Na severní polokouli bylo léto roku 2023 nejteplejší za posledních dva tisíce let. To vyplývá z analýzy letokruhů stromů. Odborníci varují, že globální oteplování bude pokračovat a stávající rekordy nejspíš brzy padnou.

Švédové testují u pobřeží Portugalska unikátní bóji C4 WEC, která k výrobě elektřiny využívá energii oceánských vln. Bójka má průměr devět metrů, na výšku měří devatenáct metrů a váží přibližně šedesát tun.

Na farmách ve Spojených státech se šíří virus ptačí chřipky H5N1 a vědci se snaží zjistit, zda a jak by mohl být nebezpečný pro člověka. Podle Amerického ministerstva zemědělství virus přežije v nedostatečně tepelně upraveném mase.

Mobily

V nadcházejících dvou letech se v telefonech začne prosazovat nový standard iSIM. Je součástí procesoru a na rozdíl od fyzických karet a eSIM nezabírá v telefonu žádné místo. Technologie slibuje také nižší energetickou náročnost.

Apple si nechal u Amerického patentového úřadu zaregistrovat technologii pro samoopravu displejů a krytů telefonů. K regeneraci poškozeného materiálu by zařízení využívalo teplo z procesoru.

Vodafone nabízí datově neomezený tarif se slevou 30 % za 699 Kč, ale pouze novým zákazníkům. Tarif má rychlost stahování omezenou na 20 Mbit/s.

Značka Poco v Dubaji představila dvojici telefonů řady F – Poco F6 a Poco F6 Pro. Oba mají AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, osmijádrové procesory Snapdragon, podporu rychlého nabíjení a vysokou kapacitu úložiště.

Polar vyrobil speciální řemínky s NFC pro chytré hodinky. Přidávají jim možnost bezkontaktního placení. V Česku je možné do hodinek přidat karty Curve a Wallester.

Vodafone se snaží zbavit nevýnosných zákazníků. Ruší tarify Odepiš a Nulový tarif, zároveň zdražil volání na předplacených kartách a zkrátil platnost kreditu.

Nová verze systému Android 15 přidá soukromý prostor pro citlivé aplikace, optimalizaci baterie a prediktivní gesto zpět. Bude také možné na dálku uzamknout telefon, pokud dojde k jeho odcizení.

Zvuk a video

HBO Max se proměnilo ve streamovací službu Max, která kombinuje obsah z HBO, Warner Bros. a Discovery. Nabízí dvakrát více filmů a seriálů, nové aplikace, dokumenty, sportovní přenosy, a také novou vyšší cenu.

Značka Sonos představila svá první bezdrátová sluchátka Sonos Ace. Kombinují luxusní design s podporou prostorového zvuku Dolby Atmos a funkcí TrueCinema. Sluchátka se umí propojit se soundbarem Sonos Arc.

Pokud novela projde, od ledna 2025 se zvýší koncesionářské poplatky a nově je budou muset platit i domácnosti s připojením k internetu, i když nevlastní televizi nebo rádio.

Jak dobře vybrat Bluetooth reproduktor. Při výběru se zaměřte na výdrž baterie, možnosti připojení a funkce a také na celkové rozměry, které často úzce souvisí s kvalitou zvuku.

Značka Lenco představila gramofon se šasi vyrobeným z bambusu a s podporou bezdrátového poslechu přes Bluetooth 5.2. Gramofon je osazen přenoskou Ortofon 2M Red a má řemínkový pohon.

Počítačové a jiné hry

V pokračování akční adventury Senua's Saga: Hellblade II se hlavní hrdinka Senua snaží zachránit své blízké, ale zároveň bojuje s vlastními vnitřními démony a postupujícím šílenstvím. Druhý díl svého předchůdce v mnohém překonává.

Sandboxový titul Kingmakers kombinuje středověké prostředí s moderními zbraněmi a vozidly. Hráči si mohou vyzkoušet bitvy s tisícovkami vojáků, kooperaci až pro čtyři hráče a strategické plánování.

Nintendo koupilo studio Shiver Entertainment, které se zaměřuje na portování her pro různé platformy. Mezi jeho poslední počiny patří porty Hogwarts Legacy a Mortal Kombat 1 pro Switch.

Larian Studios otevřelo v polské Varšavě sedmé studio, které se bude soustředit na vývoj dvou nových RPG. Studio shání programátory, grafiky i designéry a slibuje hry s nebývalou volností.

Tahová strategie Song of Conquest je duchovním nástupcem série Heroes of Might & Magic a sází na klasické fantasy atributy.

Slovenský tým Grindstone vydal bojovou hru Die by the Blade, která se inspiruje hrou Bushido Blade z prvního PlayStationu. V této hře vás od smrti dělí jediný dobře mířený úder.

Filmy

Netflix v červenci uvede čtvrtý díl komedie Policajt v Beverly Hills. Hlavní hrdina Axel Foley se vrací do Beverly Hills po třiceti letech, aby s parťáky odhalil spiknutí.

V životopisném filmu Back to Black sledujeme vzestup i pád talentované zpěvačky Amy Winehouse. Tvůrci se nebojí ukázat její temné stránky, zároveň však s nimi nedokážou pořádně pracovat a snímek se spíše pohybuje po povrchu.

Max na podzim uvede seriál Duna: Proroctví, který se bude odehrávat deset tisíc let před událostmi z filmu Duna. Budeme sledovat osudy sester Harkonnenových, které bojují o budoucnost lidstva.

Aiťákův týden je shrnutí témat, kterým jsme se na Živě v poslední době věnovali. Přípravu necháváme v nejvyšší možné míře na AI. Konkrétně zde zkoušíme model Google Gemini 1.5 Pro s obrovským kontextovým oknem milion tokenů. Do něj se nám snadno vejde text všech článků, které jsme za týden vydali, včetně následujících instrukcí a konverzace s modelem.

Většinu článků vybral sám Gemini, o několik dalších jsme si ale potom výslovně řekli. Text následně prošel ještě naším vlastním GPT Editor Živě v ChatuGPT, který dokáže vylepšit některé stylistické nedostatky standardního projevu generativních AI.

Úvodní obrázek aiťáka generuje Midjourney, podrobný popisný prompt ze stručného zadání nám pro něj připravilo další uživatelské GPT v ChatuGPT.