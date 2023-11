AI mění i jazyk. LLM či „zadávání promptů” míří do slovníků, upravují se i stávající definice

Rozmach umělé inteligence s sebou přinesl i spoustu odborných slov, která se začala dostávat do „běžné” řeči. Lidé si povídají o tom, jak nejlépe zadat promty, porovnávají jednotlivé LLM a řeší AGI… pro nezasvěcené to může znít jako mluva z jiné planety. Jazykovědci ale tentokrát zareagovali rychle a podobné výrazy již začali přidávat do slovníků.

Velmi aktivní byli v tomto ohledu letos autoři Cambridge Dictionary, kteří během uplynulých měsíců přidali do své databáze hned několik výrazů, které se týkají umělé inteligence. Nově si lidé mohou najít definici pro „prompt engineering”, což slovník popisuje jako „proces navrhování promptů, které nabídnou co nejlepší možné výsledky”.

Dále své heslo dostal „large language model” (velký jazykový model), k němu Cambridge určil následující definici: „Složitá matematická reprezentace jazyka, která je založena na velmi velkém množství dat a umožňuje počítačům vytvářet jazyk, který se zdá být podobný tomu, co by mohl říci člověk”.

V neposlední řadě se do slovníku dostala zkratka „GenAI”, odkazující na generativní umělou inteligenci či „GPT (Generative Pre-trained Transformer). V řešení je i přidání zkratky „AGI”, kterou se míní obecná umělá inteligence.

Přidáním nových slov ale práce jazykovědců neskončila. Kvůli AI museli upravit i definici několika stávajících výrazů, proměnou prošlo například slovo „halucinovat”. Podle dosavadního popisu Cambridgeského slovníku totiž výraz odkazoval na živoucí tvory, jenže halucinovat se používá i v souvislosti s generativní umělou inteligencí, když si vymýšlí.

Cambridge dokonce vyhlásil upravenou definici výrazů „halucinovat” slovem roku 2023, a to právě s odkazem na modely AI produkující falešné informace. „Tým Cambridge Dictionary vybral slovo halucinace jako slovo roku 2023, protože si uvědomil, že nový význam se dostává k jádru toho, proč lidé mluví o umělé inteligenci,” stojí v prohlášení.

„Očekávám, že v průběhu tohoto desetiletí se náš psychologický slovník bude dále rozšiřovat, aby zahrnoval zvláštní schopnosti nových inteligencí, které vytváříme,” dodává v prohlášení univerzitní etik Henry Shevlin.

Tým upravil také definici slova „trénovat”, aby v ní bylo obsaženo, že trénovat se mohou i modely umělé inteligence.

V Česku jsme pozadu

Ostatní velké slovníky rovněž nezahálely. Dictionary.com přidal řadu AI výrazů do své dabatáze v září, nechybí ani nová hesla jako „biohacking” nebo „informační znečištění”. Collins Dictionary pak vyhlásil zkratku „AI” slovem roku 2023. Poslední z velkých slovníků, oxfordský, vyhlašuje později.

Česká databáze, kterou spravuje Ústav pro jazyk český, zatím definice pro výrazy spojené s AI neobsahuje, najdete tam jen heslo „umělá inteligence”.