Aiťákův týden: SpaceX chytilo raketu, nejlepší funkce Androidu 15, Intel má nové procesory a Mapy.cz chystají placenou verzi

Počítače, internet a AI

Imagen 3 je nejnovější verze obrázkové AI od Googlu. Nyní je dostupná v chatbotu Gemini. Imagen 3 umí kreslit obrázky až do rozlišení 2048x2048 pixelů, ale zatím nezvládne generovat lidské postavy.

Mapy.cz chystají placenou verzi, která umožní stahovat mapy více zemí najednou. Bezplatná verze bude omezena jednu offline mapu. Kromě toho Mapy chystají nové funkce pro předplatitele.

Intel představil novou generaci desktopových procesorů Arrow Lake s označením Core Ultra 200. Čipy přináší výrazné změny v architektuře, včetně využití čipletů a outsourcingu výroby některých částí u TSMC.

Amazon uvádí novou generaci čteček Kindle, včetně prvního modelu s barevným displejem. Vylepšení se dočkaly i základní model, Paperwhite a Scribe, které nabízejí lepší obrazovky a nové funkce.

Článek srovnává deset cloudových úložišť z hlediska ceny za uložení 100 GB, 1 TB a 10 TB dat. Porovnává populární služby jako Dropbox, Google Drive a OneDrive, ale i méně známé alternativy, a hodnotí jejich cenovou výhodnost.

Nová meteostanice Sencor SWS 16600 WIFI SH kombinuje vlastní měření s předpovědí z internetu. Stanice podporuje až tři externí čidla a měří teplotu, vlhkost, tlak, vítr, srážky, UV záření a intenzitu světla.

Věda a technika

Speciální cihly s dutinami fungují jako Helmholtzovy rezonátory a efektivně pohlcují nízkofrekvenční hluk z městského prostředí. Tento inovativní přístup může výrazně zlepšit akustickou kvalitu veřejných prostor.

SpaceX úspěšně zachytil první stupeň rakety Super Heavy pomocí „Mechazilly“, obřích mechanických paží na odpalovací rampě. Tento manévr je klíčový pro budoucí opakované použití raket a snížení nákladů na vesmírné mise.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba objevil exoplanetu, která je složena převážně z horké vodní páry. Tento objev je významným krokem v hledání potenciálně obyvatelných planet a studiu atmosfér exoplanet.

Studie odhalila, že muži a ženy mají po půstu odlišné metabolické reakce na různé typy jídel. Muži lépe využívají sacharidy, zatímco ženy jsou efektivnější ve spalování tuků.

Systematický přehled vědeckých studií nepotvrdil spojitost mezi používáním mobilních telefonů a vznikem rakoviny mozku nebo jiných nádorů hlavy a krku. Výzkum zahrnoval analýzu více než pěti tisíc studií publikovaných mezi lety 1994 a 2022.

Mobily

Aktivace tmavého režimu na displejích OLED může prodloužit výdrž baterie až o 29 %. Tento efekt je nejvýraznější při zobrazování statického obsahu s velkými plochami tmavého pozadí.

Android 15 zavádí novou funkci optimalizovaného nabíjení, která umožňuje omezit nabíjení baterie na 80 % kapacity. Cílem je prodloužit její životnost, ale uživatelé si sami mohou vybrat mezi maximální výdrží a ochranou baterie.

Americký ministr spravedlnosti zvažuje rozdělení Googlu, což by mohlo vést k oddělení Androidu od společnosti. Tento krok by mohl mít zásadní dopady na vývoj a podporu operačního systému, včetně možného zániku Androidu v současné podobě.

Malware pro Android s názvem TrickMo se specializuje na krádež zámků displeje. Útočníci pomocí podvržených obrazovek získávají přístupové údaje k telefonu, což jim umožňuje ovládat zařízení na dálku.

Nová řada telefonů Vivo X200 zahrnuje modely s vylepšeným výkonem, velkou baterií a pokročilými fotoaparáty. Špičkový model X200 Pro nabízí 6,78" OLED displej, čipset Dimensity 9400 a 6000mAh baterii.

