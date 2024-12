Aiťákův týden: Rok bez Ulož.to, Mapy.cz za předplatné, Češi ovládnou evropské čipy. A porno v EU

Počítače, internet a AI

Uplynul rok od konce webu Ulož.to, který díky vyhledávači v souborech uživatelů sloužil jako zdroj nelegálního obsahu. Provozovatelé po přijetí evropského Aktu o digitálních službách zrušili vyhledávání a následně web změnili na běžné cloudové úložiště.

Pat Gelsinger po třech letech opouští pozici generálního ředitele Intelu. Za jeho vedení klesly akcie o 61 % a firma letos poprvé od svého založení vykáže ztrátu. Intel zatím povedou finanční ředitel David Zinsner a ředitelka klientské divize Michelle Johnston Holthaus.

Mapy.cz spustily prémiové předplatné za 249 Kč ročně. Základní verze umožní stažení map pouze jednoho státu offline. Premium nabídne neomezené stahování map, možnost přidávat poznámky k místům nebo individuální nastavení rychlosti.

Evropská legislativa DSA odhalila zajímavá čísla o sledovanosti pornografických webů. Český portál XVideos má v Evropě víc návštěvníků než Wikipedie nebo TikTok. Statistiky ukazují, že nejvíc diváků má ve Španělsku, zatímco Češi jsou až na sedmnáctém místě.

Nizozemská firma ASML prodává stavebnici svého litografického stroje Twinscan EXE:5000 z kostek Lega. Originální stroj stojí 380 milionů dolarů a je klíčový pro výrobu nejmodernějších procesorů.

Česká firma Codasip a centrum IT4Innovations povedou vývoj evropského procesoru pro superpočítače. Projekt za tři miliardy korun má skončit v roce 2025 a je součástí evropské snahy o digitální suverenitu. Čipy budou založené na technologii RISC-V.

Australská vláda zavádí zákaz používání sociálních sítí pro děti do šestnácti let. Platformy jako Facebook nebo TikTok budou muset do roka zajistit, aby nezletilí neměli k těmto službám přístup. Za porušení hrozí pokuty až osm set milionů korun.

Věda a technika

Vědci objevili jediný exemplář minerálu kyawthuit. Má sytě oranžovou barvu s červeným podtextem. Minerál koupil na trhu v Myanmaru gemolog Kyaw Thu a poslal jej do laboratoře v Bangkoku. Dnes je tento unikát uložen v muzeu v Los Angeles.

Na Sibiři byl pozorován asteroid o průměru sedmdesát centimetrů, který vletěl do atmosféry rychlostí 58 tisíc kilometrů za hodinu. Díky systému ATLAS jej astronomové objevili dvanáct hodin před dopadem a přesně předpověděli místo i čas kolize.

NASA a SpaceX zveřejnily nové vizualizace lunární verze kosmické lodi Starship. Loď bude sloužit jako přistávací modul pro astronauty programu Artemis a na oběžné dráze Měsíce ji bude čekat loď Orion.

V 50. letech minulého století se v USA a SSSR prováděly jaderné exploze pro mírové účely. Plánovalo se použít je například pro vybudování přístavu na Aljašce nebo při těžbě uhlí pomocí atomových výbuchů.

Jaguar představil model Type 00 s elektrickým pohonem a kontroverzním designem. Výkon tisíc koní z něj dělá nejvýkonnější model v historii značky. Auto má místo zpětných zrcátek kamery ukryté za výklopnými panely a volbu jízdních režimů pomocí speciálních destiček.

Japonsko vyvíjí vojenský letoun s autonomním řízením a umělou inteligencí. Stroj má modulární konstrukci, která umožňuje rychle měnit bojové nastavení za průzkumné. První testovací lety jsou plánované na listopad 2025.

Mobily

V NordVPN vyvinuli test, který má odhalit, zda telefon tajně odposlouchává konverzace pro cílení reklam. Stačí si vybrat neobvyklé téma a mluvit o něm před telefonem, aniž by se cokoliv vyhledávalo online. Pak sledovat, zda se objeví související reklamy.

