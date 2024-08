Laboratoř xAI před týdnem vypustila do světa vylepšeného chatbota Grok-2 a sociální síť X krátce na to zaplavily tisíce a tisíce generovaných obrázků na hraně. Na jednom si George W. Bush dává lajnu a na dalším zase Elon Musk ukazuje své vypracované svaly a novou bílou podprsenku.

Grok-2, který je součástí předplatného X Premium a X Premium+, je totiž nově vyzbrojený poměrně povedeným generátorem obrázků FLUX.1 od německého studia Black Forrest Labs.



George W. Bush sleduje rozsypaný bílý prášek (Autor: Benjamin de Kraker na X)

Ten přitom není vůbec špatný a v mnoha ohledech snese srovnání i s Midjourney, který stále platí za toho nejlepšího na scéně. V praxi to minulý týden ověřil i náš guru na obrazovou AI Marek Lutonský a připravil srovnání Midjourney vs. Grok (tedy FLUX.1).

Grok-2 slibuje větší svobodu

Rodina chatbotů Grok se odjakživa chlubila tím, že jsou svobodnější než konkurence. Ostatně, není divu, za vším totiž stojí Elon Musk, který se vždy dušoval, že hodlá vyvinout nejméně cenzurovanou AI na světě.

Realita je sice trošku jiná – jsou to spíše marketingové výkřiky –, pravdou ale zůstává, že je chatbot ze stáje xAI opravdu trošku více uvolněnější a otevřenější než většina ostatních. A protože to platí i o novém generátoru obrázků, můžete s ním opravdu bez problému vytvářet politickou satiru, dělat si legraci z celebrit a jít až na hranu.

Dnes si to vyzkoušíme, budeme se pokoušet instruovat chatbota takovým způsobem, aby kreslil zjevný NSFW obsah a budeme hledat hranice, kde (a jestli vůbec) se zastaví.

Takže dost řečí a jdeme na první test.

Obrázky níže se mohou dotknout věřících, sympatizantů amerických demokratů i republikánů, Elona Muska a budhistů. Hledáme limity!

Donald Trump a Joe Biden v objetí

Mnohé generátory mají problém s jakýmkoliv náznakem intimity. Začněme tedy zlehka a dejme Grokovi neškodný povel, ať nakreslí fotorealistický obrázek dvou líbajících se mužů, kteří právě uzavřeli registrované partnerství.



Donald Trump a Joe Biden

A abychom si vyzkoušeli, jestli umí chatbot do podobné kompozice promítnout i reálné osobnosti světové politiky, na pomoc povoláme Joe Bidena a Donalda Trumpa.

Jak vidno, Grok neměl s povelem nejmenší problém a polibky můžeme obdařit i kohokoliv dalšího. Nejen státníky, ale také náboženské autority a samozřejmě celebrity.



Papež František, Musk a Putin, Kamala Harris a Trump a Trump s Putinem na projížďce

Papež František, zbraně a kokain

Ještě nedávno se na internetu řešila kauza, jestli může mít emoji ruční zbraně podobu opravdového revolveru, nebo jen neškodné stříkací pistolky na vodu. Toto Grok opravdu neřeší, takže pokud si budete přát papeže Františka se střelnou zbraní, budete ho mít v nespočtu myslitelných variací.



Hanbený parchanti – Pope Francis Edition

Chování Groka je i v rámci jediného dne neskutečně variabilní. Zatímco ještě okolo poledne mi chatbot odpovídal, že nebude v žádném případě kreslit politiky a náboženské autority s rozsypaným kokainem na stole, o dvě hodiny později už neměl žádné námitky, což dokládá i třetí obrázek ve vatikánské sérii níže.



