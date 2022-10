AI pod vedením ČVUT složila jazzovou skladbu. A je až nečekaně dobře poslouchatelná

Fakulta informačních technologií ČVUT zveřejnila jazzovou skladbu vygenerovanou algoritmy umělé inteligence. Poslechněte si ji. Video je doplněné o obrazy, které na skladbu rovněž vytvořily algoritmy AI.

Skladba byla generovaná s využitím modelu OpenAI pomocí GTP-2 modelu. Následně byla přepsána do not, aby byla přístupná hudebníkům. „Autoři“ z ČVUT do skladby nijak nezasahovali, aby zůstala co nejčistší – vygenerovaná pomocí algoritmů umělé inteligence.

Je to dobré, že? Tolik hudebních nápadů! Jazz má ale v tomto případě výhodu oproti lehčím stylům. Nepůsobí u něj nepatřičně, že se hudební motivy sice pěkně rozvíjejí, ale trochu zapomínají ukončovat. Tam, kde by lidský skladatel s motivem vydržel, chvíli s ním pracoval a po vhodné době ho ukončil, AI příliš brzy začne zase s novým tématem. Ale co by bylo příliš komplikované pro pop nebo rock, u jazzu se může tvářit jako záměr.

Jazzová skladba zazněla 6. října 2022 na Koncertě AI jazz na FIT ČVUT v Praze nejprve v interpretaci profesionálních hudebníků z Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka. A následně ještě v čistě elektronickém podání, které je ve videu v článku.

Na video upozornil Petr Koubský