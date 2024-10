Aiťákův týden: Test iPhonu 16, nová Škoda Elroq nebo levná chytrá zásuvka v Ikea. Evropa si vyrobila vlastní Měsíc

Počítače, internet a AI

Remarkable Paper Pro je unikátní elektronický skicák, nyní s barevným e-ink displejem a speciálním stylusem. Zařízení umožňuje kreslení s minimální latencí a ukládání obsahu do cloudu pro synchronizaci. Vyzkoušeli jsme ho.

Podvodníci vytvořili falešné profily e-shopu na sociálních sítích a nabízeli reproduktory a kytary s obrovskou slevou. Kampaň zahrnovala propracované falešné weby a masivní šíření příspěvků, které působily díky nakoupeným komentářům důvěryhodně.

Programátor poskládal počítač s procesorem Intel z roku 1971 a spustil na něm Linux. Nastartování trvá téměř pět dní. Musel naprogramovat emulátor novějšího procesoru, na kterém pak běží samotný operační systém.

Ikea uvádí na trh chytrou zásuvku Inspelning za 249 Kč. Umožňuje nejen dálkové ovládání, ale i měření spotřeby připojených zařízení. Zásuvka komunikuje přes Zigbee, podporuje Home Assistant a může být ovládána i přes běžné chytré asistenty.

Microsoft plánuje implementovat funkci Recall do Windows 11. Bude zaznamenávat aktivitu uživatele včetně snímků obrazovky. Po kritice ohledně bezpečnosti firma slibuje šifrování dat, izolaci funkce a nutnost ověření identity před přístupem k záznamům.

Razer vyrobil novou herní myš Basilisk V3 Pro 35K s vylepšeným optickým senzorem. Má citlivost až 35 000 dpi a možnost jemného ladění po jednotkách. Myš také dostala vylepšené kolečko s automatickým přepínáním mezi krokovacím a plynulým režimem.

Věda a technika

Škoda představila nový elektromobil Elroq. Jeho cena začíná na 799 000 Kč, v této základní variantě nabídne dojezd až 375 km a výkon 125 kW. Automobilka v budoucnu plánuje uvést ještě levnější model Epiq s cenou kolem 600 000 Kč.

Nová generace motoru Bosch CX pro elektrokola přináší řadu vylepšení včetně funkce eShift pro automatické řazení. Motor při něm udržuje kadenci šlapání a rychlost mění převody podle rychlosti jízdy.

Porsche vyvíjí šestitaktní motor, který rozšiřuje klasický čtyřdobý cyklus o druhou kompresi a expanzi. Nová konstrukce by měla umožnit vyšší výkon a efektivitu díky prodlouženému zdvihu pístu a dvěma fázím konajícím práci za jeden cyklus.

Virus marburg, příbuzný eboly, se rozšířil ve Rwandě. Má dlouhou inkubační dobu až 21 dní a přenáší se kontaktem s tělesnými tekutinami nakažených. WHO a další organizace se snaží zabránit šíření do dalších zemí.

Zemi zasáhla silná sluneční erupce a další ještě silnější k ní zrovna letí. Může to způsobit narušení rádiové komunikace, GPS signálu a potenciálně i výpadky elektrické sítě. Erupce také zvyšuje šanci na pozorování polární záře v nižších zeměpisných šířkách.

Země byla v průběhu posledních 485 milionů let často teplejší než dnes, s teplotami až 36 °C. Současné oteplování je však bezprecedentně rychlé, což představuje vážné riziko pro ekosystémy, které se nestíhají adaptovat na tak dramatické změny.

Mobily

Ikona 5G v horní liště telefonu často neodpovídá skutečnému připojení k 5G síti. Mnohé telefony zobrazují 5G i při připojení k LTE, což může být zavádějící pro uživatele očekávající vyšší rychlosti.

Otestovali jsme nový Apple iPhone 16. Má vylepšený design, nové akční tlačítko a ovládání fotoaparátu. Telefon nabízí lepší výkon díky novému čipu a zvýšené operační paměti, ale stále používá 60Hz displej. Cena začíná na 23 990 Kč za základní model.

Vyzkoušeli jsme také nové chytré hodinky Apple Watch Series 10. Přinášejí větší displej s tenkými rámečky, nové velikosti 42 a 46 mm a lesklou variantu Jet Black. Hodinky mají vylepšený displej Always-On, rychlejší nabíjení a nové funkce pro sledování zdraví.

Infinix představil své první skládací zařízení Zero Flip. Zaměřuje se na tvůrce obsahu a vlogery. Telefon nabízí 4K video na obou kamerách, volné polohování v úhlech 30° až 150° a vestavěné šablony pro tvorbu retro vlogů.

