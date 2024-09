Aiťákův týden: Odvolání Ivana Bartoše, nové procesory Intel, přerostlá tramvaj nebo zdražení YouTube Premium

Počítače, internet a AI

Premiér Petr Fiala oznámil, že odvolá předsedu Pirátské strany Ivana Bartoše z funkce ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci. Jako důvod uvedl neúspěšnou implementaci digitalizace stavebního řízení.

Nová generace procesorů Intel Core Ultra Series 2 přináší výrazné zlepšení výdrže baterie, rychlejší integrovanou grafiku a schopnosti umělé inteligence. Test notebooku Asus Zenbook S 14 s tímto čipem ukázal až hodinové prodloužení výdrže.

Microsoft vydal aplikaci, která umožňuje přístup k Windows přes vzdálenou plochu přímo z mobilních zařízení. Windows App pro iOS a Android nabízí snadné ovládání a podporuje různé zdroje připojení včetně Windows 365 a Azure Virtual Desktop.

Etický hacker otestoval zabezpečení více než 60 českých firem a institucí. Rozeslal na ně 18 tisíc falešných phishingových e-mailů. Výsledky ukázaly, že 26 % uživatelů otevřelo simulovanou podvodnou stránku, přičemž nejohroženější byly školy.

Revolut má novou aplikaci zaměřenou na pokročilé investory. Nabízí přístup k finančním nástrojům včetně akcií, ETF a dluhopisů. Aplikace je zatím dostupná v Česku, Řecku a Dánsku a má za cíl narušit trh tradičních investičních platforem.

Google zveřejní terabajty historických leteckých snímků planety, které sahají až do 30. a 40. let minulého století. Tyto snímky najdete v Google Earth, kde umožní lepší sledování změn krajiny a dopadů klimatických změn.

Věda a technika

Škoda Transportation vyrobila nejdelší tramvaj na světě, měří 58,7 metru. Toto unikátní vozidlo pro německý Ludwigshafen má schopnost rozdělit se na části a je vybaveno skrytým ovládáním pro pomalé manipulační jízdy.

České dráhy se chystají vylepšit příjem mobilního signálu ve více než 200 vagonech. Pomůže laserová úprava oken a instalace nových Wi-Fi routerů. Modernizace má zlepšit kvalitu připojení pro cestující na hlavních železničních koridorech a přeshraničních linkách.

Václav Kobera, ředitel odboru kosmických aktivit na Ministerstvu dopravy ČR, v rozhovoru přibližuje budoucnost českého kosmického výzkumu a plány na vyslání českého astronauta do vesmíru.

Větrná turbína Shine 2.0 umožňuje nabíjet elektronická zařízení v divočině pomocí energie větru. S hmotností necelých 1,4 kg a výkonem až 50 wattů při rychlosti větru 45 km/h může být alternativou k solárním nabíječkám.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zkoumá potenciální hrozby spojené s čínskými technologiemi v solárních panelech. Existuje možnost, že některá zařízení budou muset být odpojena od energetické sítě kvůli bezpečnostním rizikům.

Mobily

Xiaomi uvedlo novou řadu smartphonů 14T s vylepšenými fotoaparáty Leica a intenzivnějším využitím AI. Modely nabízejí 50Mpx hlavní fotoaparát, až 120W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení.

Experiment s omezením nabíjení baterie iPhonu 15 Pro Max na 80 % po dobu jednoho roku ukázal, že toto opatření má jen minimální vliv na zachování kapacity baterie. Kapacita po roce testu byla 94 %, což je jen mírně lepší než u iPhonů, kterým se nabíjecí kapacita neomezila.

Vydali jsme článek, který představuje hlavní důvody proti nákupu chytrých hodinek, včetně nutnosti častého nabíjení, nepřesnosti měření a vysoké ceny. Zároveň však uvádí i klíčové důvody pro jejich pořízení.

V redakci máme nové telefony iPhone 16 a 16 Pro Max s vylepšeným fotoaparátem a novým tlačítkem pro jeho ovládání. Novinky zahrnují také lepší ultraširokoúhlý objektiv, funkci Audio Mix a možnost natáčet 4K video při 120 snímcích za sekundu.

Google přidal do Androidu novou funkci, která při nastavování nového telefonu umožní automaticky nainstalovat všechny aplikace z předchozího zařízení. Tato aktualizace je součástí pravidelných vylepšení služeb a obchodu Google Play.

