Aiťákův týden: Test prvního Copilot+PC, Nvidia přeskočila Apple i Microsoft, alternativy k Total Commanderu

Počítače, internet a AI

Vyzkoušeli jsme první Copilot+PC. Notebook Asus Vivobook S 15 s čipsetem Snapdragon X Elite má výkon srovnatelný s Intelem a výdrž podobnou Applu.

Evropská komise stáhla z jednání kontroverzní návrh Chat Control, který měl umožnit sledování online komunikace. Návrh by narušil koncové šifrování chatovacích aplikací jako WhatsApp nebo Signal.

Nvidia překonala Apple a Microsoft v tržní kapitalizaci a stala se nejhodnotnější firmou světa. Společnost těží z poptávky po AI akcelerátorech a v posledním čtvrtletí zaznamenala rekordní tržby a zisk.

Našli jsme čtrnáct alternativ k oblíbenému Total Commanderu. Většina doporučených správců nabízí podobné funkce jako Total Commander, ale často zdarma nebo za nižší cenu.

Google testuje nový způsob vkládání reklam do videí na YouTube, který může znemožnit jejich blokování. Reklamy se stanou součástí streamu a nebude možné je odlišit od samotného videa.

OnSemi investuje dvě miliardy dolarů do rozšíření továrny na výrobu čipů v Rožnově pod Radhoštěm. Tato investice posílí pozici České republiky v polovodičovém průmyslu a vytvoří nová pracovní místa v regionu.

Věda a technika

Solární panely instalované před více než třiceti lety stále vykazují 79,5 % své původní kapacity. Toto zjištění potvrzuje dlouhodobou spolehlivost a účinnost fotovoltaických technologií.

Kosmická loď Starliner od Boeingu čelí dalším problémům. Technici objevili úniky helia a termín jejího odpojení od Mezinárodní vesmírné stanice se stále posouvá.

Rotace vnitřního jádra Země se zpomaluje a mění směr. Tento objev vyvolává otázky o vlivu tohoto jevu na zemské magnetické pole a klimatické podmínky, což může mít důsledky pro naše chápání dynamiky planety.

Rover Perseverance na Marsu objevil podivné balvany, které vědci dosud neviděli. Tyto nálezy mohou poskytnout nové informace o geologické historii planety a potenciálně i o možnosti existence dřívějšího života na Marsu.

Vysloužilé satelity mohou výrazně přispívat k úbytku ozonové vrstvy. Při hoření v atmosféře uvolňují znečišťující látky, které mohou setrvat ve stratosféře a poškozovat ozonovou vrstvu.

Mobily

Vyzkoušeli jsme nový iOS 18. Přináší řadu zajímavých funkcí. Uživatelé mohou umístit ikony kamkoliv na ploše, změnit jejich barvu nebo upravit rychlé volby na zamykací obrazovce. Systém nabízí vylepšenou peněženku a další novinky.

Android 15 přinese novou ochranu proti tzv. juice jackingu, což zvýší bezpečnost při nabíjení mobilů na veřejných místech. Systém umožní uživatelům deaktivovat datové přenosy přes USB při nabíjení.

Nová verze aplikace WhatsApp má vylepšené hovory s vyšší zvukovou kvalitou na mobilech i počítačích. Aplikace umožňuje sdílení obrazovky se zvukem, podporuje až 32 účastníků v hovoru.

Oppo představilo nové modely řady Reno12. Telefony se zaměřují na design, umělou inteligenci a portrétní fotografii. Mají pokročilé funkce pro zpracování obrazu a vylepšené fotografické možnosti.

Android mění definici rychlého nabíjení z 7,5 W na 20 W. Dosavadní oznámení o rychlosti nabíjení byla vzhledem ke schopnosti nabíječek dosti matoucí.

T-Mobile představil novou generaci tarifů T-Mobile Next s vyššími rychlostmi datových přenosů a neomezenými daty o víkendech.

Zvuk a video

Klipsch a Onkyo spojily síly a vytvořily nové soundbary Flexus Core s integrovaným subwooferem. Mají kvalitní zvuk a podporu Dolby Atmos, což výrazně zlepšuje domácí filmový zážitek bez nutnosti složité instalace.

Moondrop představil TWS sluchátka Golden Ages s magnetoplanárními měniči za přijatelnou cenu. Sluchátka nabízejí kvalitní zvuk a podporu pokročilých kodeků, ale mají i některé nedostatky v konstrukci a uživatelském rozhraní.

MediaTek uvedl čip Pentonic 800 pro televizory. Nabídne podporu 4K rozlišení při 165 Hz a WiFi 7. Čip využívá umělou inteligenci pro zpracování obrazu, což slibuje lepší kvalitu zobrazení.

Fotograf Miles Astray poslal do soutěže AI obrázků skutečnou fotografii plameňáka a vyhrál. Poukázal tím na tenkou hranici mezi realitou a umělou inteligencí v současné fotografii.

Seriál Rod draka ve druhé řadě zpomaluje tempo vyprávění a více provokuje diváky. Nové epizody se zaměřují na detailnější rozvoj postav a příběhu, přináší hlubší pohled do světa Targaryenů.

Počítačové hry

Rozšíření Shadow of the Erdtree pro hru Elden Ring přináší novou mapu, příběh a zvyšuje obtížnost. Hráči se mohou těšit na nové výzvy v temném fantasy světě, který rozšiřuje již tak rozsáhlý herní svět původní hry.

Nintendo oznámilo novou hru The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ve které hráči poprvé ovládají princeznu Zeldu místo Linka. Hra přináší nový pohled na oblíbenou sérii a nové herní mechaniky založené na Zeldině kouzelné holi.

Valorant, populární kompetitivní střílečka od Riot Games, se chystá na PlayStation 5 a Xbox Series. Je to první krok Riot Games mimo PC platformu.

Perfect Dark, reboot klasické špionážní hry, se po šesti letech vývoje předvádí v akci. Slibuje mix prvků z Dishonored a Deus Ex ve futuristickém prostředí, což může přinést svěží vítr do žánru akčních her.

Nová Mario Party s podtitulem Jamboree nabídne přes sto miniher a partie až pro dvacet hráčů. Tato hra slibuje být dosud největším dílem série.

U tohoto dílu Aiťákova týdne jsme nepoužili Google Gemini 1.5 Pro jako v předchozích případech. Claude.ai totiž v týdnu představil nový model 3.5 Sonnet, proto jsme zkusili, co zvládne.

Umí dobře česky, ale s promptem použitým v Gemini nechával v textech hodně obecných informací, tzv. „vatu“, kterou do článku nepustíme. Museli jsme víc editovat. Ale na to by snad stačilo upravit zadání.

Claude také nemá tak velké kontextové okno jako Gemini. Textový soubor o velikosti necelého půl megabajtu nedokázal zpracovat, museli jsme ho zkrátit. Také další omezení nám přišla vzhledem k placené verzi Claude zvláštní – dosti krátké konverzace, přísné limity na počet dozatů. Ale ještě mu asi dáme příště šanci.