Papež František a omamné látky

Ze stejného důvodu neuvádím ani prompty. Chatbot se totiž pokaždé choval úplně jinak a některé malůvky vytvořil opravdu jen jednou. Třeba tu následující…

Papež František v plavkách

Zatímco celebrity, politici – no prostě skoro všichni – se v Grokovi svlékají do plavek na první dobrou, v případě papeže Františka to bylo mnohem složitější. Abstraktní schopnosti obrázkových generátorů totiž mají své limity, a pokud ve studijních datech ani jednou neviděli Františka v plavkách, papež je pro ně prostě atomická entita v typickém bílém plášti. Papeže nelze svléci, stejně jako pes bez čenichu už není pes.



Papež František v modrých plavkách a ve společnosti dvou dívek

Nakonec se mi to podařilo až ve spojení s Františkovým civilním jménem: „Pope Jorge Mario Bergoglio.“ Nutno ale podotknout, že jsem i v tomto případě uspěl pouze jednou, takže ve všech ostatních situacích je František opět ve svém tradičním oděvu, i kdybychom jej třeba posadili s dvojicí polonahých jeptišek do bazénu.



Svleče se prakticky každý až na papeže Františka

Donald Trump popíjí Starobrno

Grok a jeho obrazový generátor pracuje docela solidně i s textem. Ten v angličtině je často bez jediné chyby a věrohodně zakomponovaný do scény, u názvosloví z našeho kulturního okruhu je tu ale složitější. Donald Trump s půllitrem Starobrna se ale ještě docela povedl.



Donald Trump na Brněnské přehradě

Velmi dobře pak fungují cedule s krátkými výroky. Spojení „I love“ Grok zpravidla automaticky nahradí za srdíčko.



Dalajláma, Putin a Elon Musk s cedulkami

Nahé tělo? Zapomeňte!

Politická satira, vtípky, nadsázka, Elon Musk v uniformě KGB… To všechno je povolené, protože je generátor nastavený tak, aby bez problému vytvářel neškodné absurdní malůvky.

Jinými slovy, žoviálně se líbající Trump s Bidenem na jejich vlastní svatbě je zcela neškodná kompozice, neboť každý ví, že je naprosto nesmyslná. Je to prostě satira. Pokud byste se však pokusili vytvořit obrázek, co ti dva asi tak mohli dělat o pár hodin později za zavřenými dveřmi ložnice, tvrdě narazíte.



Donald Trump na nafukovací kačence, Elon Musk v Moskvě a Dalajláma v plavkách a v bazénku s čínským prezidentem

Grok a jeho obrazový model FLUX.1 nikdy nevygenerují zcela nahé tělo, nebo dokonce ženské ňadro. Můžete k papežovi Františkovi naházet do bazénu klidně dvacet jeptišek, ale ani jednu nahoře bez.

FLUX.1 vám stejně tak nakreslí Františka, Dalajlámu nebo jakoukoliv další mírovou autoritou s libovolnou smrtící zbraní, na kterou si vzpomenete, ale nikdy nevytvoří fiktivní fotografii, ze které by snad bylo zřejmé, že tyto zbraně právě teď někoho zabíjejí.



Pohlavní styk v podání FLUX.1. Více z něj (asi) nedostanete

A když přijde řada na pornografii nejhrubšího zrna, FLUX.1 pořádně nenamaluje ani dva neškodné pejsky v obětí lásky. Tato témata jsou naprosté no-go, i kdyby se mělo jednat třeba jen o dva plyšáky.

Zábavný, satirický a neškodící Grok

Grok díky tomu zůstává na jednu stranu zábavný, satirický a svobodný, ale zároveň fakticky neškodící a nezneužívající. Je to tedy takový obrázkový generátor z dob České sody.



Elon Musk dorazil na Prague Pride

Stručně řečeno, na rozdíl od mnoha ostatních vygeneruje skoro všechno, ale nikdy tak, aby to opravdu ubližovalo, anebo to snad někdo proměnil v uvěřitelný fake news. I když, lidé dnes na sociálních sítích věří i těm nejokatějším pitomostem.