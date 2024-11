Aiťákův týden: Google možná přijde o Chrome. Průša má novou tiskárnu, Windows dostanou záchranku a francouzská Kočka konkuruje ChatuGPT

Počítače, internet a AI

KolibriOS je minimalistický operační systém napsaný v assembleru, který se vejde na jednu disketu s kapacitou 1,44 MB. Díky monolitickému jádru nabízí grafické rozhraní, podporu internetu a množství aplikací. Extrémně rychle startuje.

Funkce Quick Machine Recovery pomůže vzdáleně obnovit Windows po jejich selhání. Jde o odpověď na nedávný výpadek Crowdstrike, kdy technici museli obcházet osm milionů počítačů.

Le Chat je bezplatný francouzský chatbot, který zvládá podobné funkce jako placený ChatGPT Plus. Umí kreslit obrázky pomocí generátoru Flux Pro, analyzovat dokumenty a vyhledávat na webu. Podporuje také vlastní agenty a speciální rozhraní Canvas.

Prusa Research představil novou 3D tiskárnu Core One s uzavřenou konstrukcí CoreXY. Stavebnici lze pořídit za 25 990 Kč, sestavený stroj za 32 990 Kč. Tiskárna sdílí mnoho technologií s řadou MK4S.

Americké ministerstvo spravedlnosti požaduje, aby Google prodal prohlížeč Chrome a otevřel vyhledávací index konkurentům. Google by neměl platit výrobcům za předinstalaci vyhledávače a na svých telefonech Pixel nabízet i konkurenční vyhledávání.

Věda a technika

Megaprojekt The Line v Saúdské Arábii se zmenšil. Rekordní budova už nemá mít délku 170 km, ale „jen“ 2,4 km kvůli rostoucím nákladům. Původní plán počítal s milionem obyvatel do roku 2030, aktuální odhady jsou třetinové.

Ve světě přibývá katastrofálních záplav. Google vylepšil svůj predikční model, který nyní pokrývá přes 100 zemí a dokáže předpovídat záplavy až sedm dní dopředu.

QuenchSea 3.0 je přenosný odsolovací přístroj na ruční pohon, který vyrobí až osm litrů pitné vody za hodinu. Zařízení využívá reverzní osmózu a filtrační systém k odstranění soli a nečistot z mořské vody.

V Baltském moři někdo poškodil dva důležité telekomunikační kabely. Český startup SpaceKnow pomocí analýzy satelitních snímků odhalil čínskou loď Yi Peng 3. Algoritmy prohledaly více než 12 000 kilometrů čtverečních moře a identifikovaly podezřelé plavidlo.

Západní zbraně na Ukrajině selhávají kvůli ruským rušičkám. Účinnost dělostřeleckých granátů M982 Excalibur klesla ze sedmdesáti na šest procent. Rusové dokážou oklamat systémy naváděné pomocí GPS a granáty nasměrovat na místo, kde nenadělají škodu.

Čína pracuje na zbrani, která spojuje několik mikrovlnných paprsků do jediného silného energetického paprsku. Systém vyžaduje extrémně přesnou časovou synchronizaci v řádu femtosekund. Paprsek má rušit GPS signály a zasahovat více cílů najednou.

Mobily

Generali Česká pojišťovna umožňuje vyplnit záznam o dopravní nehodě v mobilní aplikaci. Digitální formulář nahrazuje papírový euroformulář. Pro ověření slouží kódy zaslané na e-maily a telefony účastníků nehody.

Ve smartphonu lze zobrazit digitální kartičku pojištěnce. V Česku to zatím není zákonná náhrada plastové kartičky, ale lékaři ji stále častěji akceptují. V aplikacích zdravotních pojišťoven lze zobrazit i kartičky dětí.

Před 33 lety vznikla první SIM karta. Z původní velikosti platební karty se postupně zmenšovala až na dnešní Nano SIM. Vývoj nyní směřuje k eSIM, která je integrovaná přímo v telefonu a nepotřebuje fyzickou kartu.

Nový procesor Snapdragon 8 Elite prodlužuje výdrž telefonů až o 40 procent. Díky lepší energetické efektivitě telefony vydrží o půl dne déle při stejném typu používání. Výrobci navíc do nových modelů dávají baterie s větší kapacitou.

Hodinky Garmin MARQ 2 Damascus Steel jsou vyrobeny z damascénské oceli se specifickým vzorem. Na rozdíl od běžných Garminů používají magnetický nabíjecí konektor. Cena luxusního modelu je o 27 tisíc vyšší než u základní verze.

Zvuk a video

OLED a QLED není na televizorech to samé. QLED televizory používají kvantové tečky a LED podsvícení, zatímco OLED má samostatně svítící body. Nejlevnější modely QLED mají pouze okrajové podsvícení, až kvalitnější verze nabízejí stovky samostatně řízených zón.

Pro správný výběr velikosti televizoru je klíčová vzdálenost sledování. Pro běžné sledování by měla být zhruba 1,5 až 2,5násobek úhlopříčky. U domácího kina se doporučuje menší vzdálenost, aby televizor pokryl 40° zorného pole jako v kině.

Buxton BHP 8700 jsou bezdrátová sluchátka s Bluetooth 5.3 za méně než tisíc korun. Nabízejí výdrž až 60 hodin při poloviční hlasitosti. Sluchátka mají skládací konstrukci a pohodlné náušníky, ale chybí jim možnost drátového připojení.

Počítačové hry

Recenze hry S.T.A.L.K.E.R. 2. Hráči se po sedmi letech vývoje mohou vrátit do nebezpečné Zóny. Hra klade důraz na přežití, souboje jsou náročné a nepřátelé chytře využívají granáty. Svět plný anomálií a mutantů dokáže být nebezpečný.

Srovnali jsme deset rozšíření World of Warcraft, které vyšly za dvacet let existence hry. Nejhorší byla expanze Battle for Azeroth, která se příliš soustředila na válku mezi frakcemi. Vyhrál u nás Burning Crusade z roku 2007.

Revolution Software předělal legendární adventuru Broken Sword z roku 1996. Nová verze Reforged má přepracovanou grafiku v rozlišení až 4K a původní dabing, který je sice technicky horší, ale stále skvěle zahraný.

PlayStation VR2 získává nové hry. V prosinci vyjde Alien: Rogue Incursion, na jaře pak Hitman: World of Assassination. Survival horor s Vetřelcem se odehrává v laboratoři na planetě Purdan, kde budeme vyšetřovat zmizení našeho kolegy.

EA chce předejít problémům s novým dílem série Battlefield. Chystá rozsáhlejší testování než u předchozích her. Hru vyvíjí studia Dice, Motive, Criterion Games a Ripple Effect společně, což je nejvíc v historii značky.

Dragon Age: The Veilguard přichází po deseti letech a přináší akční RPG s důrazem na příběh a postavy. Upouští od hlubších témat předchozích dílů ve prospěch efektních soubojů a dramatického vyprávění, podobně jako filmy od Marvelu.

Filmy

Druhý trailer k filmu Minecraft vypadá lépe než první ukázka, kterou fanoušci velmi kritizovali. Nová verze obsahuje herní memy a soundtrack. Příběh připomíná film Jumanji – čtyři hrdinové se ocitnou v herním světě, kde musí najít své skryté schopnosti.

Mnoho legendárních filmů by dnes už nikdo nenatočil kvůli necitlivému zobrazování menšin nebo nevhodným vtipům. Patří mezi ně i úspěšné tituly jako Základní instinkt, Ace Ventura nebo Lepší už to nebude.