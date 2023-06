AI přímo v Googlu je děsně pomalá, stěžují si v zámoří. Propojování chatbota s vyhledávačem je možná slepá cesta

Tudy cesta asi nepovede. Google na své nedávné konferenci I/O představil experimentální funkce Search Labs pro nadšence, kteří si chtějí vyzkoušet některé technologie ještě před tím, než se dostanou do veřejného vyhledávače. Pokud vůbec.

Tou zdaleka nejočekávanější lahůdkou je SGE (Search Generative Experience), tedy průnik generativní AI s běžnými výsledky Googlu. Není to přímo chatbot jako nový Bing, Bard a ChatGPT, ale spíše rozšíření stávajících karet, které se zobrazí už dnes ve výsledcích Googlu v případě, že přímo vyhledávač zná odpověď na naši otázku.

Ukázka Google Search Labs:

SGE tuto funkcionalitu posouvá zase dál – na vyšší a komplexnější úroveň – a dokáže generovat karty na míru přímo pro řešení vašeho problému. Má to ale jeden háček.

Search Generative Experience si v posledních týdnech vyzkoušeli první šťastlivci ze zámoří (SGE a Search Labs zatím nejsou k dispozici v ostatních regionech včetně EU), no a zkušenosti nejsou pro Google zrovna lichotivé.

Je to pomalé a často to generuje jen vatu

Nejčastější výtkou je čas – AI od Googlu přímo ve vyhledávači je prostě šíleně pomalá, píše například The Verge, a řečnicky se ptá po smyslu tohoto experimentu.

Zatímco klasický vyhledávač Googlu je v podstatě globální normou (alespoň v našem kulturním okruhu) a zvykli jsme si, že se výsledky zobrazí prakticky okamžitě, na AI se musí dlouhé sekundy čekat.



V prezentacích to vypadá skvěle, realita je ale děsně pomalá a často je to jen zbytečný balast, stěžují si v zámoří na experiment Search Labs/SGE

Výsledek přitom nemusí být vůbec kvalitní a ty stávající mnohdy nikam dál neposune. Chatboti sice také nejsou nejrychlejší, AI robot v debatním rozhraní je ale něco úplně jiného než klasický vyhledávač.

AI chatbot je něco jiného než vyhledávač

Chatbot je problem solver, se kterým si povídáte a hledáte řešení nějakého problému. Dialog tedy sice může dohromady trvat celé minuty, nicméně výsledkem je cosi, čemu zase nemůže konkurovat běžný vyhledávač. Třeba napsaný programový kód, rozepsané řešení slovní úlohy, analyzovaný dokument a tak podobně.



AI chatbot není klasický vyhledávač. Je to problem solver, kámoš na telefonu, se kterým vedete dialog, abyste se dopídili řešení (téměř) libovolného problému. Od klasického vyhledávače naopak očekáváme instantní odpověď na první dobrou

Je tedy otázkou, zdali je vůbec možné a praktické tyto dvě odlišné koncepce kloubit dohromady.

Osobně AI chatboty používám každý den, a dokonce si platím za ChatGPT Plus, neznamená to ale, že snad v mém případě nahradil vyhledávač (třeba) Googlu. Ten prostě používám jiným způsobem a k řešení jiných problémů než chatbota. A jak to máte vy?