Aiťákův týden: Myš za předplatné, vyhledávač od OpenAI, novinky v iPhonu 16. A zapomeňte na alkohol

Počítače, internet a AI

OpenAI vyvíjí webový vyhledávač SearchGPT. Zatím jde jen o prototyp, který je dostupný na pozvánky. Microsoft už firmu označil za konkurenta, doposud byla dlouodobý strategický partner.

Microsoft svaluje vinu za globální výpadek počítačů způsobený nástrojem od firmy CrowdStrike na Evropskou komisi. Na vině je prý dohoda, která výrobcům bezpečnostních softwarů umožňuje přístup k jádru systému Windows.

Meta zveřejnila jeden z největších jazykových modelů umělé inteligence na světě. Llama 3.1 405B je výjimečný tím, že je dostupný pod svobodnou licencí. Ukazuje ale, že vývoj a učení AI je stále extrémně nákladné.

Švýcarská legislativa podpoří open-source. V nově schváleném zákoně se ukládá všem úřadům povinnost vyvíjet software s otevřeným zdrojovým kódem, který pak musí zveřejnit.

Logitech pracuje na netradiční myši. Na celý život si koupíte jen jednu, a pak za její používání platíte předplatné. Myš by měla být softwarově aktualizována, hardwarové vybavení se měnit nebude.

Ulož.to Disk zmenšil kapacitu bezplatného úložiště na polovinu. Neplatícím uživatelům nyní nabízí 25 GB prostoru, což je stále nadstandardní nabídka v porovnání se službami jako Dropbox, OneDrive nebo Google Drive.

Věda a technika

Proč webové mapy lžou? Většina z nich zobrazuje kontinenty ve zkreslené podobě. Důvodem je, že mapy převádějí kulovitý tvar Země do roviny a toto převedení nelze provést bez deformace ploch, délek a úhlů.

Mýtus, že jedna sklenka vína denně prospívá zdraví, vyvrátila nová studie. Vědci analyzovali data z více než stovky studií s pěti miliony účastníků a zjistili, že mírná konzumace alkoholu nemá s delším životem žádnou souvislost.

Astronomové přišli s novou metodou, jak odhalit falešné fotografie vytvořené umělou inteligencí. Zaměřují se na odrazy světla v očích, které jsou u deepfake obrázků často asymetrické.

Hypotéza o životě na Venuši je stále ve hře, tvrdí vědci, kteří v její atmosféře objevili amoniak. Tento plyn na Zemi ve většině případů vzniká biologickou aktivitou.

V Číně staví největší solárně-termální elektrárnu na světě. Skládá se ze dvou věží obklopených třiceti tisíci zrcadly a bude ročně vyrábět více než 1,8 TWh elektřiny – ve dne i v noci.

Mobily

iPhone 16 nabídne uživatelům řadu novinek. Mezi ty nejzajímavější patří větší displeje u všech modelů, nový periskopický fotoaparát u verze Pro Max, akční tlačítko nahrazující přepínač pro ztišení a výkonnější procesor A18 Bionic.

Přepínání telefonů s Androidem do sítě 2G může být nebezpečné. Útočníci mohou využít zranitelnosti v SMS protokolu a poslat falešné SMS zprávy s odkazy na škodlivé weby. Google doporučuje přístup k 2G sítím vypnout.

Mobilní aplikace pro olympiádu v Paříži nabízí řadu užitečných funkcí pro návštěvníky i fanoušky. V aplikaci najdete kalendář sportovních akcí, mapu sportovišť, výsledky, videa a také možnost nastavit si personalizované notifikace.

Apple nejspíš letos v Evropě nenasadí svoji Apple Intelligence. Důvodem je, že funkce zřejmě nesplňují přísné regulační podmínky DMA, které Apple nehodlá akceptovat.

Google v Česku pro telefony s Androidem od verze 11 spouští funkci Služby pro více zařízení. Umožňuje využívat funkce primárního telefonu na sekundárním mobilu, tabletu nebo Chromebooku.

Vodafone uvádí nový Dětský tarif určený pro děti ve věku od 6 do 15 let. Obsahuje neomezené volání a SMS do všech sítí a 3 GB dat. Operátor je přesvědčen, že 3 GB dat jsou pro dětské uživatele dostačující.

Zvuk a video

Disney+ se připravuje na omezení sdílení účtů a zavedení levnějšího tarifu s reklamou. V těchto dnech rozesílá českým uživatelům e-mail s aktualizovanými podmínkami smlouvy, v níž se o těchto novinkách hovoří.

Bang & Olufsen a TCL Electronics budou spolupracovat na nové řadě designových televizorů. Prvním modelem má být Nxtframe TV.

Gramofonové desky a kazety se vracejí do módy, a to i přes rozmach streamovacích služeb. Prodej LP desek v posledních letech raketově roste, u kazet je ten nárůst sice menší, ale také znatelný.

Značka Monitor Audio uvedla novou řadu reproduktorů Climate Series 3G, které jsou určené pro použití v interiéru i exteriéru. Reproduktory se liší velikostí basového měniče a mají certifikaci IP66.

Počítačové hry

Studio Crytek oznámilo novou éru hry Hunt: Showdown. Verze 1896 přidá novou mapu v Coloradu s názvem Mammon's Gulch, která bude obsahovat horské lesy, opuštěné štoly a síť kolejnic.

Do knihovny předplatného Game Pass míří Mafia: Definitive Edition. Od 13. srpna si hráči budou moci projít příběh Tommyho Angela v kompletně předělaném Lost Heaven. Hra je dostupná v předplatném pro PC i Xbox.

Sony představilo dvě nové limitované edice ovladače DualSense pro PlayStation 5. První ovladač se inspiroval novou hrou Concord, druhá edice má motiv Astro Bota.

Harry Potter: Quidditch Champions vyjde 3. září na PC, Xbox a PlayStation. Hráči se utkají v online zápasech s týmy o třech hráčích, vyzkouší si mód kariéry a mohou si vytvořit vlastního čaroděje, nebo čarodějku.

Strategická hra Total War: Pharaoh dostala bezplatné rozšíření Dynasties. Expanze přidává čtyři nové civilizace – Babylon, Asýrii, Mykény a Tróju – a zdvojnásobuje velikost herní mapy.

Filmy

Arnold Schwarzenegger slavil narozeniny. Vybrali jsme jeho nejlepší filmy – od Conana a Terminátora až k Postradatelným.

Nový film Deadpool & Wolverine propojuje dvě postavy, které dříve patřily do stáje studia 20th Century Fox. Poprvé v historii Marvelu se setkáváme s ratingem „mládeži bez doprovodu nepřístupný“.

Vzniká nový film ze světa Star Treku. Star Trek: Section 31 se bude věnovat tajné bezpečnostní službě Spojené federace planet. V hlavní roli uvidíme Michelle Yeoh, držitelku Oscara, která si zahrála v seriálu Star Trek: Discovery.

Na torrentech se těší největšímu zájmu Duna 2, obě aktuální Gozdilly, Furiosa nebo Kaskadér. Sestavili jsme žebříček aktuálně nejpirátěnějších filmů.