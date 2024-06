Aiťákův týden: Apple Intelligence, blokování alternativ Ulož.to, nejlepší datové eSIM nebo fotbal bez 4K

Počítače, internet a AI

Apple na konferenci WWDC představil Apple Intelligence – umělou inteligenci integrovanou do iPhonů, iPadů a Maců. AI pomůže s psaním textů, generováním obrázků a vylepší funkce hlasové asistentky Siri.

Microsoft, Apple a Nvidia jsou podle tržní kapitalizace největší světové firmy, každá má hodnotu přes tři biliony dolarů. Kapitalizace pěti největších společností je srovnatelná s HDP celé Evropské unie.

Česká vláda vyhradila čtyři miliardy korun na dotační program, který podpoří budování vysokokapacitních internetových sítí.

Nvidia má na trhu s grafickými kartami dominantní postavení s 88% podílem, zatímco AMD se potýká s propadem na pouhých 12 %. Intel s kartami Arc zcela propadl.

Operátoři v Česku začali na základě předběžných opatření blokovat další alternativní úložiště. Žádají o to televize, opírají se o autorský zákon a tlačí na úložiště, aby mazala nelegálně sdílený obsah.

Sociální síť X pod vedením Elona Muska zavedla pravidla obsahu pro dospělé. Otevírají cestu k monetizaci a X může konkurovat platformě OnlyFans.

Věda a technika

Elektrická ponorka Kronos má futuristický design a dokáže se pohybovat vysokou rychlostí. Podle dostupných informací se s ní počítá i pro nasazení na Ukrajině.

Jezdili jsme na elektrokole Canyon s motorem Bosch Performance Line SX. Zaměřili jsme se mimo jiné na dojezd sportovního gravelu, který zvládne i jízdu v lehčím terénu.

Ruská armáda používá novou elektronickou zbraň, která dokáže dočasně zablokovat internetové připojení přes satelitní síť Starlink.

Kosmická loď Starliner, která minulý týden dopravila astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici, má potíže s únikem helia. Mise se prodlouží o minimálně čtyři dny.

Vědci se zabývají analýzou podvodních akustických signálů, které mohly vzniknout při havárii Boeingu 777 letecké společnosti Malaysia Airlines.

Klimatické změny vytváří v Evropě vhodné podmínky pro šíření komára tygrovaného, který přenáší nebezpečnou horečku dengue.

Mobily

Apple integroval umělou inteligenci do iOS lépe než kdokoliv před ním, ale nepodporuje češtinu. Systém Apple Intelligence je hybridní, kombinuje lokální AI s cloudovým zpracováním na serverech Applu s vysokým zabezpečením.

Samsung sarkasticky vítá Apple do světa umělé inteligence a poukazuje na to, že funkce, které představil, nabízí Androidy už roky. Elon Musk chce v reakci na integraci ChatGPT do iOS zakázat iPhony ve svých firmách.

Našli jsme nejvýhodnější datové eSIM pro cesty do oblíbených turistických destinací mimo EU.

Bezplatné VPN aplikace na Androidu jsou často zdrojem bezpečnostních rizik. Místo ochrany soukromí zobrazují reklamy, sdílejí data nebo obsahují potenciálně nebezpečné funkce.

Mastercard do roku 2030 zruší opisování čísel z platebních karet při online nákupech. Cílem je zvýšit bezpečnost.

Testovali jsme tonometr Garmin Index BPM. Naměřená data o krevním tlaku umí automaticky ukládat do aplikace Garmin Connect.

Zvuk a video

Fotbalové mistrovství Evropy kompletně odvysílá Česká televize na programech ČT sport a ČT sport Plus. Zápasy budou dostupné i online na webu a v aplikacích, ale pouze na území ČR. V rozlišení 4K se zápasy vysílat nebudou.

Jabra ukončí výrobu bezdrátových sluchátek řady Elite a Talk, aby se mohla zaměřit na herní a firemní segment trhu. Stávající modely doprodá a bude i nadále poskytovat podporu.

Testovali jsme soundbar Samsung HW-Q700D. Má velmi kvalitní zvuk s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Díky fyzickým měničům směřujícím vzhůru a možnosti rozšíření je vhodný pro sledování filmů i poslech hudby.

Google změnil název technologie Chromecast built-in na Google Cast. Funkce Chromecastu a jeho možnosti se nemění.

Počítačové hry

V článku o herních devadesátkách najdete tituly, které tehdy definovaly žánry a ovlivnily vývoj her na dlouhá léta dopředu. Čeká tu Doom, Half-Life, Transport Tycoon, Monkey Island, Diablo a další.

Česká military akce Gray Zone Warfare sází na souboje v otevřeném světě a persistentní progresi. Hráči se sdružují do frakcí, bojují proti nepřátelům i mezi sebou a sbírají vybavení.

Remake Metal Gear Solid: Snake Eater nabídne vylepšené ovládání a systém, který zohlední utržená zranění během celé doby hraní. Na hře spolupracují původní dabéři, včetně Davida Haytera v roli Snakea.

Call of Duty: Black Ops 6 vychází 25. října. Nabídne špionážní thriller v singleplayer kampani a přepracovaný multiplayer s novým systémem pohybu. Standardní edice vyjde zhruba na dva tisíce a na disku si hra ukousne 310 GB.

Studio id Software oznámilo dark fantasy prequel Doom: The Dark Ages. Hráči se v něm vrátí do minulosti a budou bojovat s démonickými silami.

Filmy

Akční komedie Mizerové: Na život a na smrt se vrací ke kořenům série a nabízí akční jízdu s Will Smithem a Martinem Lawrencem. První polovina snímku je však až příliš ukecaná a připomíná spíše sitcom.

Druhá sezóna animovaného seriálu Arcane, který vypráví příběh o původu dvou postav ze hry League of Legends, dorazí na Netflix v listopadu. Tím seriál skončí.

Experiment: Mluvící aiťák

Text článku jsme dnes nenechali AI jen napsat, ale k tomu ho ještě namluvila. Zkoušíme tady možnosti služby ElevenLabs.

Berte to zatím jen jako zajímavost. Hlas Czech (M) deep voice z knihovny této služby není dobrý, dělá chyby a s výstupem je potom ještě hodně práce. Příště zkusíme jinou cestu, která po prvních testech vypadá více použitelně.