AI služeb už jsou tisíce. Tohle jsou největší katalogy, které vám pomohou najít tu pravou

Katalogy umělých inteligencí vám pomohou najít přesně tu, kterou zrovna potřebujete. Některé evidují více než deset tisíc aplikací.

Umělá inteligence je dnes ještě větší buzzword než kdysi Web 2.0 a Průmysl 4.0 dohromady a narážíme na ni na každém rohu. Vše ještě umocnil loňský rok a mohutný nástup GenAI – generativní AI, která je tu od toho, aby něco vytvářela.

Všemožných chatbotů, sumarizátorů a syntetizátorů úplně čehokoli je prostě už tolik, že se v nich nikdo nevyzná. Na scéně se proto objevují první katalogy a rozcestníky, které vám v orientaci pomohou.

There’s an AI for that

Fanoušci placeného robota ChatGPT Plus se letos v lednu dočkali katalogu GPT Store, no a všichni ostatní mohou sáhnout třeba po službě There’s an AI for that (theresanaiforthat.com), která svým názvem parafrázuje slavný slogan Applu There’s an app for that.



There’s an AI for that je webový rozcestník na tisíce koncových aplikací a služeb, které pohání AI. Nechybí našeptávač, takže stačí začít psát, co potřebujete vyřešit a už se začnou zobrazovat možné štítky. Já chci vytvořit filmový plakát, a tak zadám poster.

Firma si na něj už před lety nechala zaregistrovat ochrannou známku a není divu, App Store pro iPhone totiž opravdu způsobil revoluci v tom, jakým způsobem dnes hledáme a instalujeme obsah do svých mobilů.