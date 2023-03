AI zcela ovládne Google. Vygeneruje e-mail a přepíše dokument, aby vypadal profesionálněji

Google přestal napínat a na svém blogu popsal konkrétními příklady, jak chce v budoucnu zařadit generativní umělou inteligenci do svých služeb. AI ovládne prakticky každou aplikaci z jeho sady Workspace.

Načasování oznámení těchto novinek je nasnadě, už za pár dní Microsoft pořádá konferenci zaměřenou na produktivitu, nazvanou „Budoucnost práce“, ve které lze očekávat představení podobných funkcí. Google jistě nechtěl být až ten druhý.

Tvorba i úprava textu pár kliknutím

První aplikace, do kterých generativní AI ve zamíří, jsou Gmail a Dokumenty. Umělá inteligence uživatelům pomůže se samotným psaním textů, hlavně se začátkem a finální úpravou. V emailech a dokumentech se objeví nové pole, do kterého zadáte svůj požadavek a aplikace vygeneruje, co potřebujete.

„V aplikacích Gmail a Dokumenty Google můžete jednoduše zadat téma, o kterém chcete psát, a okamžitě se vám vytvoří koncept. Pokud jste tedy například manažer, který musí napsat uvítací email pro nového zaměstnance, Workspace vám s tím pomůže,“ popisuje Google, jak bude nová funkce vypadat.

Skrze toto pole budete moci zprávu i rozvést, zkrátit nebo třeba požádat Gmail a Dokumenty, aby celý tón textu vyzněl profesionálněji, či naopak hravěji. Nebude chybět ani tvorba výtahů z delších zpráv a tlačítko „Zkusit štěstí“, známé z vyhledávače, kdy Gmail a Dokumenty text upraví podle svého uvážení.

Tato novinka už je pro vybrané testery k dispozici. Google nepřidal výhled, kdy ji plánuje pustit mezi všechny uživatele. Upozorňuje ale, že úprava textu je jen začátek a nové funkce do Workspace budou přicházet každých pár týdnů. Z vyjádření Google to vypadá, že AI asistent bude (alespoň zatím) součástí placených tarifů Workspace, nikoliv bezplatných osobních účtů.

Z prezentací uděláte velkofilmy

O něco zajímavější, byť možná pro každodenní práci méně využitelné, jsou novinky avizované pro aplikaci Prezentace. V ní budete moci generovat obrázky, audio a video na základě textových nebo jiných pokynů.

Stačí tak například nahrát firemní logo a popsat, v jaké scenérii by se mělo nacházet a AI z toho vymyslí celý vizuální koncept. Dokáže vygenerovat i hudební soundtrack k prezentaci, aby odpovídal tónu ukazovaných obrázků a přítomného textu.

Tyto funkce jsou ale zatím plánované do budoucna, ještě je Google ani nezačal testovat mezi uzavřenou skupinou jedinců. Zmínil ovšem, že novinek se dočkají jak firemní uživatelé, tak ti soukromí a předplatitelé Google One.

Všechny aplikace něco dostanou

Další novinky už byly popsány jen hodně stručně. Tabulky by se měly naučit generovat vzorce, kontextovou kategorizaci a analýzu nezpracovaných dat. Ve videokonferenční aplikaci Meet bude možné pomocí AI generovat nová pozadí a zaznamenávat poznámky a zatím nepříliš specifikované vylepšení má přijít i do Chatu.