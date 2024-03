AI PC. Největší změna počítačů za 70 let vývoje. Co k nové éře říkají šéfové HP, Intelu, Googlu a Microsoftu

Když se motáte kolem informačních technologií, za poslední rok slyšíte zkratku AI na každém kroku. Na každé tiskové konferenci, vidíte ji v každé tiskové zprávě. I tam, kde je to irelevantní. AI je móda. Kdo není AI, není cool.

Absolvoval jsem konferenci Amplify, kterou HP pořádá především pro své partnery. Ale postupem let se z ní vyvinula klíčová událost pro představení celoročně nejvýznamnějších novinek a mluví na ní ty úplně největší hvězdy IT byznysu. Namátkou (řadím je podle abecedy, abych snad nikomu nepřisoudil menší prioritu):

CEO Qualcommu Cristiano Amon

CEO Intelu Pat Gelsinger

CEO Nvidie Jensen Huang

CEO HP Enrique Lores

CEO Microsoftu Satya Nadella

CEO Googlu a Alphabetu Sundar Pichai

CEO AMD Dr. Lisa Su

Také na HP Amplify byla umělá inteligence hlavním tématem. Ale tady je relevance na jiném levelu – tohle je jedna z těch událostí, kde se lámou IT dějiny. Přitom bylo zajímavé sledovat, jak rozdílně jednotliví hráči přistupují k nové éře.

Cloud vs. AI PC

Hodně se mluvilo o AI PC, což je/má být nová éra osobních počítačů, které významně staví na umělé inteligenci a změní tím zaběhnutá pravidla hry. Když dotaz na AI PC dostal Satya Nadella (CEO Microsoftu), hned začal mluvit o Copilotu, což je cloudová technologie a s novou generací hardwaru v osobních počítačích nemá mnoho společného.

Sundar Pichai sice připomněl, že i Google má AI na palubě svého hardwaru (v telefonech Pixel běží procesory Google Tensor s AI jednotkou, ve hře jsou i Chromebooky). Ale pro dnešní Google je výrazně důležitější silná přítomnost v cloudu. Také on mluvil hlavně o chatbotu, což v případě Googlu znamená především Gemini.

Když přišli na řadu „hardwaráři“, najednou to byla jiná písnička. Ti vidí budoucnost AI v kombinaci cloudových a onboard služeb, ale stále častěji se prý budeme přesouvat na vlastní hardware, protože to má několik výhod: „Za prvé je práce až pětkrát rychlejší než v cloudu. Za druhé je to výhodnější z hlediska cenové i energetické efektivity. A za třetí jde o bezpečnost dat – stále je máte pod kontrolou, nikam je neposíláte. S tím souvisí legislativní omezení – pokud pracujete s citlivými informacemi, chcete po poskytovateli cloudu celou řadu standardů a certifikací, což službu zásadně prodražuje. Lokálně to uděláte jednodušeji, levněji,“ vysvětluje CEO HP Enrique Lores.

Jeho firma na konferenci Amplify představila novou řadu počítačů od notebooků po výkonné pracovní stanice. Všechny už spadají do nové kategorie AI PC, prodávat se začnou v létě.

Zakladatel a šéf Nvidie Jensen Huang se v posledních letech veze na vlně AI a neustále stoupající hodnota akcií dává kredit jeho rozhodnutím. Je sebevědomý, i mezi výše jmenovanými hvězdami IT světa působí jako rock star, a tak jsou jeho slova k tranzici z cloudu ještě radikálnější: „Stala se jedna velmi důležitá věc. To, co dříve zvládala jen supervýkonná datová centra, se teď vejde do jedné pracovní stanice HP s kartou Nvidia. Ve světě běží datacentra za trilion dolarů a všechna budou zbytečná. Těžiště se přesune do osobních počítačů, což je příležitost pro firmy, jako je HP. Příklad? Na této konferenci oznamujeme, že všechny pracovní stanice HP půjdou do prodeje se sérií předinstalovaných AI nástrojů od Nvidie. Práci, která dříve zabrala hodiny a dny, bude od léta možné udělat v řádu minut.“



Kožená bunda, rozmáchlá gesta, vtípky a velká slova. Rocková hvězda? Vlastně ano. Hodnota firmy Nvidia, kterou Jensen Huang spoluzaložil v roce 1993, nedávno překonala Google a celý Alphabet. V USA už je cennější jen Apple a Microsoft.

Pak jsou tu dva největší výrobci CPU pro osobní počítače. Pat Gelsinger, CEO společnosti Intel, rekapituluje, že cloud má za sebou historii dlouhou 22 let a 60 % celkového výpočetního výkonu se dnes odehrává v cloudu. Gelsinger věří, že právě jeho firma pomůže tenhle stav změnit. Portfolio procesorů vybavených AI jednotkami už je na trhu a výrobci uvádí své AI PC. Ředitelka společnosti AMD, Dr. Lisa Su, nechce zůstat pozadu a zdůrazňuje, že AI je pro AMD prioritou č. 1.



