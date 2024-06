Aiťákův týden: Google se zbláznil, Elonův superpočítač, záhada u pyramid a návrat Šíleného Maxe

Počítače, internet a AI

Microsoft chce vylepšit zabezpečení ve Windows 11. Počítače s certifikací Copilot+ proto budou splňovat normu Secured-core PC a správcovské účty budou mít omezený přístup k jádru a dalším kritickým službám.

Google se ztrapňuje. Jeho chatbot Gemini, trénovaný na datech z fóra Reddit, začal generovat bizarní a někdy i nebezpečné odpovědi. Google přitom investuje do propagace Gemini, který je součástí vyhledávače na území USA.

Nvidia vyvíjí nový procesor pro počítače s Windows 11, který bude postavený na architektuře Arm. Firma se tak chce v počítačích Copilot+ prosadit i na trhu, kde dominují Intel a AMD.

Paměťové moduly Camm2 se budou do základní desky zapojovat naplocho, podobně jako procesory. Výhody: modul zabírá na desce méně místa, nebrání v proudění vzduchu a jeho spoje s procesorem jsou kratší a odolnější.

Jakub Čížek upgradoval svou 3D tiskárnu Prusa MK3S+ na verzi MK3.9, která obsahuje všechny novinky MK4 s výjimkou přesnějších motorů. Upgrade probíhá výměnou všech plastových dílů, které si vytisknete na své staré tiskárně.

Elon Musk chystá superpočítač pro trénování třetí verze chatbotu Grok. Bude v něm sto tisíc grafických karet Nvidia H100. Musk získal od investorů ze Silicon Valley a od saúdskoarabského prince investici ve výši šesti miliard dolarů.

Věda a technika

Nečekané turbulence v letadlech budou stále častější a může za to oteplování atmosféry. Klimatické modely předpovídají, že do roku 2050 budou turbulence čtyřikrát častější než v minulosti.

Na Oxfordské univerzitě vyvinuli vakcínu proti všem známým i budoucím koronavirům. Vědci pro ni využili mozaikové nanočástice, které kombinují části proteinů z různých typů virů.

Tým egyptských a japonských vědců objevil dva záhadné podzemní objekty u Velké pyramidy v Gíze. Nacházejí se pod hřbitovem na západní straně pyramidy.

Bill Gates investoval do startupu AirLoom Energy, který vyvíjí unikátní systém pro výrobu elektřiny z větru. Jeho vertikální křídla mají vyrábět elektřinu o polovinu levněji než tradiční větrné elektrárny.

Tesla ve videu naznačila design svého Robotaxi. Robotaxi bude hranaté, bez volantu i pedálů a jízda jím má být levnější než MHD. Premiéru má 8. srpna.

Mobily

Startup Firsty nabízí bezplatná data v roamingu v podobě karty eSIM. Rychlost je sice omezená a na začátek získáte jen 100 MB, ale na běžnou komunikaci to stačí. Pro další data je potřeba zobrazit povinnou reklamu.

Vybrali jsme devět navigačních aplikací pro Android a iOS, které dobře naplánují cestu a nabídnou další užitečné funkce.

Aplikace Truecaller se naučila napodobovat hlas uživatele. Pomocí technologie Azure AI Speech od Microsoftu dokáže za uživatele přijímat hovory a vyhodnotit, zda stojí za to hovor přepojit.

IKEA prodává stojánek na mobil Krubbet, který vypadá jako miniaturní kovové křeslo. Má několik pozic, do nichž telefon umístíte, a to jak na výšku, tak na šířku displeje. Mezerami do něj snadno připojíte kabel pro nabíjení.

Samsung u Galaxy Ring ladí poslední detaily a Apple mezi tím získal patent na chytrý prsten, který bude měřit zdravotní data. Oba prsteny by mohly fungovat i jako dálkový ovladač pro chytré telefony.

Zvuk a video

Televizory se 100Hz obrazovkou nabídnou plynulejší obraz. Vyplatí se zejména, když u nich hrajete hry, ale i při běžném sledování televize.

K soundbaru Samsung Hw-Q990D dostanete bezdrátový subwoofer a dvojici zadních reproduktorů. Systém podporuje zvukové formáty Dolby Atmos a DTS:X, má funkci Q-Symphony a umí se k TV připojit i vzduchem bez HDMI.

LG Tone Free T90S jsou prémiová WTS sluchátka s podporou Dolby Atmos a technologií Dolby Head Tracking pro sledování pohybů hlavy. Jejich součástí je i dobíjecí pouzdro, které umí fungovat jako Bluetooth vysílač a zvuková karta.

Bose SoundLink Max je odolný Bluetooth reproduktor s držadlem a dvacetihodinovou výdrží. Umí i plavat. Jeho součástí je i konektor USB-C pro nabíjení, například mobilních telefonů

Počítačové hry

Studio Bohemia Interactive v červnu vydá svůj kreativní sandbox Ylands na konzoli Nintendo Switch. Hra bude podporovat offline hraní a nabídne všechny dosavadní herní režimy a funkce.

Sony oznámilo novinky pro předplatné PlayStation Plus. Do katalogu her se dostávají klasiky z PlayStationu 2, rozšíří se také nabídka her pro PS VR2 a všichni předplatitelé dostanou tři nové hry.

Na Xbox Game Showcase uvidíme 9. června večer ukázku z hraní Call of Duty: Black Ops 6. Activision Black Ops 6 označuje za temnější kapitolu podsérie Black Ops a hlavním tématem bude válka v Perském zálivu.

Microsoft chystá Doom: The Dark Ages, ve kterém se Doom Slayer přesune do středověku. Hru uvidíme 9. června na Xbox Game Showcase a bude multiplatformním titulem.

Songs of Conquest, tahová strategie od švédského studia Lavapotion, dosáhla půl milionu prodaných kopií. Vývojáři pro hru chystají velkou expanzi Bleak East a čtyři DLC s novými frakcemi a herními mechanikami.

Filmy

Do kin přichází Furiosa: Sága Šíleného Maxe, prequel k filmu Šílený Max: Zběsilá cesta. Příběh se tentokrát zaměřil na mladou Furiosu a ukazuje svět Pustiny ve větším měřítku.

Netflix uvede 3. července 2024 čtvrté pokračování komedie Policajt v Beverly Hills. Eddie Murphy se po třiceti letech vrací do role Axela Foleyho.

Sympatizant je minisérie z produkce HBO s Robertem Downey Jr. v hlavní roli. Příběh se odehrává během vietnamské války a sleduje komunistu, který se infiltruje do americké armády.