Uživatelé iPhonů mění své telefony méně často než dříve. Průzkum ukázal delší životní cyklus zařízení a menší potřebu častých upgradů.

Zvuk a video

Nová uzavřená sluchátka Sennhiser HD 620S kombinují výhody otevřené a uzavřené konstrukce. Nabízejí vynikající zvukový projev s přesným a detailním podáním, ale zároveň poskytují lepší izolaci od okolního hluku.

LG začalo distribuovat aktualizaci systému webOS pro své OLED televizory z roku 2023. Nový systém přináší podporu Chromecastu a slibuje pětileté updaty, což výrazně prodlužuje softwarovou podporu těchto modelů.

Samsung oznámil, že v roce 2025 ukončí standardní OS Tizen u svých televizorů a přejde na nové rozhraní One UI. Tento krok má sjednotit uživatelské prostředí napříč všemi produkty Samsungu.

Beyerdynamic představil tři nové modely bezdrátových sluchátek s pokročilou technologií ANC. Vlajkový model Aventho 300 nabízí Dolby Atmos s podporou sledování polohy hlavy a výdrž až 50 hodin na jedno nabití.

Sonos ukázal nový soundbar Arc Ultra, který nabízí vylepšený zvuk díky vestavěnému subwooferu a podporuje Bluetooth připojení. Soundbar má 14 měničů včetně nového Sound Motion wooferu, a nabízí pokročilé funkce jako je automatické ladění Trueplay.

Nová verze Adobe Photoshop Elements 2025 láká na funkce využívající umělou inteligenci. Kontroverzní novinkou je omezená funkčnost softwaru po třech letech, což efektivně nutí uživatele k opakovanému nákupu.

Počítačové hry

Valve v tichosti připravilo novou hru Deadlock, která kombinuje prvky MOBA a hero-shooterů. Hra nabízí zážitek s komplexní hratelností, zahrnující ničení věží, správu ekonomiky a taktické boje s různými hrdiny. Dostanete se do ní pouze s pozvánkou od některého z testerů.

Warhorse Studios zveřejnilo mapu Kutné Hory z připravovaného Kingdom Come: Deliverance II. Je výrazně větší než Rataje z prvního dílu. Hra má vyjít 11. února 2025 a nabídne i český dabing se známými herci.

Na Steamu začal podzimní Next Fest, který nabízí stovky demoverzí připravovaných her. Mezi zajímavé tituly patří například strategická rogue-like hra Tribe Nation, hlavolam The House of Tesla a severská diablovka Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Tým Far Far Games oznámil novou hru Bylina, akční RPG inspirované slovanským folklórem. Hráči se v roli mladého bohatýra vydají do dalekého království, aby porazili Kostěje Nesmrtelného a zachránili svou duši.

Tomb Raider se v únoru 2025 vrátí s remastery dalších tří klasických dílů série. Kolekce Tomb Raider IV-VI Remastered nabídne vylepšenou grafiku a ovládání pro díly The Last Revelation, Chronicles a The Angel of Darkness.

PlayStation chystá na příští roky světové turné koncertů s hudbou z populárních herních sérií. Koncerty zahrnují hudbu z her jako Ghost of Tsushima, The Last of Us a God of War, a navštíví více než 200 měst včetně Prahy a Bratislavy.

Filmy

Seriál Arcane, inspirovaný hrou League of Legends, se vrací s druhou sezónou. Netflix ji vydá postupně ve třech týdnech v listopadu. Seriál je známý svou výjimečnou animací a příběhem, který oslovil i diváky neznalé herní předlohy.

Francouzský horor Substance od režisérky Coralie Fargeat kombinuje prvky tělesného hororu s kritikou posedlosti krásou a médii. Film je vizuálně působivý a intenzivní, ale může být pro některé diváky příliš extrémní.

Článek představuje nejlepší válečné filmy, které realisticky zobrazují konflikty 20. století. Seznam zahrnuje klasiky jako Černý jestřáb sestřelen a Smrt čeká všude, ale i méně známé snímky, které kriticky nahlížejí na válečné konflikty.