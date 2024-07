Aiťákův týden: Tesla v Brně, nové snímky na Mapách, vyšetřování Nvidie nebo elektrokola od DJI

Počítače, internet a AI

OpenAI vysvětlilo, jak funguje iluze lidského chování u chatbotů. Surový jazykový model jen doplňuje písmenka, skutečnou podobu mu potom dává lidské doučování. AI se učí zpětnou vazbou.

IBM ve spolupráci s univerzitami vyvine kvantový počítač s 10 000 qubity, což je 75krát více než u současných kvantových počítačů. Projekt má k dispozici investice ve výši 100 milionů dolarů.

Mapy.cz aktualizovaly letecké snímky pro třetinu Česka. Nové fotografie zachycují změny v krajině, novou výstavbu a další vývoj území. Uživatelé mohou změny porovnávat s předchozími snímky.

Prusa Research expanduje do USA, kde bude montovat 3D tiskárny. Firma chce být do roka největším výrobcem 3D tiskáren na americkém trhu. Expanze má pomoci čelit rostoucí konkurenci z Číny.

Francouzský úřad vyšetřuje Nvidii kvůli možnému zneužívání dominantního postavení v oblasti AI akcelerátorů. Vyšetřování se zaměřuje na platformu CUDA a její potenciální vliv na konkurenci v cloudovém průmyslu.

Věda a technika

Tesla otevře v Brně svůj největší showroom a servis v Česku. Nová budova v areálu Nová Zbrojovka bude v provozu od poloviny září a výrazně zlepší servisní možnosti pro majitele elektromobilů Tesla.

Společnost Infinity Power vyvinula jadernou baterii s účinností přes 60 %. Malá knoflíková baterie získává energii z rozpadu radioizotopů a může poskytovat desítky miliwattů energie po dobu více než sto let bez dobíjení.

DJI vstupuje na trh s elektrokoly. První elektrokolo Amflow PL s novým pohonným systémem DJI Avinox bude ve vybraných zemích dostupné na podzim, v Česku v roce 2025.

Hydrokinetická turbína od kanadské společnosti Idenergie vyrábí elektřinu z tekoucí vody a má vysokou účinnost srovnatelnou s dvanácti solárními panely. Turbína je snadno instalovatelná a ekologicky šetrná.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba odhalil záhadnou záři v atmosféře Jupiteru, nad Velkou rudou skvrnou. Předpokládá se, že tento jev způsobují gravitační vlny generované hluboko v turbulentní spodní atmosféře planety.

Mobily

ČTÚ nařídil operátorům O2 a T-Mobile dokrýt bílá místa na mapě mobilního pokrytí. Každý operátor musí samostatně pokrýt min. 200 bílých míst a společně dalších 300 míst. Musí také zlepšit kvalitu 5G signálu na koridorech.

Zkusili jsme používat Android za dva tisíce korun. Překvapivě to šlo, ale telefon musíte pečlivě vybírat. Výkon zvoleného Infinix Hot 30i je dostatečný pro běžné používání, ale náročnější aplikace mohou způsobit zpomalení.

Apple si patentoval natahovací displej pro různá zařízení včetně iPhonů, iPadů a hodinek. Displej by měl být složen z hermeticky uzavřených natahovacích částí a ostrůvků, což umožní změnu tvaru displeje dle potřeby.

Koncept NFC Multi-Purpose tap umožní kombinovat více akcí do jednoho přiložení telefonu k terminálu. Například při platbě by došlo k uplatnění slevy, odeslání elektronické účtenky a přidání bodů do věrnostního programu.

OnePlus představil telefon Ace 3 Pro s baterií o kapacitě 6100 mAh a vyšší energetickou hustotou. Baterie podporuje 100W nabíjení a výrobce slibuje i po čtyřech letech používání minimálně 80 % kapacity.

Dodávky AMOLED displejů pro smartphony poprvé překonaly dodávky TFT LCD panelů. V prvním čtvrtletí roku bylo dodáno 182 milionů AMOLED displejů, což je meziročně o 39 % více.

Zvuk a video

Letní olympijské hry v Paříži 2024 bude streamovat služba Max i bez příplatku za sportovní balíček. Divákům bude pro sledování kompletní olympiády stačit předplatné Max Standard za 219 Kč měsíčně.

Sluchátka Dan Clark Audio E3 za 65 000 Kč nabízejí bohatý zvuk s jemnými detaily a velmi vyváženým laděním. Jsou pohodlná, ale náročnější na výkon zesilovače a nelze je použít s mobilem.

Streamovací služba Disney+ v létě přidá několik očekávaných seriálů. Vrací se seriál Medvěd, partička upírů z Co děláme v temnotách a nová Futurama. Objeví se nové řady Stále naživu a Základky Willarda Abbotta.

iFi Audio představilo ZEN Blue 3, první Bluetooth streamer/DAC pro audiofily s podporou kodeku aptX Lossless. Zařízení umí přijímat i vysílat ve vysoké kvalitě a podporuje řadu dalších kodeků. Cena je stanovena na 7990 Kč.

Eurosport Premium končí 22. července 2024. Živé přenosy a záznamy budou dostupné jen přes streamovací platformu Max za 70 Kč měsíčně plus základní předplatné. Celkové náklady na sledování Eurosportu tak výrazně vzrostou.

Apple řeší problémy s tvorbou video obsahu pro headset Vision Pro. Kvůli vysokým nárokům na rozlišení a 3D musí vzniknout specializované kamery.

Počítačové hry

Studio Aspyr oznámilo, že 1. srpna vydá vylepšenou verzi hry Star Wars: Bounty Hunter pro PC a konzole za cenu 465 Kč. Remaster nabídne vylepšené textury, nový systém dynamického nasvětlení a odemykatelný skin Boba Fetta.

Capcom představil Dead Rising Deluxe Remaster, vylepšenou verzi zombie klasiky z roku 2006. Remaster pohání RE engine. Premiéru bude mít na PC a konzolích 19. září letošního roku. Kromě grafiky vylepší také uživatelské rozhraní a ovládání.

Yves Guillemot, CEO Ubisoftu, potvrdil, že studio pracuje na několika remacích starších dílů série Assassin's Creed. Spekuluje se o předělávkách prvního dílu a Black Flag. Ubisoft plánuje častější vydávání her ze série.

Slovenské studio Bitman Galaxy oznámilo vydání relaxační strategie Preserve v předběžném přístupu od 8. srpna. Hra nabídne nový vodní biom, rozšíření dalších biomů a 25 různých hlavolamů.

Český vývojář Vladimír Kudelka představil první ukázku své nové hry Bajka. Odehrává se ve světě, kde lidé existují pouze v legendách. Hráči se vžijí do role hvězdného jelena prozkoumávajícího tento nádherně zpracovaný svět.

Filmy

Recenze filmu Policajt v Beverly Hills: Axel F hodnotí návrat Eddieho Murphyho jako úspěšný. Film zachovává nostalgickou atmosféru 80. let, kritizována je však zbytečně dlouhá stopáž a místy slabší scénář.

Viggo Mortensen představil ve Varech svůj nový western Až na konec světa. Film kombinuje romantiku a drsný svět plný násilí, vyniká výkonem Vicky Krieps v hlavní roli.

Recenze filmu Tiché místo: První den hodnotí prequel jako méně originální než předchozí díly. Přidává více akce a patetického dramatu, ale ztrácí kouzlo původního konceptu.

Dokument Tady Havel, slyšíte mě? mapuje poslední tři roky života Václava Havla, včetně natáčení jeho filmu Odcházení. Nyní je dostupný na Netflixu.