Enrique Lores z HP a Pat Gelsinger z Intelu. Pat přinesl ukázat svůj osobní počítač, notebook značky HP, který už spadá do diskutované kategorie AI PC.

Zatímco Microsoft, Intel a AMD se modlí k platformě x86, CEO společnosti Qualcomm Christiano Amon má jinou víru: „Telefony dnes běží kompletně na ARM. Auta jsou novou silnou výpočetní platformou a znovu jsou na ARM. Stejným směrem jdou i servery a další velké počítače. Takže proč ne osobní počítače? Apple se tím směrem vydal a zaznamenal velký úspěch. AI tento přechod jen podpoří.“

Pokud vás u výrazu „Windows na ARM“ jako první napadne slovo „nekompatibilita“, tak si toho je vědomý i Christiano. „Udělali jsme neskutečný pokrok. Společně s Microsoftem jdeme jednu aplikaci po druhé a měníme je tak, aby fungovaly nativně.“

Načasování a význam AI PC revoluce

Blížící se AI revoluci vnímají špičky oboru jako hotovou věc. Ale jak velká změna to bude? Chvíli mi přišlo, jak kdyby se jednotliví ředitelné trumfovali, kdo přijde s větším číslem.

Jensen Huang (Nvidia): „Jak zásadní bude přechod na AI PC? 30 let vývoje počítačů bude zapomenuto! Zní to legračně, ale teď bude všechno jinak.“



vývoje počítačů bude zapomenuto! Zní to legračně, ale teď bude všechno jinak.“ Lisa SU (AMD): „Už loni jsem na téhle konferenci řekla, že AI je nejdůležitější megatrend za posledních 50 let . Je to příležitost mnoho se naučit. Stále jsme teprve na začátku, čeká nás celá dekáda převratných novinek.“



. Je to příležitost mnoho se naučit. Stále jsme teprve na začátku, čeká nás celá dekáda převratných novinek.“ Satya Nadela (Microsoft): „AI přinese dvě fundamentální změny. Za prvé to je nové uživatelské rozhraní. 70 let jsme stavěli počítače tak, že jsme jim museli rozumět. Teď budou počítače rozumět přirozenému lidskému jazyku. Druhá zásadní změna spočívá v porozumění. Doteď jsme digitalizovali a organizovali digitální data. Teď poprvé máme nástroje, které těm datům rozumí v tom smyslu, jak jej chápeme my, lidé.“

A pak jako by se kapitáni IT byznysu začali trumfovat v motivačních citátech.

„AI změní způsob, jakým používáme počítače. Stejně to kdysi udělal internet. Co jsme s PC dělali před internetem? Měli jsme Word, Powerpoint… A dnes? Většina toho, co se děje na PC, více či méně souvisí s internetem. V příštích letech se něco podobného stane s AI,“ předpovídá Pat Gelsinger.

Paralelu v minulosti našel i Satya Nadela: „Bill Gates v roce 1993, když formoval moderní podobu osobních počítačů a rozjížděl se internet, mluvil o informacích na dosah našich prstů. Dnes s AI máme expertízu na dosah prstů. Něco, co je postavené nad daty. Informace jsou základ, ale když jim počítače porozumí a dokážou z nich vyvodit důsledky, sumarizovat je, učit se z nich, tak se dostáváme o level dál.“



Satya Nadella se připojil přes Teams a Lores jej varoval, že používá webkameru Poly (firma, kterou HP nedávno koupilo), takže publikum uvidí každý detail jeho tváře.

„Je přirozené, že se počítače vyvíjí. Když jsem já začínal s počítači, měl jsem CRT monitor. Pak přišly LCD. Pak úplně změnily hru notebooky – najednou jste si mohli počítač vzít s sebou. AI PC bude ještě zásadnější změna,“ říká Jensen Huang.

Pokračuje s myšlenkou, že neméně důležité bude vzdělání a připomíná tak program AI MasterClass, na kterém Nvidia spolupracuje s HP: „Znovu jsme vymysleli počítač. Znovu jsme vymysleli, jak psát software. Teď budeme vymýšlet a učit se, jak nové počítače ovládat. Na jednu stranu je nový způsob jednoduchý, je lidský, ale stejně se musíme naučit umělou inteligenci úkolovat, promptovat. Také je důležité pochopit potenciál AI, abyste z nových nástrojů dostali maximum.“

Sundar Pichai se pozastavil nad rychlostí, s jakou AI novinky přicházejí: „Začalo to vlastně nenápadně už před pár lety. Integrovali jsme AI algoritmy, a právě díky nim se zásadně zlepšila celá řada našich služeb. Dnes už to bereme jako samozřejmost, přitom jsme svědky bezprecedentní změny. A to tempo inovací je stále rychlejší. Dnes žasneme nad tím, co umí náš model Gemini, ale za tři měsíce se nám stejné funkce budou zdát trochu zastaralé, protože už zase budeme o mnoho dál.“

