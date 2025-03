AI ve firmách. Jak jsou na tom Češi ve srovnání s Evropou

Hned několik průzkumů se nedávno zaměřilo na využívání generativní AI a hlubokého učení. Vyplývá z nich, že tyto technologie pronikají prakticky do všech oblastí. A také to, že se jim lidstvo rozhodně nebrání a počítá s ní i v časech budoucích.

IT sektor patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví. Podle prognózy společnosti Gartner by výdaje na IT v Evropě měly v roce 2025 dosáhnout 1,28 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 8,7 %. Tento růst je z velké části poháněn investicemi do technologií a do generativní umělé inteligence, která se stává klíčovým faktorem pro inovace a konkurenceschopnost. Gartner rovněž odhaduje, že výdaje na IT služby související s AI v Evropě vzrostou ze 78 miliard dolarů v roce 2024 na 94 miliard v roce 2025.

Bez umělé inteligence se dnes neobejde prakticky žádný tržní segment. Její výhody jsou nezpochybnitelné. „Umělá inteligence není zdaleka jen o tom, že nám má ulehčit práci. Díky ní se zlepšuje celosvětový přístup ke vzdělávání, experti s její pomocí modelují krizové situace, a tím pádem jsou na ně lépe připraveni, ve zdravotnictví pomáhá při diagnózách. Příkladů jsou tisíce. Je ale důležité si uvědomit, že i umělá inteligence má nějakou setrvačnost, například ChatGPT funguje už třetím rokem, ale až v roce 2024 zažil boom. To znamená, že kdo s AI pracuje kvalitně a zachytává trendy, bude mít obrovský náskok před konkurencí,“ říká Marian Hurta, CEO ve společnosti Engeto, která díky kurzům pomáhá lidem získat nové digitální a IT dovednosti.