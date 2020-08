Airbnb zakázalo veškeré večírky. A omezilo maximální počet hostů na 16

Divoké večírky, při kterých si lidé pronajmou v zahraničí přes Airbnb apartmán a pak v něm pijí do ranních hodin, jsou u konce. Služba pořádání veškerých party do odvolání zakázala. Zavedla rovněž limit, že do jedné nemovitosti může přijet maximálně 16 osob. Omezení souvisí jednak s pokračující pandemií koronaviru a jednak se stížnostmi ze strany pronajímatelů.

„Zákaz večírků se týká všech budoucích rezervací přes Airbnb a bude platit do té doby, než uvedeme jinak,“ stojí v oficiálním prohlášení společnosti. Jako hlavní důvod je uvedena snaha o to, aby lidé dodržovali potřebné odstupy a zbytečně se neshromažďovali, jelikož večírky patří mezi nejrizikovější místa pro potenciální přenos nákazy.

Pandemii si ale Airbnb vybralo spíše jako záminku. Mnohem větší problém pro službu z dlouhodobého hlediska bylo, že lidé v pronajímaných nemovitostech lidově řečeno „dělali bordel“. I když velké party byly zakázané vždy, spoustu lidí to stejně neodrazovalo pořádat je a pak rušit sousedy, ničit majetek apod. Samozřejmě hosté pak byli sankcionováni, nicméně jméno Airbnb už zůstalo pošramoceno.

Oficiálně povoleny tak dosud byly jen menší akce, jako například oslavy narozenin nebo křty. Nový zákaz zakazuje vše. Jak podotýká Airbnb, je to proto, že vše se během koronaviru ještě zhoršilo - se zavřenými restauracemi a bary se někteří lidé rozhodli bujaré večírky přesunou právě do domů a bytů pronajímaných přes Airbnb. Omezení maximálně 16 osob, které společnost rovněž nově zavedla, s tím souvisí. Jedná nicméně o výjimce pro drobné hotely, které platformu využívají kvůli rezervacím.

Airbnb by mělo zákazníky o nových pravidel informovat v brzké době. Pokud nařízení poruší, vystavují se riziku trestního stíhání - až tak vážně do toho společnost jde.