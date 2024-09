Aiťákův týden: Miliardová chyba NASA, nový iOS. Země bude mít druhý měsíc a definitivní konec Top Gearu

Počítače, internet a AI

Zoner Photo Studio X přináší v aktualizaci několik nových AI funkcí. Mezi ně patří výběr nejlepších snímků, presety pro lidskou tvář, odstranění pozadí a automatické úpravy detekcí scény.

Klávesnice často trpí nevhodnou ergonomií. Výrobci šetří místem, což vede k miniaturním mezerám mezi klávesami a malým funkčním klávesám. Problémem je i nekonzistentní umístění kláves nebo nestandardní rozložení numerické části.

Microsoft se sklonil před Crowdstrikem. Antiviry z jádra Windows nevyžene, přestože v červenci způsobily rozsáhlý celosvětový výpadek. Prostor pro antiviry se rozšíří, aby mohly ve Windows fungovat lépe než dosud.

Windows 11 24H2 by mohly vyjít 24. září, ale vlastně už tak trochu vyšly. Microsoft prozradil datum v příspěvku o Copilotu. Omezená distribuce začne v září, ta hlavní v říjnu.

Lexar představil Professional Go Portable SSD and Hub, externí SSD disk s USB rozbočovačem pro mobilní telefony. Zařízení nabízí až 2TB úložiště, rychlost přenosu dat až 1050 MB/s a možnost připojení přímo k telefonu.

Věda a technika

NASA před 25 lety ztratila sondu Mars Climate Orbiter v hodnotě 328 milionů dolarů kvůli chybě v převodu jednotek. Software Lockheed Martin používal imperiální jednotky, NASA pracovala s metrickým systémem.

Koncem září se gravitačně zachycená planetka 2024 PT dočasně stane druhou lunou Země. Asteroid o velikosti asi 10 metrů jednou obkrouží naši planetu a za 53 dnů opět odletí do hlubokého vesmíru.

Analýza gravitačního pole Marsu odhalila skryté struktury pod povrchem planety v oblasti kolem severní polární čepičky. Tyto útvary jsou výrazně hustší než okolí a mohou být pozůstatky vulkanické aktivity nebo dopadu meteoritů.

Výzkumný ústav vodohospodářský vytvořil interaktivní mapu zobrazující dosah pětileté, dvacetileté a stoleté vody v celém Česku. Mapa umožňuje přiblížit libovolné místo a zobrazit potenciálně ohrožené oblasti.

Prstencové útvary na srážkových radarech nejsou důkazem řízení počasí, ale důsledkem způsobu, jakým radar funguje. Radar snímá atmosféru v několika řezech pod určitým úhlem, prstence vznikají odrazem.

Mobily

Apple vydává iOS 18, velkou aktualizaci svého mobilního systému. Mezi novinkami je možnost umístit ikony aplikací kdekoliv na ploše, změna barvy ikon, nové ovládací centrum a vylepšené zabezpečení.

Nová značka Susa, což je Asus pozpátku, představila koncept telefonu s neobvyklým designem. Displej je překrytý mřížkou, uživatelské rozhraní je zjednodušené a telefon se ovládá primárně hlasem s pomocí AI.

Google upravil webový prohlížeč Chrome pro Android. Nově lze snadno odhlásit notifikace webových stránek přímo z oznámení. Vylepšená funkce Bezpečnostní kontrola běží automaticky na pozadí a proaktivně chrání uživatele.

Nokia proslula ikonickými modely mobilních telefonů. Definovaly svou dobu a mnohé z nich se zapsaly do historie mobilních technologií. Vybrali jsme legendární a nejzajímavější Nokie.

Google přivítal podporu RCS v iOS 18, ale kritizuje Apple za chybějící koncové šifrování. RCS má nahradit zastaralé SMS a umožnit bohatší komunikaci mezi zařízeními s Androidem a iOS. V Česku operátoři čekají na certifikaci od Applu.

Androidy okopírují od iPhonů 16 nové tlačítko fotoaparátu. Apple přidal k jinak běžné spoušti podporu dotykových gest a značky Oppo a Nubia už potvrdily, že jejich chystané modely budou mít podobné tlačítko také.

