Airbnb reaguje na pandemii, dovolí storno rezervací bez sankcí

Nejen u nás platí kvůli epidemii koronaviru zákaz cestování mimo území republiky. Týká se i zákazníků, kteří měli rezervaci přes službu Airbnb, zprostředkovávající pronájem ubytování. Firma nyní dle tiskového prohlášení mění podmínky takzvaných „polehčujících okolností“.

Za normálních okolností musí hosté Airbnb dodržovat storno podmínky stanovené hostitelem. Ty v některých případech obsahují nevrácení nebo jen částečné vrácení zaplacených peněz v závislosti na tom, jak blízko je termín zrušení rezervace k datu plánovaného pobytu.

Storno bez poplatků

„V reakci na mimořádné události a globální narušení cestování způsobené onemocněním COVID-19 oznamujeme aktualizaci podmínek polehčujících okolností v rámci politiky společnosti Airbnb. Zásady Airbnb týkající se polehčujících okolností umožňují hostitelům a hostům zrušit rezervace bez jakýchkoli poplatků nebo pokut.“ uvádí se v tiskové zprávě.

Uvedené změny platí pro rezervace provedené před 14. březnem (včetně) s plánovaným pobytem mezi 14. březnem a 14. dubnem. Opatření se netýká pevninské Číny, kde by se dle předpokladů měla situace v oblasti ubytování vrátit k normálu 1. dubna.

Firma konstatuje, že si je vědoma, nakolik její rozhodnutí může uškodit hostitelům, jejichž příjmy jsou závislé na Airbnb. Věří ale, že musela „najít rovnováhu“ mezi hostiteli a podpořit „pohodu“ hostů. V tuto chvíli není jasné, zda Airbnb hodlá vracet peníze i hostům, kteří zrušili rezervace dříve kvůli omezení cestování z jejich země či do cíle jejich cesty.

Jinak to asi nešlo

Na druhou stranu je evidentní, že Airbnb nemělo v tomto směru moc na výběr. Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho zemí odrazovalo od cestování do zahraničí a v řadě případů došlo i k vydání zákazu, neměli zákazníci možnost objednané ubytování využít.

Pokud by nedošlo k rozšíření podmínek, týkajících se možností bezplatného zrušení, mohlo by to mít v budoucnosti velmi negativní dopad na vnímání celé služby. Rozšíření zásad polehčujících okolností navazuje na flexibilnější rezervační podmínky, které Airbnb zavedlo počátkem tohoto týdne.

„Budeme nadále sledovat situaci a poskytovat informace o dalším vývoji.“ uvedla společnost v prohlášení. „Důrazně doporučujeme všem cestovatelům, aby pečlivě zkontrolovali a vybrali odpovídající storno podmínky podle osobních potřeb a s ohledem na COVID-19.“