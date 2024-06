Aiťákův týden: Výpadek Seznamu, rekordní solární panely, tajný podmořský dron. A Netflix by mohl být zadarmo

Počítače, internet a AI

Apple poprvé přiznal, že 8 GB RAM v Macu nestačí na práci s umělou inteligencí. Nová funkce našeptávače kódu v Xcode 16 vyžaduje minimálně 16 GB RAM, která je v základu k dispozici jen u dražších modelů Maců.

Seznam a jeho služby nefungovaly. Výpadek postihl Mapy, Email, Sreality a další služby, problémy měla i titulní strana Seznam.cz. Příčinou byla plánovaná odstávka datového centra, která se zjevně nepovedla.

Od 26. června platí v Evropské unii povinnost operátorů blokovat webové stránky ruských médií RIA Novosti, Izvestija, Rossijskaja Gazeta a Voice of Europe. Rada Evropské unie tento krok zdůvodnila šířením ruské propagandy.

Tento týden se mohli uživatelé služeb Meta, mezi které patří také Facebook a Instagram, naposled odvolat proti využívání jejich dat pro trénování jazykových modelů.

Tchajwanský výrobce čipů TSMC zkoumá možnosti využití větších waferů. Ty by měly mít rozměry 510 × 515 mm a nebudou již kruhové. Větší formát umožní výrobu větších čipů, které se využívají u grafických karet nebo procesorů.

Věda a technika

Čínská sonda Čchang'e 6 doručila na Zemi vzorky odebrané z odvrácené strany Měsíce. Návratová kapsle přistála v mongolských pouštích a Čína oznámila, že získala téměř dva kilogramy měsíčního kamení.

Na Mapách Google se objevil snímek experimentálního podvodního dronu Manta Ray americké armády. Dron dokáže delší dobu hibernovat na mořském dně, je modulární a nepotřebuje k provozu posádku.

Před 50 lety se do vesmíru vydala sovětská vesmírná stanice Saljut 3, která měla na palubě kanón. Dodnes je to jediná zbraň svého druhu, která se do vesmíru dostala.

Britský startup Oxford PV dosáhl nového světového rekordu v účinnosti solárních panelů. Jeho 60článkový panel určený pro domácnosti má konverzní účinnost 26,9 %, což překonává nejlepší křemíkové panely.

Vědci z University of Maryland zkoumali vliv různých typů ochrany dýchacích cest na šíření virů. Respirátory N95 snížily množství vydechovaného viru v průměru o 98 %.

Mobily

Oskarta začne účtovat hovory po minutách v režimu 60+60 sekund. Vodafone tak završuje obrat od dřívějšího férového operátora, který účtování po sekundách v roce 2012 zavedl do Česka.

Motorola představuje véčkový smartphone Razr 50 Ultra s velkým vnějším displejem. Ten pokrývá většinu vnější části flipu.

Garmin ukázal nový cyklopočítač Garmin Edge 1050. Má dotykový barevný LCD displej s vysokým jasem. Novinkou je integrovaný zvonek a možnost sdílet s ostatními cyklisty informace o nebezpečích na trase.

Xiaomi Watch 2 a Watch 2 Pro jsou první hodinky této značky s operačním systémem Wear OS 3.5. Pro varianta se snaží co nejvíce podobat klasickým hodinkám a má slot pro eSIM. Základní model cílí na sportovce.

Apple si patentoval vyměnitelné zadní kryty pro iPhony se specifickými funkcemi. Kryty by mohly obsahovat reproduktory, powerbanku, zdravotní měřidlo nebo dotykový displej.

Mobilní aplikace od vědců z melbournské univerzity dokáže z videonahrávky během několika sekund rozpoznat příznaky mrtvice.

Zvuk a video

Vybrali jsme nejlepší levné televizory s rozumnou cenou a dobrou obrazovou kvalitou. V našem přehledu najdete jedenáct televizorů se skvělým poměrem cena/výkon.

Sennheiser Momentum Sport jsou prémiová bezdrátová sluchátka určená pro sportovce. Jsou odolná a zvládnou měřit tepovou frekvenci a tělesnou teplotu.

Sportovní přenosy zřejmě v budoucnu ustoupí od rozlišení 4K. Důvodem jsou vysoké náklady, a tak se provozovatelé budou více spoléhat na formát HDR, který je kompatibilní s HD i 4K.

WiiM Ultra je nový audio streamer s barevným dotykovým displejem, vestavěným sluchátkovým zesilovačem a předzesilovačem pro gramofon.

TCL v Praze ukázalo svůj nejvýkonnější a největší televizor s úhlopříčkou 115 palců a rozlišením 4K. Má maximální jas až 5 000 nitů a lze si ho rovnou koupit za půl milionu korun.

Počítačové hry

Sony vydalo update pro přenosnou konzoli PlayStation Portal, která se nyní umí připojit i k veřejným Wi-Fi. Vylepšení doznal i virtuální touchpad na 8palcovém displeji Portalu. Handheld také ukáže kapacitu akumulátoru v přesných procentech.

Čtvrtý díl série Metroid Prime s podtitulem Beyond odhalil první ukázku z hraní. Nintendo chystá hru na rok 2025 a fanoušci spekulují o tom, že by nový Metroid mohl být jedním ze startovních titulů pro nadcházející konzoli.

Farming Simulator 25 nás v listopadu zavede do Ameriky, Asie i Evropy. Hra poběží na novém enginu a nabídne více než 400 vozidel a nástrojů. Vylepšení doznala grafika, fyzika vozidel a dynamické změny počasí.

Sony možná rozšíří program zpětné kompatibility na PlayStationu 5 o hry z PlayStationu 3. Firma na emulátoru zřejmě pracuje, není však jasné, kdy (a jestli vůbec) jej pro PlayStation 5 zpřístupní.

Beyond Good & Evil se po dvaceti letech vrátí s výroční edicí. Vylepšená verze klasické akční adventury nabídne lepší grafiku, nové funkce, dodatečný obsah a bude k dostání i na nových platformách.

Filmy

Netflix zvažuje, že by v Evropě a Asii spustil bezplatný tarif. Ten by mohl být dotovaný reklamou a obsahovat jen výběr z celého katalogu. Případně by na něm mohly nepřetržitě běžet filmy a seriály z konkrétního žánru.

Našli jsme, které filmy a seriály na Amazon Prime jsou letos u Čechů nejoblíbenější. Stále je mezi nimi akční Jack Reacher, seriál Pán prstenů, Banda nebo romantické drama Moje vina.

Jeff Nichols natočil film Motorkáři, který popisuje zlatý věk motorkářských gangů v šedesátých letech minulého století. Příběh vypráví o gangu Vandals, který touží po svobodě a neváhá porušovat zákony.

Vybrali jsme 27 nejlepších filmových parodií. V žebříčku najdete slavné komedie Připoutejte se, prosím!, Žhavé výstřely, Bláznivá střela, Tropická bouře nebo Spaceballs.

Dwayne Johnson a Chris Evans se objeví v nové vánoční akční komedii Red One. Budou v ní hledat uneseného Santu Clause, kterého si zahraje J.K. Simmons. Premiéra filmu je naplánována na 14. listopadu.