Zvuk a video

Koss obnovil svá ikonická sluchátka Porta Pro ve verzi Wireless 2.0. Nový model má integrovanou baterii s výdrží 20 hodin a Bluetooth 5.2. Sluchátka si zachovávají typický retro design a skládací konstrukci.

Testovali jsme Sony Bravia 9 K-75XR90. Je to vrcholný miniLED televizor s lokálně řízeným podsvícením. Nabízí 1920 zón, maximální jas 2800 cd/m² a vylepšené pozorovací úhly. Má také lepší antireflexní úpravu a reproduktory.

Jak dobře vybrat televizor: Důležité je stanovit si rozpočet a vyplatí se pořídit co největší obrazovku. S nástupem rozlišení 4K není třeba se obávat viditelnosti jednotlivých bodů na obrazovce ani při blízké vzdálenosti.

Belkin představil čtyři nové modely sluchátek SoundForm. Náhlavní model Isolate nabízí aktivní potlačení hluku a výdrž až 40 hodin, zatímco sportovní bezdrátová sluchátka ClearFit jsou otevřená a umožňují vnímat okolí.

TCL má nový designový televizor NXTFrame, přímého konkurenta Samsung The Frame. Model má matnou antireflexní obrazovku, vyměnitelné magnetické rámečky a vestavěnou knihovnu uměleckých děl.

Meze Alba jsou špuntová sluchátka, která nabízejí zvuk srovnatelný s mnohonásobně dražšími modely. Vynikají přirozeným a příjemným hudebním přednesem, kompaktními rozměry a ergonomickým designem.

Počítačové hry

Vyzkoušeli jsme Kingdom Come: Deliverance 2. Hra staví na základech prvního dílu a vylepšuje je ve všech směrech. Nabídne rozsáhlý otevřený svět, propracovaný soubojový systém a nelineární řešení úkolů.

Slovenská herní scéna se může pochlubit zajímavými tituly. Patří mezi ně plížící hra Juro Janosik, logická série The House of Da Vinci nebo legendární strategie Spellcross. Výběr her ukazuje kreativitu a schopnosti vývojářů.

Recenze hry Test Drive Unlimited: Solar Crown. Hra kombinuje luxusní životní styl s realistickým závodním zážitkem. Odehrává se na detailně zpracovaném ostrově Hongkong, ale trpí nedostatkem života v ulicích a technickými problémy.

Remake hororové hry Until Dawn bude mít vysoké hardwarové nároky. Pro plynulé hraní v rozlišení 1080p při 60 FPS bude potřeba minimálně grafická karta RTX 2060. Hra nabídne podporu DLSS 3, FSR 3 a ray tracing.

Pokračování Frostpunk 2 přináší rozšířený herní svět a nové mechaniky. Hra se odehrává v době, kdy lidstvo čelí další ledové apokalypse. Hráči musí spravovat město, řešit politické konflikty a zajistit přežití obyvatel.

Nový Battlefield se vrací ke kořenům série. Hra bude stavět na základech třetího a čtvrtého dílu, což znamená menší a intenzivnější bitvy na menších mapách. Vývojáři také slibují návrat ke klasickému systému tříd.

Filmy

Horor Nepřivolávej nic zlého nabízí hutnou atmosféru a skvělý výkon Jamese McAvoye. Film, který je remakem dánského snímku z roku 2021, účinně buduje napětí díky postupnému odhalování nebezpečí.

Seriál Agatha za vším schovaná na Disney+ se značně liší od běžných produkcí MCU. Místo superhrdinů se soustředí na příběh čarodějnic a magii, přičemž používá klasické filmové postupy a reálné kulisy místo počítačových efektů.

The Grand Tour: Jedna na cestu je posledním speciálem Clarksona, Hammonda a Maye. Trio se vydává na cestu po Zimbabwe ve vysněných autech, přičemž kombinuje nostalgii s typickým humorem.

Vybrali jsme nejlepší filmy o cestování časem. Seznam zahrnuje klasiky jako Na Hromnice o den více, Terminátor či Lásky čas. Filmy nabízejí různé pohledy na téma cestování v čase, od komedií po vážnější sci-fi snímky.