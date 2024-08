Aiťákův týden: Windows 11 mohou být stále zdarma, Intelu se nedaří, reklamy v AI. A jak je to s ženami v boxu

Počítače, internet a AI

Microsoft rozšiřuje využití umělé inteligence ve vyhledávači Bing. AI bude sestavovat téměř celou stránku výsledků vyhledávání, včetně obrázků a dalších prvků. Klasické webové výsledky se přesunou do postranního panelu.

Intel kvůli finančním problémům propustí 15 000 zaměstnanců a zruší některé produkty. Firma se chce soustředit na ty klíčové a snížit náklady o 10 miliard dolarů. Důvodem je mj. pokles tržeb a sílící konkurence od AMD a TSMC.

Windows 11 lze stále získat zdarma jako upgrade ze starších licencovaných verzí Windows. Postup zahrnuje spuštění nástroje Windows 11 Installation Assistant nebo ruční stažení instalačních souborů. V článku je návod.

Perplexity AI zavádí do odpovědí chatbota reklamu. Bude relevantní k hledanému dotazu, například odkazy na cestovní kanceláře při plánování výletu. Perplexity také zvažuje video reklamy a dělení příjmů s partnery.

Microsoft integruje nový Outlook do firemního prostředí. Aplikace by měla do roku 2029 nahradit klasický Outlook. Nová verze nabízí lepší integraci s ostatními službami Microsoft 365, ale některé funkce zatím chybí.

Čína úspěšně vypustila první satelity projektu Thousand Sails, který má konkurovat Starlinku. Plánuje umístit na oběžnou dráhu až 14 tisíc satelitů pro globální internetové pokrytí.

Věda a technika

Na olympiádě se v ženském boxu objevily závodnice, které vyvolaly diskuzi. Odborníci vysvětlují, že pohlaví není určeno jen chromozomy, ale i hormony a geny. Ani testosteron není jednoznačný ukazatel.

Meteorický roj Perseid vyvrcholí v noci z 12. na 13. srpna. Za ideálních podmínek lze pozorovat až sto meteorů za hodinu. Nejlepší je sledovat oblohu po půlnoci daleko od světelného znečištění. Perseidy jsou pozůstatkem komety Swift-Tuttle.

Německá vláda varuje před možným zákazem provozu některých relativně nových dieselových aut v EU. Problém se týká vozidel splňujících normy Euro 5 a Euro 6, která by nemusela vyhovět novým emisním testům.

Severní Korea dodala Rusku obrněnec Bulsae-4 s protitankovými raketami. Vozidlo bylo spatřeno na Ukrajině severně od Charkova. Bulsae-4 může nést až osm protitankových raket a údajně nedávno zničil britskou samohybnou houfnici AS-90.

Samsung vyvíjí nové baterie pro elektromobily s životností až 20 let a dobou nabíjení pouhých 9 minut. Baterie mají energetickou hustotu 500 Wh/kg a umožní dojezd až 965 km na jedno nabití.

Intenzivní přemýšlení může být fyzicky nepříjemné. Studie ukázala, že lidé obecně nemají rádi mentální námahu a volí raději snadnější úkoly. Tento poznatek může mít důsledky pro vzdělávání a pracovní postupy.

Mobily

Vyzkoušeli jsme hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra, které mají čtvercový design s kruhovým displejem a několik novinek oproti předchozím modelům. Mají také vylepšené funkce pro sport a zdravotní monitoring. Podporují i eSIM.

T-Mobile má více než 6,5 milionu zákazníků. Operátor v prvním pololetí 2024 zvýšil zisk o 6 % na 6,2 miliardy korun navzdory mírnému poklesu tržeb. Spotřeba mobilních dat meziročně vzrostla o 32 %.

Google na Androidu zkomplikoval instalaci aplikací z neoficiálních zdrojů. Vývojáři musí nově používat formát App Bundle místo APK, což vyžaduje dodatečný instalátor. Tento krok komplikuje sideloading.

Vodafone zavádí dvoufázové ověřování pro přihlašování do webové samoobsluhy a aplikace Můj Vodafone. Nový systém má zlepšit zabezpečení účtů. Kromě e-mailu a hesla bude nutné zadat i jednorázový kód z SMS.

