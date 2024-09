Aiťákův týden: Proč teď vlastně tolik prší? Novinky Applu a Samsungu, první soukromý výstup do vesmíru

Počítače, internet a AI

Připravili jsme návod pro Midjourney. Jednu z nejlepších služeb pro generování obrázků pomocí AI už není nutné používat přes Discord, má už svůj vlastní web.

Windows 11 získají funkci pro vyhledávání slov v audio a video souborech pomocí AI. Tato funkce, označovaná jako Intelligent media search, bude využívat jazykový model ke skenování obsahu multimediálních souborů.

Google Chrome zavádí synchronizaci skupin karet napříč zařízeními. Uživatelé si budou moci uložit a synchronizovat své skupiny karet mezi počítači, tablety a mobily, což usnadní organizaci a přístup k oblíbeným webům.

Komerční banka jako první v Česku ruší zasílání výpisů nejen poštou, ale také e-mailem. Klienti budou muset využívat nové prostředí KB+, kde mohou sledovat pohyby financí průběžně nebo si generovat výpisy ručně.

Analytická agentura Gartner předpovídá, že téměř třetina generativních AI do konce roku 2025 zanikne. Důvodem může být nízká kvalita dat, nedostatečná kontrola rizik, rostoucí náklady nebo nejasná obchodní hodnota.

Na webu najdete online matriky, které umožňují sestavit rodokmen bez nutnosti návštěvy archivů. Článek připravil návod, jak pracovat s digitalizovanými matričními knihami a na co si dát pozor při pátrání po předcích.

Věda a technika

V Česku silně prší a hrozí extrémní povodně. Vysvětlujeme, co k této situaci vedlo, jde o kombinaci teplých vod Středozemního a Jaderského moře s chladným vzduchem ze severu.

Mise Polaris Dawn splnila svůj cíl. Raketa odstartovala, loď se dostala do výšky 1400 km, astronauti vyšplhali do otevřeného vesmíru a nitro lodi Crew Dragon čelilo vakuu.

Exploze prototypu kosmické lodi Starship vytvořila v ionosféře díru o průměru dva tisíce kilometrů. Tento jev, který trval 30-40 minut, je prvním zaznamenaným případem nechemické díry v ionosféře způsobené lidskou činností.

Emise metanu rostou nejrychleji za posledních 40 let. To představuje vážnou hrozbu pro klima. V roce 2020 přibylo do atmosféry 42 milionů tun metanu, což je dvojnásobek ročního přírůstku ve srovnání s průměrem předchozí dekády.

Astronauti na ISS otestovali 3D tiskárnu pro tisk kovových součástek. Zařízení využívá výkonný laser k tavení kovového drátu a může v budoucnu sloužit k výrobě náhradních dílů přímo na oběžné dráze.

Mobily

Apple představil novou řadu iPhone 16 s navýšeným výkonem, novými funkcemi a podporou umělé inteligence. Novinky zahrnují vylepšené fotoaparáty, zcela nové tlačítko pro ovládání fotoaparátu a podporu nahrávání prostorového videa pro Apple Vision Pro.

Apple Watch Series 10 mají větší displej s technologií Wide-angle OLED, který je při bočních pohledech o 40 % jasnější. Nové hodinky také nabízejí detekci spánkové apnoe a vylepšené funkce pro sledování zdraví a aktivity.

Xiaomi spouští v Česku svůj oficiální e-shop s kompletní nabídkou produktů včetně smartphonů, tabletů a chytrých domácích spotřebičů. Firma při příležitosti spuštění obchodu nabídla na vybrané produkty slevy až 50 %.

Mobilní volání v Česku slaví 33 let. První komerční síť NMT spustil Eurotel 12. září 1991. Článek připomíná historii mobilní telefonie v ČR, včetně prvních telefonů a vysokých cen za volání.

Apple Mapy v Česku nabízejí nové funkce, včetně navigace v rozšířené realitě v Praze. Uživatelé mohou nyní vidět názvy ulic a směrovky přímo nad silnicí během navigace, což usnadňuje orientaci ve městě.

Do smartphonů Sony Xperia se dostaly úpravy fotek pomocí AI přímo v aplikaci Fotky Google. Uživatelé mohou nyní využívat funkce jako Magic Editor, Magic Eraser a Photo Unblur pro vylepšení svých fotografií.

Zvuk a video

O2 vstupuje na trh s vlastními televizory ve spolupráci s ukrajinskou značkou KIVI. Nabízené modely mají úhlopříčky 43 a 50 palců, rozlišení Ultra HD, operační systém Android TV 11 a předinstalovanou aplikaci O2 TV s tlačítkem na ovladači.

Samsung na veletrhu IFA představil nové televizory s umělou inteligencí a slíbil sedmiletou podporu aktualizací operačního systému Tizen. Firma předvedla AI upscaling na 8K rozlišení a nové projekční televizory.

Disney+ nabízí v Česku rekordní slevu na předplatné – 69 Kč na měsíc za první tři měsíce. Akce předchází plánovanému zdražení služby, kdy bude zaveden nový tarif Standard a cena prémiového tarifu vzroste.

Apple představil bezdrátová sluchátka AirPods 4 ve dvou variantách – s aktivním potlačením hluku a bez něj. Novinky zahrnují vylepšený zvuk a nové ovládací prvky včetně rozpoznávání gest hlavou.

TCL předvedlo luxusní televizor X11H s MiniLED podsvícením, které má více než 14 000 zón a rekordní jas 6500 nitů. Modely jsou dostupné v úhlopříčkách 85 a 98 palců a nabízejí pokročilé herní funkce včetně 240Hz režimu.

Apple ukázal také novou verzi sluchátek AirPods Max 2024, která ale přináší pouze minimální změny oproti původnímu modelu. Hlavní novinkou je přechod na USB-C konektor a nové barevné varianty.

Počítačové hry

Sony představilo PlayStation 5 Pro, nejvýkonnější a nejdražší herní konzoli na světě. Nová verze nabízí o 45 % vyšší herní výkon, vylepšené ray tracing schopnosti a podporu rozlišení 8K u vybraných her.

Recenze hry Black Myth: Wukong hodnotí titul jako výborné akční RPG inspirované čínskou mytologií. Hra nabízí propracovaný soubojový systém a impozantní vizuální zpracování, i když trpí nejasnými prvky příběhu pro neznalce původního díla.

Vývojáři Minecraftu oznámili změnu v budoucím vývoji hry. Místo jednoho velkého ročního updatu budou vydávat menší, ale častější aktualizace. Zároveň se chystá nativní verze pro PlayStation 5 a vylepšení multiplayeru.

Microsoft v herní divizi propustí dalších 650 zaměstnanců, většinou z Activision Blizzard. Toto propouštění následuje po dřívějším snížení stavů o 1900 zaměstnanců na začátku roku a souvisí s restrukturalizací po akvizici Activision Blizzard.

Český projekt AI People spouští alfa verzi hry, která využívá umělou inteligenci k tvorbě příběhů a řízení NPC postav. Hra nabízí unikátní zážitek, kde každá interakce s postavami je dynamická a nepředvídatelná.

Filmy

Tim Burton se po 36 letech vrací s pokračováním kultovního Beetlejuice. Nový film Beetlejuice Beetlejuice přináší zpět režisérovu typickou vizuální estetiku a černý humor, i když někdy na úkor koherentního příběhu.

Úspěšný animovaný seriál Arcane, inspirovaný hrou League of Legends, se v listopadu dočká druhé sezóny. Tvůrci zároveň oznámili, že půjde o poslední sérii, ale plánují další animované seriály ze světa Runeterra.