AI od Googlu výrazně překonala běžné metody předpovědi počasí. A meteorologové nebudou mít co jíst!

Meteorologický model od Google DeepMind nazvaný GraphCast a postavený na AI výrazně překonal běžné metody předpovědi počasí při předpovídání globálního počasí až na 10 dní dopředu. Studii, která předpovědi porovnávala, zveřejnil časopis Science, další informace poté Ars Technica.

Model GraphCast prokázal lepší výkon než přední světový konvenční systém, který provozuje Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF). V komplexním hodnocení překonal GraphCast systém ECMWF v 90 % ze 1 380 sledovaných ukazatelů, včetně teploty, tlaku, rychlosti a směru větru a vlhkosti vzduchu v různých atmosférických hladinách.

Neuvěřitelná rychlost předpovědí

Jednou z výhod modelu postaveném na AI je neuvěřitelně vysoká rychlost, se kterou pracuje. „Předpovídá stovky proměnných týkajících se počasí na deset dní v globálním rozlišení 0,25° za méně než jednu minutu,“ uvádějí autoři ve článku pro časopis Science.

Koordinátor strojového učení v Evropském centru pro střednědobé předpovědi počasí Matthew Chantry v rozhovoru pro Financial Times uznal mimořádně rychlý pokrok a uvedl, že systém umělé inteligence v meteorologii pokročil „mnohem dříve a působivěji, než jsme očekávali ještě před dvěma lety“.

GraphCast využívá architekturu strojového učení, kterou vědci nazývají „grafová neuronová síť“ („graph neural network“), vycvičenou na více než čtyřiceti letech historických dat o počasí ECMWF. Zpracovává aktuální a šest hodin staré globální informace o stavu atmosféry a na cloudovém počítači Google TPU v4 generuje desetidenní předpověď přibližně za minutu.

AI je tisíckrát levnější

Metoda strojového učení Google DeepMind kontrastuje s běžnými numerickými metodami předpovědi počasí, které se při zpracování rovnic založených na atmosférické fyzice spoléhají na superpočítače. To obnáší mnohem vyšší spotřebu elektrické energie i výrazně delší čas.

Chantry v rozhovoru pro Financial Times vyzdvihl efektivitu GraphCastu a odhadl, že je asi tisíckrát levnější z hlediska spotřeby energie ve srovnání s tradičními metodami. Příkladem úspěšné prognózy byla předpověď dopadu hurikánu Lee na pevninu v Novém Skotsku s devítidenním předstihem, tedy o tři dny dříve než u tradičních přístupů.

Navzdory neuvěřitelnému pokroku má GraphCast určitá omezení. Ne ve všech scénářích, jako například při náhlém zesílení hurikánu Otis, který 25. října s minimálním varováním zasáhl Acapulco, dokáže překonat tradiční modely.

Zatím je to jen doplněk

Kvůli technologickým omezením nemohou globální modely s umělou inteligencí zatím vytvářet tak podrobné nebo granulární předpovědi jako tradiční modely, takže jsou podle deníku The Washington Post vhodné spíše pro zkoumání jevů menšího rozsahu. Navíc mají problémy s transparentností, protože meteorologové nemohou nahlédnout do „černé skříňky“ modelu AI a zjistit, proč předpovídá to, co předpovídá.

Vědci z Google DeepMind považují svůj přístup založený na umělé inteligenci za doplněk současných technik předpovídání počasí. „Náš přístup by neměl být považován za náhradu tradičních metod předpovědi počasí,“ uvádějí, „které jsou vyvíjeny již desítky let, důkladně testovány v mnoha reálných kontextech a nabízejí mnoho funkcí, které jsme dosud neprozkoumali.“

Do budoucna plánuje ECMWF vyvinout vlastní model umělé inteligence a prozkoumat jeho integraci do svého systému numerických předpovědí počasí. Grafovou neuronovou síť pro předpověď počasí vyvíjí také Britský meteorologický úřad ve spolupráci s Institutem Alana Turinga s tím, že ji v budoucnu hodlá zapojit do své superpočítačové infrastruktury.