Christiano Amon popsal, jaká výzva Qualcomm i jeho konkurenty čeká: „Bude zásadně záležet na způsobech využití AI. Jistě, některé známe: překlad, sumarizace, generování textu či obrázků. Ale většinu jich neznáme, takže jak připravíme infrastrukturu? Přitom způsoby využití jsou zásadní, výrobci hardwaru potřebují vysvětlit zákazníkům, jak může AI pomoct právě jim, právě s jejich úkoly.“

„Proč by měli zákazníci s AI PC začít už teď? Lidi se často bojí, že vinou AI přijdou o práci. Pravda je ale jinde. Lidé a firmy, které nepoužívají AI, budou nahrazené lidmi a firmami, které používají AI,“ přidává zajímavý postřeh Alex Cho, prezident divize Personal Systems společnosti HP. „Ano, přijdou další inovace. Ano, jsme teprve na začátku, ale přesto není důvod čekat.“

Definice AI PC

Na pódiu se donekonečna opakoval pojem AI PC, a tak jsem při obcházení navazujících workshopů pokládal stále stejnou otázku: „Co je to AI PC a jak se liší od obyčejného PC?“

Nedostal jsem jasnou odpověď a z těch kusých jsem si poskládal vlastní definici: AI PC má procesor s AI koprocesorem, běží na něm software/AI služby, které jsou díky tomuto koprocesoru efektivnější a jak se zdá, neméně důležitým atributem je i tlačítko s logem Copilot na klávesnici – to, aby bylo i na vypnutém počítači vidět, že už je to ten z nové éry (nikoliv ten zastaralý, který vypadá úplně stejně).



Copilot na klávesnici, jeden z mála viditelných znaků, že počítač patří do éry AI PC. Paradoxně spouští službu, která běží v cloudu...

Snažil jsem se dopátrat reálné ukázky toho, co už dnes dělá AI PC lépe než obyčejný PC. Nebylo to jednoduché, ale pár ukázek/náznaků jsem našel.



Task manager počítače, na kterém krom operačního systému prakticky nic neběží.



Pak zapnete integrovanou webkameru a zatížení CPU poskočí z 6 na 11 %. Pak aktivujete Automatic framing (dokud jste v zorném poli kamery, tak na vás zoomuje a drží vás uprostřed obrazu), Eye contact (ať se díváte kamkoliv, druhé straně videohovoru se jevíte, jakože se upřeně díváte přímo do kamery) a Background effects (rozmazání pozadí). Zatížení procesoru se ani nepohne, ale NPU vyskočí z dosavadní nuly na 25 %.

Bohužel pro vás nemám srovnání, jak by stejný scénář vypadal na obyčejném PC, protože Windows Studio Effects běží pouze na počítačích s NPU (neural processor unit, součást čipsetu, která se stará o AI výpočty). Ale alespoň nějakou ukázku, jak NPU ulehčí práci CPU, tu vidíme.



Tohle je Audacity, software na editaci zvuku. Musíte to udělat ručně, ale dá se přepnout tak, aby využil NPU. Zpracování úkolu je pak rychlejší a energeticky úspornější. Ale opět je to spíše demo, operace trvá pár sekund na CPU, po přepnutí na NPU také jen pár sekund. U video editoru by byl efekt hmatatelnější…



Přesně tohle jsem hledal! Srovnání loňského HP EliteBooku G10 s procesorem Intel Raptor Lake a čerstvě představeného EliteBooku G11 s procesorem Meteor Lake a NPU.



Oba zpracovávají stejnou dávku náročných úkolů a stopuje se čas. Jediný problém je, že tohle nebylo živé demo, ale předem připravené video…

O slepici a vejci

Co z toho vyplývá? AI revoluce je tu! ...ale jsme teprve na začátku. To, co už vidíme (ChatGPT, Copilot, Midjourney a další generativní AI) běží v cloudu. V mobilních zařízeních je napřed Apple, který integruje Neural Engine do svých procesorů v iPhonech a iPadech už od roku 2017, po přechodu na platformu ARM se přidaly i počítače. Na Androidu také NPU jsou, spíše u vyšších řad procesorů, ale jejich využití je diskutabilní (nebo se jím nikdo moc nechlubí).

Platforma Windows je s novou generací procesorů od AMD a Intelu připravená, ale využití je zatím mizivé. Alespoň tak máme vyřešený problém vejce – slepice. Má smysl dělat AI počítače, když pro ně není software? Má smysl dělat AI aplikace, když pro ně nemáme počítače? Problém je vyřešen, slepice je tu, čekáme na přísun vajíček.

Hezky to na pódiu vyjádřil Pat Gelsinger z Intelu: „Mám takové přirovnání. Kdysi jsem byl u toho, když se standardizovala Wi-Fi. Stanovili jsme pravidla, dali jsme technologii k dispozici a… Nic. Tři roky se nic nedělo. Pak přišlo Centrino a všechno se to rozjelo. Stejně tak dnes pokládáme standardy pro AI PC, dnes se rozhoduje o tom, co AI PC bude. Hardware je k dispozici, teď jsou na řadě vývojáři a pak uživatelé.“