Xiaomi má také své první skládací véčko pro evropský trh, model Mix Flip. Telefon nabízí velký vnější displej s úhlopříčkou přes čtyři palce, výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 3 a baterii s kapacitou 4780 mAh, což je pro tento typ zařízení nadprůměrná hodnota.

Zvuk a video

YouTube Premium v Česku zdražuje. Nejvýraznější nárůst ceny je u rodinného tarifu na iOS, který nově stojí 509 Kč měsíčně. Zdražení se týká všech platforem, ale na iOS jsou ceny vyšší kvůli 30% provizi Applu.

Článek radí, jak vybrat multimediální přehrávač pro rozšíření funkcí televize nebo projektoru. Zdůrazňuje výhody externích zařízení, jako je možnost použití se staršími televizory, přenosnost a podpora různých streamovacích služeb a aplikací.

Danny Boyle natáčí film „28 let poté“ pomocí iPhonu 15 Pro Max. Navazuje na svůj přístup z prvního dílu série. Použití mobilního telefonu má přinést autentický vzhled a umožnit natáčení z neobvyklých úhlů, podobně jako MiniDV kamery v původním filmu.

Bose představil soundbar Smart Soundbar s podporou Dolby Atmos, který umožňuje spolupráci s otevřenými sluchátky Bose Ultra Open Earbuds. Sluchátka mohou fungovat jako zadní efektové reproduktory, vytvářející prostorový zvuk.

Recenze sluchátek Google Pixel Buds Pro 2 hodnotí jejich výborné potlačení hluku, dlouhou výdrž baterie a kompaktní rozměry. Sluchátka nabízejí 8 hodin poslechu na jedno nabití a celkovou výdrž 30 hodin s pouzdrem.

Nothing představilo otevřená bezdrátová sluchátka Ear (open), která nabízejí kvalitní zvuk bez izolace od okolí. Sluchátka využívají technologii Open Sound, váží pouze 8,1 gramu a nabízejí až 8 hodin poslechu na jedno nabití.

Počítačové hry

Hráli jsme novou verzi kultovního RPG Gothic, která zachovává atmosféru originálu, ale přináší vylepšenou grafiku a hratelnost. Hra nabízí rozšířený svět s nově zpracovanými úkoly a vylepšenými systémy vaření, alchymie a kovářství.

Ubisoft odložil vydání hry Assassin's Creed Shadows na 14. února příštího roku, aby měl více času na vylepšení klíčových prvků. Společnost také mění strategii vydávání her, ruší předběžný přístup pro dražší edice a plánuje vydat hru i na Steamu.

Microsoft Flight Simulator 2024 doporučuje pro optimální zážitek 64 GB RAM, což je dvojnásobek oproti předchozí verzi. Toto navýšení požadavků souvisí s lepší grafikou a fyzikální simulací. Hra ale také více spoléhá na streamování dat z cloudu.

Recenze NBA 2K25 hodnotí hru jako výrazné zlepšení oproti předchozím ročníkům, s vylepšenou dynamikou hry a realistickými animacemi díky technologii Pro Play. Hra nabízí více než 9000 nových animací a vylepšenou umělou inteligenci spoluhráčů.

Sony na akci State of Play ukázalo několik novinek, včetně pokračování hry Ghost of Tsushima nazvané Ghost of Yōtei. Na konci října vyjde remaster Horizon Zero Dawn a čeká nás i rozšíření pro Astro Bota. Tyto tituly rozšiřují portfolio exkluzivních her pro PlayStation a nabízejí nové herní zážitky.

Filmy

Seriál Tučňák rozšiřuje vesmír filmu The Batman a sleduje vzestup Oswalda Cobba v gothamském podsvětí. Vyhýbá se komiksovým klišé a nabízí realistický pohled na mafiánské prostředí s vynikajícím hereckým obsazením v čele s Colinem Farrellem.

Článek představuje výběr nejlepších postapokalyptických filmů. Zahrnuje klasiky jako Já, legenda a Kniha přežití, stejně jako méně známé snímky. Filmy zobrazují různé scénáře konce civilizace a lidské reakce na ně, od vážných dramat po odlehčené akční snímky.

Disney+ začal aplikovat novou politiku sdílení účtů, podobnou té od Netflixu. Uživatelé, kteří sdílejí účet mimo domácnost, nyní musí připlatit 119 Kč měsíčně. Tento krok má omezit neoprávněné sdílení předplatného.

Netflix potvrdil návrat ke značce Cyberpunk 2077. Krátký teaser z nového projektu naznačuje další příběh z Night City. Pravděpodobně ale nepůjde o přímé pokračování úspěšného animovaného seriálu Cyberpunk: Edgerunners.