Apple oznámil rekordní finanční výsledky. Tržby za Q3 vzrostly o 5 % na 85,8 miliardy dolarů, přičemž služby generovaly rekordních 24,2 miliardy. Prodeje iPhonů stagnovaly, ale výrazně se zvýšily tržby z prodeje Maců a iPadů.

Nový virus na Androidu se maskuje jako falešné hry a aplikace. Malware čte zprávy, sleduje stisky kláves a může způsobit finanční ztráty. Uživatelé by měli stahovat aplikace pouze z oficiálního obchodu Google Play a být opatrní.

Zvuk a video

Nový multimediální přehrávač Google TV Streamer podporuje 4K rozlišení, HDR formáty a zvuk Dolby Atmos. Oproti Chromecastu nabízí rychlejší procesor, více paměti a podporu připojení přes Ethernet. Cena je 100 dolarů.

Sluchátka Sonos Ace nově podporují přenos zvuku ze soundbarů Beam a Ray přes Wi-Fi. Funkce je dostupná i pro uživatele Androidu. Sluchátka umožňují poslech prostorového zvuku bez komprese a nabízí sledování pohybu hlavy.

Disney+ dosáhl zisku v oblasti streamování o čtvrtletí dříve, než se očekávalo. Služba má nyní 118,3 milionu předplatitelů. Disney plánuje další zdražování a od září zavede opatření proti sdílení hesel, podobně jako Netflix.

Rotel představil integrovaný zesilovač A8 zaměřený na začínající audiofilní posluchače. Zesilovač nabízí výkon 40 W při 4 Ω, gramofonový vstup a možnost volby barvy LED indikátoru hlasitosti.

Campfire Audio má high-end in-ear sluchátka Astrolith za 60 000 Kč. Používají dva magnetoplanární měniče a slibují „neuvěřitelnou rychlost a přesnost“ v celém frekvenčním rozsahu. Tělo je vyrobeno z leštěné nerezové oceli.

Počítačové hry

Hráli jsme Fallout: London. Gigantické rozšíření vytvořené fanoušky ale trpí technickými problémy. Mod má potíže se stabilitou a nevyváženou obtížností. Přesto nabízí zajímavý pohled na postapokalyptický Londýn.

Warhorse Studios na Gamescomu předvede dlouhou ukázku z Kingdom Come: Deliverance II. Hra by měla vyjít ještě letos a fanoušci se mohou těšit na pokračování příběhu Jindřicha ve středověkých Čechách.

Unikly záběry z připravované hry Call of Duty: Black Ops 6. Únik poprvé ukázal nový systém pohybu zvaný "omnimovement" a 14 multiplayerových map. Activision se snaží zabránit šíření záběrů z rozpracované verze hry, která má vyjít 25. října.

Česká hra Scarlet Deer Inn kombinuje 2D skákačku s temnější atmosférou. Hra překvapuje přechodem od pohádkového prostředí k hororovým prvkům. Vyniká unikátní grafikou využívající vyšívané obrazce.

Blizzard vytváří nový tým pro vývoj menších „dvojáčkových“ projektů. Bude pracovat s existujícími značkami společnosti, možná včetně StarCraftu nebo Warcraftu. Cílem je experimentovat a vytvářet hry s nižším rozpočtem.

Horor A Quiet Place: The Road Ahead, adaptace populárního filmu, vyjde 17. října. Hra nabídne příběh ze světa, kde lidstvo ohrožují slepí mimozemšťané reagující na zvuk. Prodává se za poloviční cenu běžných AAA titulů.

Filmy

M. Night Shyamalan v novém thrilleru Past kombinuje koncertní film s hororovým příběhem. Snímek sleduje sériového vraha na koncertě popové hvězdy a překvapuje nečekanými zvraty.

Sestavili jsme žebříček nejoblíbenějších filmů a seriálů na Netflixu. V top 30 se umístily tituly jako Mimoni, Bridgertonovi nebo Stodolovi. Seznam zahrnuje širokou škálu žánrů od animovaných filmů po dramatické seriály.

Článek představuje výběr třiceti nejkontroverznějších erotických filmů v historii kinematografie. Zahrnuje snímky jako Zvrácený, Caligula nebo Láska, které vyvolaly skandály kvůli explicitním scénám nebo kontroverzním tématům.