FBI varuje před posíláním zpráv mezi iPhony a Androidy, protože Apple zatím nepodporuje šifrování u RCS komunikace. Doporučuje používat aplikace jako WhatsApp nebo Signal, které koncové šifrování nabízejí.

České Radiokomunikace testují vysílání televizního obsahu přímo do mobilů bez nutnosti připojení k internetu. Technologie 5G Broadcast funguje přes televizní vysílače a první testy probíhají v Praze se dvěma zpravodajskými kanály.

Google výrazně vylepšil správu zálohovaných fotografií v mobilní aplikaci Fotky. Nově lze mazat obrázky jen v cloudu bez ovlivnění fyzických kopií v telefonu. Funkce je paradoxně nejdřív dostupná pro iPhony, na Androidy dorazí později.

Firmy stále častěji využívají soukromé telefony zaměstnanců pro pracovní účely místo služebních. BYOD politika se proti loňsku rozšířila z 51 % na 67 % firem. Zaměstnancům to ale ztěžuje oddělení pracovního a osobního života.

Výrobci telefonů se vyhýbají integraci čteček otisků prstů do chytrých hodinek, i když by to výrazně zjednodušilo odemykání a placení. Důvodem jsou větší rozměry senzorů a jejich vliv na výdrž baterie.

Zvuk a video

Ceny velkých televizí s úhlopříčkou 98" během roku výrazně klesly. Model od TCL se prodává už za třetinu původní ceny a Samsung zlevnil loňský model z dvou set tisíc na sedmdesát tisíc korun. Všechny televizory této velikosti mají panely se 144Hz frekvencí.

Samsung a TCL plánují v roce 2025 uvést LCD panely s technologií WHVA pro široké pozorovací úhly. Například 85" 4K panel nabídne pozorovací úhel 178° a obnovovací frekvenci 150 Hz.

Národní filmový archiv spustil na YouTube kanál Filmová klasika, kde zdarma nabízí československé filmy v HD kvalitě. Každé úterý a pátek přibude jeden další film, aktuálně je dostupných jedenáct snímků včetně Kouře nebo Klapzubovy XI.

Počítačové hry

Studio Warhorse předvádí skoro hodinu z úvodu hry Kingdom Come: Deliverance 2. Video ukazuje bitvu, jízdu na koni i minihru s kostkami. Ukázka se odehrává v oblasti kolem hradu Trosky.

Unikl trailer ke zrušené hře Lego James Bond z roku 2016. Projekt skončil kvůli obavám Lego Group z násilí a sexuálních narážek, které jsou typické pro předlohu. Video se dostalo ven ve dvou verzích – jedné rozpracované a druhé blízké finální podobě.

Slovenskému studiu Doublequote se podařilo spojit kyberpunk s kartami v RPG hře HeistGeist. Hra má propracovaný soubojový systém s kombo akcemi, ale opakující se mise po čase začnou nudit.

Předplatitelé PlayStation Plus v prosinci získají tři hry. Největším lákadlem je kooperativní It Takes Two, která v roce 2021 získala ocenění za nejlepší hru roku. Doplní ji strategie Aliens: Dark Descent a RPG ve stylu pokémonů Temtem.

Blizzard stahuje první dva díly Warcraftu z obchodu GOG. Klasické verze zůstanou v nabídce pouze na Battle.net spolu s nedávno vydanými remasterovanými verzemi. GOG nabízí bundle obou her se slevou do 13. prosince.

Filmy

Nový seriál Star Wars: Bludná banda vypráví o čtyřech dětech, které se ztratí ve vesmíru a snaží se dostat domů. První dva díly ukazují, jak náhodou objeví opuštěnou loď a setkají se s tajemným Jude Lawem, který ovládá Sílu.

Přehled nejlepších sci-fi filmů zahrnuje klasiky jako Matrix nebo Star Trek, ale i novější snímky jako Duna. Díky streamovacím službám je mnoho z nich snadno dostupných, většinou i s českým dabingem nebo titulky.

Web TorrentFreak sleduje, které filmy se nejvíc stahují na torrentech. V aktuálním žebříčku pro prosinec 2025 najdeme novinky, které se objevují v kinech i na online streamovacích službách.