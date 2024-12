AI už zvládne i 3D. ThreeDee vám dá tři pokusy zdarma. Stačí nahrát fotku, nebo popsat scénu slovy

AI umí psát, malovat, syntetizovat hlas nebo třeba točit video a postupně se objevují i experimenty, které zkoušejí pomocí umělé inteligence vytvářet 3D grafiku. Tu si pak stáhnete, vytisknete na 3D tiskárně, anebo dopracujete v libovolném modelačním softwaru.

ThreeDee modeluje podle obrázku, nebo promptu

Pokouší se o to třeba webová aplikace ThreeDee, do které nahrajete buď obrázkovou předlohu, anebo dáte automatu textový povel. Služba poté pomocí neuronové sítě dopočítá prostorová data a vytvoří model, který obalí texturou a vy si jej stáhnete ve formátu GLB.



AI tvorba 3D modelu podle obrázkové předlohy: Portrét člověka a pes v klobouku

GLB sice většina programů pro 3D tisk nepodporuje, můžete ale použít hromadu webových konvertorů do běžného formátu OBJ. Třeba ImageToStl.com. Jednoduché předtiskové úpravy (ořez aj.) pak provedete rovnou v českém PrusaSliceru aj.



3D tisk modelu, který podle fotografie vytvořila AI a webová aplikace ThreeDee

Zdarma dostanete tři pokusy, a i když to má k dokonalosti zatím ještě daleko, rozhodně to stojí za zkoušku a bude to fungovat lépe než třeba podobné experimenty v ChatGPT.

3D modelovat (trošku) umí i ChatGPT, ale jinak

Ten sice přímo 3D grafiku vytvářet neumí, je to ale programátor. Model proto vytvoří pomocí některého z deklarativních textových formátů – stejně jako třeba zvládne napsat kód primitivního vektorového obrázku v SVG.



Programování 3D grafiky v ChatGPT Canvas. Jednoduché tvary zvládne, komplexní určitě ne

Na ukázce se můžete podívat, jak v jeho podání dopadlo modelování v OpenSCAD podle obrázkové předlohy černobílého psa v klobouku. ThreeDee je na tom o parník lépe i se všemi chybami, protože to není LLM, ale opravdu (3D) obrázkový AI generátor.