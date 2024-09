Aiťákův týden: Virus přes DNS, fotoaparát z Lega, horké peklo na letišti v Íránu. Prohlédli jsme si nové Fénixy

Počítače, internet a AI

Nový virus pro Windows využívá DNS protokol ke komunikaci se svým řídícím centrem. To mu umožňuje obejít běžné detekční mechanismy a skrýt svou aktivitu před bezpečnostními nástroji.

Operační systém Unix vznikl před 55 lety. Způsobil revoluci v počítačovém světě díky svému modulárnímu designu, hierarchickému souborovému systému a filosofii malých jednoúčelových programů.

Google implementuje AI funkce do svých Chromebooků, včetně asistenta pro psaní poznámek a Magic Editoru pro úpravu fotografií.

Národní institut standardů a technologie USA začne kontrolovat bezpečnost AI. Chce prověřit potenciální rizika pro společnost a národní bezpečnost.

Chatbot ChatGPT dosáhl nového milníku s 200 miliony aktivních uživatelů týdně. To představuje dvojnásobný nárůst oproti loňskému roku. Spekuluje se o možných nových investorech včetně Applu a Nvidie.

Věda a technika

Na íránském letišti naměřili rekordní pocitovou teplotu 82 °C. To je kombinace vysoké vlhkosti a extrémního horka, která vytváří nebezpečné podmínky pro lidský organismus.

Ukrajinští vojáci používají zařízení zvané Cukorok pro detekci nepřátelských dronů. Dokáže odhalit různé typy bezpilotních letounů včetně průzkumných a sebevražedných na vzdálenost až 40 km.

Sedmnáctiletý student Cesare Mencarini sestrojil jako maturitní projekt funkční jaderný fúzní reaktor. Využil znalosti získané z YouTube a Raspberry Pi jako řídicí jednotku.

Vědci u Země objevili ambipolární elektrostatické pole s potenciálem 0,55 voltu. Vysvětluje šedesát let starou záhadu polárních větrů a může ovlivňovat dlouhodobou obyvatelnost planety.

Nová generace elektrického tahače Volvo slibuje dojezd až 600 kilometrů na jedno nabití. Výrobce integroval elektromotory a převodovku do zadní nápravy.

Rusko vyvíjí řízenou střelu s plochou dráhou letu nazvanou Burevestnik, která má využívat jaderný pohon pro údajně neomezený dolet. Její vývoj ale provází technické potíže a bezpečnostní rizika.

Mobily

Prohlédli jsme si nové hodinky Garmin Fénix 8. Přinášejí AMOLED displeje, větší úhlopříčky a tenčí lunetu. Mají hlasové funkce včetně možnosti volání a ovládání hlasových asistentů přímo z hodinek.

Zpráva reklamní firmy vzbudila obavy z možného odposlouchávání telefonů pomocí technologie Active Listening. Mohla by být využita pro cílení reklam na základě mluvených konverzací. Ale stále to nedává smysl.

Google Play umožňuje stahovat až tři aplikace současně. To výrazně zrychluje proces instalace a aktualizace aplikací na zařízeních s Androidem.

Honor vyryl na okraj svého nového skládacího telefonu Magic V3 mikroskopickou omluvu majitelům Samsungů za to, že dokáže vyrobit tenčí a lehčí skládačku. Je to provokativní marketingový tah.

Telefony Google Pixel umožňují pomocí infračerveného teploměru měřit tělesnou teplotu. Výsledek poskytnou do čtyř sekund.

Mobilní operátoří začínají akceptovat eDoklady. Vodafone již plně uznává elektronickou identifikaci, zatímco O2 a T-Mobile na implementaci zatím pracují.

Zvuk a video

Nová kamera GoPro Hero 13 Black má vylepšený magnetický upínací systém, integrovanou GPS, tři nové chytré předsádkové objektivy a vylepšenou baterii s lepším tepelným managementem.

Bang & Olufsen představil špičková bezdrátová sluchátka Beoplay H100. Za cenu 37 990 Kč nabízejí Hi-Res prostorový zvuk s Dolby Atmos, titanové měniče a pokročilé funkce pro přizpůsobení zvuku.

Funkční analogový fotoaparát je sestavený z 595 kostiček Lega. Fotí na 35mm film, má tlačítko spouště, dvě navíjecí cívky, navíjecí páku a režimy plného nebo polovičního snímku.

Posoudili jsme nevýhody bezdrátových Bluetooth sluchátek oproti drátovým. Patří mezi ně vyšší cena, horší kvalita zvuku nebo zpoždění..

Samsung uvádí novou generaci ultra-short throw laserových projektorů The Premiere. Nabízejí obraz s úhlopříčkou až 130 palců, vysoký jas až 3 450 ISO lumenů a vestavěný zvukový systém s podporou Dolby Atmos.

Nikon po akvizici společnosti RED pravděpodobně rozšíří svou nabídku objektivů pro video. Dají se čekat power zoomy, které by mohly cílit na svatební kameramany a další profesionály.

Počítačové hry

Nová hra Astro Bot pro PlayStation 5 je skvělá 3D plošinovka. Jedinečně využívá schopnosti ovladače DualSense a nabízí nostalgickou cestu historií Playstationu, doplněnou o různorodé herní mechaniky a zábavné úrovně.

Pokračování úspěšné hry Hogwarts Legacy je podle finančního ředitele Warner Bros jednou z největších priorit společnosti pro nadcházející roky.

Novinka Concord končí pouhé dva týdny po vydání kvůli velmi nízkému počtu hráčů. Vývojáři vypnou servery a vrátí peníze všem, kteří si hru na PC nebo PlayStation 5 koupili.

Konami vydalo kolekci Castlevania Dominus Collection. Tři díly série z éry Nintendo DS přenáší na moderní platformy včetně PC, PlayStation, Xbox a Nintendo Switch.

Atari představilo modernizovanou verzi své klasické konzole Atari 7800. Je kompatibilní s hrami pro Atari 2600 a 7800, má HDMI výstup a nové bezdrátové ovladače.

Nová verze Lego Harry Potter Collection přináší remasterované díly populární hry na PlayStation 5, Xbox Series S|X a PC.

Filmy

Tiché znamení je mrazivý thriller kombinující satiru a napětí. Sleduje mladou servírku snažící se proniknout do světa bohatého miliardáře na jeho soukromém ostrově.

Anime seriál Terminator Zero od Netflixu se vrací k temné atmosféře prvního filmu série. Nabízí hlubší pohled na svět Terminátora, včetně filozofických úvah o lidstvu a umělé inteligenci.

Trojice Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May ukončí po 22 letech společnou kariéru posledním dílem The Grand Tour. Zavede je do Zimbabwe a bude dostupný na Amazon Prime od 13. září.