Motorola představila nový model Moto G75, který za 9000 Kč přináší do střední třídy zajímavé funkce jako odolnost IP68, certifikaci pro pády z výšky až 1,2 metru nebo 15W bezdrátové nabíjení. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx s optickou stabilizací.

Škoda Auto zavedla v České republice službu Pay to Fuel, která umožňuje řidičům platit za natankované palivo přímo přes palubní počítač vozu. Systém je dostupný na čerpacích stanicích OMV a funguje s vozy vybavenými devítipalcovým nebo větším dotykovým displejem.

Zvuk a video

Sony představilo nové modely sluchátek LinkBuds Open a LinkBuds Fit. Open jsou vylepšenou verzí původních „děravých“ sluchátek, Fit nabízejí lepší izolaci zvuku a jsou určeny pro aktivnější uživatele.

Recenze přenosného audio přehrávače HiBy R4 ukazuje, že za cenu 7 500 Kč nabízí solidní výbavu včetně symetrického výstupu a plnohodnotného Androidu. Zvukový projev je kvalitní, slabší stránkou je displej s nižším jasem.

Popsali jsme rozdíly mezi aktivními a pasivními reproduktory. Ty první nabízejí vestavěný zesilovač a možnost přímého připojení zdrojů zvuku bez nutnosti dalších zařízení. Oproti pasivním reproduktorům jsou jednodušší na nastavení, zabírají méně místa a často poskytují lepší kvalitu zvuku.

Loewe má nový laserový Full HD miniprojektor We. BEAM s automatickým zaostřováním a nastavením obrazu. Projektor nabízí obraz o velikosti 40" až 120" z vzdálenosti 1,5 až 5 m, vestavěný operační systém pro streamovací služby a Dolby Atmos.

Leica představila bezzrcadlovku M11-D bez displeje a moderních ovládacích prvků. Má připomínat analogové fotoaparáty. Přestože nabízí moderní 60Mpx snímač a bezdrátovou konektivitu, její ovládání je omezené na základní prvky.

Sony rozšířilo svou prémiovou řadu sluchátek 1000X o novou fialovorůžovou barevnou variantu. Tato barva je dostupná pro modely WF-1000XM5 (TWS špunty) a WH-1000XM5 (náhlavní sluchátka).

Počítačové hry

Microsoft Flight Simulator 2024 přichází s dynamickým kariérním režimem, kde hráči mohou postupně budovat kariéru pilota a plnit různé mise. Hra nabízí také možnost vlastnit a spravovat letadla, vylepšenou grafiku a realističtější simulaci počasí a turbulencí.

Epic Games od ledna 2025 mění licenční politiku Unreal Enginu. Snižuje poplatek za jeho využívání z 5 % na 3,5 % pro hry vydané i mimo Epic Games Store. Tímto krokem chce motivovat vývojáře k vydávání her na více platformách.

Death Stranding 2: On the Beach představil propracovaný foto mód, ve kterém postavy samy zaujímají pózy a reagují na prostředí. Hra také představila nové postavy včetně Tomorrow, kterou hraje Elle Fanning, a Šiori Kucunu v roli Rainy.

Horizon Zero Dawn Remastered vyjde 31. října pro PS5 a PC a bude stát 50 eur. Remasterovaná verze nabídne vylepšenou grafiku, přepracovaný motion capture pro některé postavy a nově nahraných deset hodin konverzací. Ale opět bez českých titulků.

Hra Palworld se dostala na PlayStation 5. Populární survival titul kombinující prvky Pokémonů se survivalem je k dispozici v 68 zemích, ale kvůli probíhajícímu právnímu sporu s Nintendem chybí na japonském trhu. Vývojáři také upustili od plánu přejít na model free-to-play.

Říjnová nabídka předplatného PlayStation Plus zahrnuje remake hororu Dead Space, anime horor Doki Doki Literature Club Plus nebo WWE 2K24. Dead Space bude dostupný pouze pro PS5, zatímco ostatní tituly budou k dispozici i pro PS4.

Filmy

Animovaný film Rozzum v divočině vypráví příběh robotky, která se stane adoptivní matkou housete na opuštěném ostrově. Film vyniká krásnou animací, emotivním příběhem a povedených zpracováním vztahu mezi robotem a zvířetem.

Max vydal trailer pro druhou sezónu seriálu The Last of Us. Naznačuje temnější atmosféru než v první řadě. Tvůrci se mají držet předlohy z videohry, ale plánují ke známému příběhu přidat nové kapitoly. Premiéra je plánována na začátek roku 2025.