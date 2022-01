Airbnb stále trápí odliv zákazníků kvůli covidu, začne nabízet vlastní cestovní pojištění

I když se od začátku pandemie už cestovatelské podmínky zlepšily, stále není překračování hranic jednoduché, navíc situaci nyní komplikuje šíření varianty omikron. Airbnb se tak opět potýká s nedostatkem zájmu o cestování a podle všeho toto už má dost. Spouští programy, které na covid reagují, dokonce chce začít poskytovat vlastní cestovní pojištění.

O tomto cestovním pojištění je firma zatím spíše tajemná, na svém blogu uvedla jen to, že ho spustí během jara 2022 a bude provozováno ve spolupráci s nejmenovanou „důvěryhodnou pojišťovací společností“. Dosud Airbnb žádné pojišťovací produkty neposkytovalo, uživatele pouze upozorňovalo, že by se před cestami měli pojistit.

Důvod pro vstup do tohoto nového segmentu je jednoduchý a firma se jím netají – covid. Airbnb podotýká, že cestování je od začátku pandemie opravdu složité a s omikronem dvojnásob, nová varianta podle slov služby zasáhla uživatele i hostitele „velkou mírou“. To vede k tomu, že někteří lidé si nechtějí pobyty objednávat kvůli obavám, co by se stalo, kdyby se nakazili.

Situaci má řešit právě vlastní pojištění – samozřejmě ho lze objednat u třetích stran, ale otázka, jestli to všichni cestující skutečně dělají – a pak nová série kompenzačních nástrojů, které jsou mířeny na covidové situace, které uživatelé neovlivní, třeba náhlé uzavření hranic.

Tato novinka se jmenuje Guest COVID Support Program a funguje tak, že pokud nebudete moci přicestovat kvůli náhle uzavřeným hranicím nebo povinné karanténě, která se také neustále mění, Airbnb vám nadělí voucher na příští cestu v hodnotě 50 procent z částky, která uživateli nebyla vrácena. Program platí pro všechny rezervace mladší 21. prosince 2021.

Airbnb přidává i příklad situace, kdy by uživatelé měli nárok na voucher. Například kdybyste si v říjnu zarezervovali na prosinec pobyt v Izraeli a tamní vláda během té doby nařídila všem cizincům povinné karantény. V případě zrušení rezervace byste dostali poukaz na půlku peněz. Jenže kdybyste si pobyt rezervovali, pak zrušili a cestovatelské restrikce se mezitím nezměnily, program by se na vás nevztahoval.