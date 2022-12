AI se naučila psát lépe než Elon Musk a Evropa profackovala Apple (Podcast Živě)

V posledním letošním podcastu bilancujeme. Rok 2022 měl mnoho podob, ale hodně si ho pro sebe kradl Elon Musk, který nakonec koupil Twitter a jeho obraz se rychle rozpadá. Mnohem zásadnější je ovšem vzestup umělé inteligence, která ušla kus cesty a letos se hodně otevřela širšímu publiku. Ovládá debatu a podílí se na utváření veřejného prostoru.

