Aiťákův týden: Taxík a autobus od Tesly, pokus o odhalení autora bitcoinu, končí ČSA a nová verze Windows

Počítače, internet a AI

Windows 11 verze 24H2 slibuje svižnější systém s novými AI funkcemi. Většina z nich ale zatím není k dispozici. Testeři si už teď chválí lepší výkon, což by mohlo přesvědčit i uživatele Windows 10 k přechodu na novější verzi.

Bankovní identita nově nabízí zdarma vytvoření zaručeného elektronického podpisu na dokumenty ve formátu PDF. Služba je dostupná pro 6,5 milionu klientů devíti českých bank a může výrazně usnadnit podepisování důležitých dokumentů online.

Pohled na software používaný na přelomu tisíciletí ukazuje, jak se změnily naše potřeby a technologie za posledních dvacet čtyři let.

Alza zveřejnila 30 let starý ceník počítačů, který ukazuje, jak vysoké byly ceny hardwaru v roce 1997. Nejlevnější počítač s procesorem AMD K5 75 MHz a 8 MB RAM stál tehdy 18 240 Kč, což odpovídalo téměř dvěma průměrným měsíčním mzdám.

Evropská komise připravuje digitální cestovní pas EU, který má urychlit kontroly na hranicích Schengenského prostoru. Pas bude dostupný od roku 2030, ale nebude úplnou náhradou fyzického pasu a bude vyžadovat dodatečné ověření identity.

Věda a technika

Letecká společnost ČSA po 101 letech existence končí svou činnost. Je/byla to pátá nejstarší fungující letecká společnost na světě. Článek shrnující její historii zahrnuje i významné milníky jako první mezinárodní let nebo získání kódu OK.

Technologický vývoj 3D tisku dosáhl úrovně, kdy průmyslové tiskárny v ceně desítek milionů korun dokážou tisknout složité kovové díly pro kosmický průmysl. Tyto stroje nabízejí možnosti, které jsou pro domácí tiskárny nedosažitelné.

Tesla představila koncept autonomního Robotaxi. Má jen dvě místa k sezení a chybí mu nabíjecí konektor. Výroba má začít v roce 2026 nebo 2027. Překvapením bylo uvedení „mikrobusu“ Robovan.

Čeští vědci vyvinuli novou generaci antibiotik s využitím manganu a grafenu. Jsou účinná proti odolným bakteriím a zároveň brání rozvoji antibiotické rezistence.

Analýza nákladů na provoz elektromobilů ukazuje, že při domácím nabíjení může kilometr jízdy stát jen korunu, zatímco při ultrarychlém nabíjení na dálnici až 3 Kč. Ceny se liší podle typu nabíjení a využití vlastní fotovoltaiky může náklady ještě snížit.

Mobily

Google přidal do Androidu funkci ochrany proti krádeži, která zahrnuje zámek proti zlodějům, offline zámek zařízení a dálkové zamykání. Všechny tyto funkce jsou ale ve výchozím nastavení vypnuté a uživatelé je musí ručně aktivovat.

Spotify zavádí novou funkci Offline Backup, která automaticky vytvoří offline playlist z oblíbených a nedávno poslouchaných skladeb. Funkce je dostupná pro prémiové účty a aktivuje se automaticky, když se uživatel ocitne offline.

Mediatek představil nový mobilní procesor Dimensity 9400, který využívá čtyři výkonná jádra Cortex-X4 a nabízí výrazně lepší výkon a energetickou efektivitu. Procesor by mohly dostat budoucí modely Samsung Galaxy S25 a S25+.

Funkce Circle to Search v telefonech Samsung a Google umožňuje vyhledávat informace o objektech na obrazovce pouhým zakroužkováním. Funkce dokáže rozpoznat obrázky, přeložit text a dokonce identifikovat písničky, které uživatel zapíská nebo zabrouká.

Průměrné rozlišení fotoaparátů v telefonech dosáhlo 54 megapixelů, což je dvojnásobek oproti roku 2020. Více než polovina prodaných telefonů má fotoaparát s rozlišením alespoň 50 Mpx.

Apple natočil reklamu propagující funkci Camera Control na iPhonech řady 16. Část spotu byla natáčena v Ústí nad Labem, což je změna oproti dřívějším reklamám Applu, které často využívaly pražské lokace.

