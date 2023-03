AI Midjourney už generuje obrázky k nerozeznání od reality. Prohlédněte si ukázky a nové „fotky“ Emmy Watson

Službu Midjourney – www.midjourney.com – není třeba představovat. Tento generátor obrázků z textového zadání je už dostatečně známý, ostatně prakticky každý den vidíte jeho výstupy i v náhledových obrázcích na Živě.

Midjourney dnes zveřejnila alfaverzi svého modelu V5. Ten opět vylepšuje generování, aby výsledky byly víc realistické, hezčí, méně nesmyslné. Model navazuje na předchozí verzi V4, kde Midjourney poprvé použila jiný typ neuronové sítě.

Projděte si obrázky v galerii. Prohlášení „Tento model dokáže generovat mnohem realističtější snímky než cokoli, co jsme vydali dříve,“ rozhodně není nadnesené. Všechny ukázky jsme stáhli z kanálu #v5-showcase (odkaz na Discord), kam uživatelé vkládají výstupy, které stojí za zveřejnění.

Jestli chcete nový model vyzkoušet, v zadání na Discordu použijte parametr --v 5. Případně ho můžete nastavit jako standardní prostřednictvím /settings. Generování trvá delší dobu než dříve; to ale může mít příčinu v tom, že V5 právě zkouší hodně lidí. Čtveřice náhledových obrázků se navíc dočasně vytváří rovnou v plném rozlišení. Teď zrovna kvůli přetížení ani není možné použít režim relaxed, ve kterém se předplatitelům nespotřebovává zaplacený procesorový čas.

Midjourney upozorňuje, že krátká zadání nyní nemusí fungovat tak dobře jako dřív. Vyplatí se psát delší, explicitnější popisy toho, co chcete.

Emma V5

V září 2022 jsme vydali článek s poměrně realistickými „fotografiemi“ herečky Emmy Watson ve svatebních šatech a jiných situacích z tehdejší verze Midjourney. Ptali jsme se, kam tohle povede, až se generátory obrázků zlepší. Konkrétně jsme psali „už za pár měsíců bude úroveň těchto grafických AI zase o mnohem výš“ a viditelně jsme se trefili. Tady je Emma Watson, jak ji nakreslí Midjourney V5.

Co se ve V5 zlepšilo? Subjektivně se zdá, že větší reality dosahuje lepší prací s hloubkou ostrosti. Dřív byly obrázky víc ploché. Nebojí se také různých nedokonalostí pleti: vrásek, pih, pupínků. Velmi jsou vylepšené vlasy, to také výsledku hodně pomůže. V galerii si všimněte, že na obrázcích jsou už velmi realistické ruce a prsty, které dřív dělaly Midjourney problémy.

Na mnoha výstupech nám ale přijdou trochu nepřirozené proporce paží. Jsou hodně dlouhé, příliš útlé. Midjourney V5 je ale stále v alfaverzi.

Midjourney před rokem

Pro ilustraci, jak rychle se oblast AI generátorů vyvíjí, jsme v kanálech Discordu našli obrázky z Midjourney, které vznikly před rokem, v březnu 2022.

Zkusili jsme i přímé srovnání. Vlevo je obrázek, který v březnu 2022 vznikl ze zadání Captivating portrait of Gabe Newell as the sexiest man alive 4k portrait. Vpravo je totéž z Midjourney V5. Tedy téměř totéž, služba totiž už nedovolí v zadání použít některá slova včetně tvarů sexy, použili jsme proto místo něj prettiest. Nic neladíme, tohle je první pokus, který z V5 vyšel.



Vlevo je nejvíc sexy muž Gabe Newell z března 2022, vpravo o rok později

Projděte si tyto loňské obrázky z Midjourney v galerii a srovnejte nahoře s těmi, které dnes generuje model V5. Dělí je jediný rok.



Ukázky generované v Midjourney před rokem, v březnu 2022