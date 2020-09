Air Bank spouští pohodlné přihlašování do internetového bankovnictví načtením QR kódu

Air Bank v pátek oficiálně spustila nový způsob přihlašování do svého internetového bankovnictví. Místo zadávání přihlašovacích údajů a potvrzování v mobilní aplikaci či kódem doručeným v SMS bude stačit naskenovat QR kód na úvodní stránce.

Banka prezentuje novinku slovy: „Vyťukat přihlašovací jméno, pak heslo (obojí si navíc pamatovat) a občas ještě odťuknout potvrzení v aplikaci My Air nebo přepsat ověřovací kód z SMS. Tím už se teď při přihlašování do internetového bankovnictví prokousávat nemusíte. Vytvořili jsme další způsob přihlášení, a to pohodlně pár ťuknutími v aplikaci My Air ve vašem mobilu.“

Stačí vyfotit QR kód

Možnost přihlášení přes QR kód se může hodit například v situaci, kdy si nepamatujete své přihlašovací údaje. „Ověříme si vás totiž bezpečně v My Air, a to tím způsobem, který tam máte nastavený – otiskem, Face ID, případně heslem do aplikace.“ uvádí banka.

V první řadě budete potřebovat aktuální verzi aplikace My Air, která je k dispozici pro operační systémy Android a iOS. Tu je nutné v nastavení účtu provázat s daným zařízením – nejčastěji tedy mobilním telefonem – a nastavit jako autorizační.

Po otevření úvodní stránky internetového bankovnictví se pod polem pro zadání uživatelského jména nově objevuje QR kód. Obsahuje odkaz https://www.airbank.cz/mobilelink?prihlaseniDoIB, následovaný identifikátorem, který se průběžně obměňuje. To vás však nemusí nijak hlouběji zajímat.

Jak to funguje v praxi?

Na přihlašovací obrazovce aplikace My Air je nově pod ikonou klíče k dispozici čtečka. Tu spustíte, načtete QR kód z webové stránky internetového bankovnictví a po potvrzení otiskem, Face ID, nebo heslem by mělo dojít k přihlášení.

Záměrně píšeme „mělo by“, neboť při testování v pátek dopoledne končily všechny pokusy po dlouhém čekání na obrazovce s rotujícím kroužkem a textem „Hned to bude“ dialogovým oknem s chybovým hlášením „Ajaj, něco se tu polámalo. Zkuste se načtením QR kódu přihlásit znovu“. Stejně dopadly i opakované pokusy.

Kromě aplikace My Air lze k načtení kódu použít i jakoukoli jinou čtečku QR kódu. V takovém případě je nutné nechat otevřít odkaz v aplikaci My Air, nikoli ve výchozím ani jiném webovém prohlížeči. Nezbytnou podmínkou je, aby aplikace byla v internetovém bankovnictví nastavená pro potvrzování úkonů.