Zvuk a video

Bose SoundLink Max je robustní Bluetooth reproduktor s výborným zvukem, ale bez chytrých funkcí. Nabízí mohutný zvuk s důrazem na basy, odolnou konstrukci a dlouhou výdrž baterie, ale za vysokou cenu a s omezenými možnostmi nastavení hlasitosti.

Netflix používá tajné kódy pro přístup k specifickým kategoriím filmů a seriálů, které nejsou běžně dostupné v uživatelském rozhraní. Tyto kódy umožňují přesnější vyhledávání a objevování obsahu, který by jinak mohl zůstat skrytý v rozsáhlé nabídce streamovací služby.

SkyShowtime zavádí nový tarif Premium s podporou 4K UHD za cenu 299 Kč měsíčně. Služba tak konečně dohání konkurenci v kvalitě obrazu, ale zatím není jasné, zda bude podporovat i HDR nebo lepší zvukový formát Dolby Atmos.

Sonos připravuje novou generaci soundbaru Arc Ultra, který má nabídnout podporu Bluetooth, výkonnější procesor a možnost posílat obraz do televizoru. Soundbar by mohl zobrazovat informace o přehrávané hudbě na obrazovce.

Sony uvedlo na trh nová true wireless sluchátka WF-C510, která nabízejí kvalitní neutrální zvuk, dlouhou výdrž baterie až 11 hodin a kompaktní design. Sluchátka představují dobrou volbu pro ty, kdo hledají levnější alternativu k prémiovým modelům.

Počítačové hry

Remake kultovní hry Silent Hill 2 od polského studia Bloober Team přináší vylepšenou grafiku a zvuk, ale zachovává hutnou atmosféru a psychologický horor originálu. Hra také zůstává věrná původnímu příběhu a postavám.

Znovu jsme si zahráli strategickou hru Command & Conquer: Tiberian Sun. I po 25 letech stále nabízí návykovou hratelnost a zajímavý příběh. Kombinuje prvky sci-fi a reálného světa, přičemž hráči mohou volit mezi dvěma odlišnými frakcemi.

Rockstar Games oznámil, že první díl Red Dead Redemption bude konečně dostupný na PC. Hra bude podporovat rozlišení 4K při 144 FPS, širokoúhlé monitory a technologie jako DLSS 3.7 a FSR 3.0, což potěší hráče, kteří na PC verzi čekali čtrnáct let.

Studio GSC Game World vydalo dokument o vývoji hry S.T.A.L.K.E.R. 2, který ukazuje obtíže, kterým tým čelil během ruské invaze na Ukrajinu. Vývojáři museli přesunout práci do Prahy a pro mnohé z nich se hra v kontextu probíhající války stala osobnější záležitostí.

Recenze fotbalu EA Sports FC 25: hra přináší vylepšenou dynamiku, realističtější pohyb hráčů a změny v útočné i obranné fázi. Nový ročník klade větší důraz na taktiku a postupný útok, což může vyhovovat více než arkádový styl předchozích dílů.

Desková hra Duna: Válka o Arrakis kombinuje strategické prvky s tématikou slavného sci-fi univerza. Hra nabízí asymetrický souboj mezi frakcemi Harkonnenů a Atreidů, kde každá strana má jiné cíle a herní mechaniky.

Filmy

Druhá série seriálu Pán prstenů: Prsteny moci výrazně zlepšila kvalitu. Seriál se více soustředí na střet Celebrimbora se Sauronem a dění v budoucí Morii, což vedlo k lepšímu propojení dějových linek a celkově intenzivnějšímu zážitku.

Dokumentární film Tajemství bitcoinu se snaží odhalit identitu Satoshiho Nakamota. Dokument usuzuje, že za pseudonymem by mohl stát kanadský vývojář Peter Todd, ale pro toto tvrzení neposkytuje přesvědčivé důkazy.

Sylvester Stallone se v novém akčním filmu Armor vrací do akce jako záporák. Hraje šéfa bandy zlodějů, kteří přepadnou obrněný vůz. Trailer ukazuje svižnou akci a dobrou atmosféru, ale film bude pravděpodobně spíše průměrným béčkem.