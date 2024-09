AI mě naučila pravidla složité deskové hry. Vytvořil jsem si k tomu GPT, které si nevymýšlí

Se známými jsme se domluvili na hraní deskové hry, kterou jsem neznal. Byla to jedna z těch složitějších, kde návody svým rozsahem připomínají projektovou dokumentaci ke středně velké stavbě. Jak se tohle za krátkou dobu naučit? Využil jsem AI – nástroj vlastní GPT v ChatuGPT.

Jak udělat, aby nekecal

ChatuGPT se na pravidla deskové hry můžete zeptat i přímo. Odpoví vám, a když je to známější titul, často se i trefí. Ale vedle toho si bude vymýšlet. Tyto situace nepoznáte, protože ve svých odpovědích bude velmi přesvědčivý. Není zkrátka vhodné používat konverzační AI coby zdroj znalostí.

Existuje ale způsob, jak chatboty donutit k odpovědím, kterým můžete věřit. Umějí totiž skvěle pracovat s texty, které jim předložíte. Mohou to být třeba i návody k deskovým hrám.

Neudělal jsem to ale napřímo, i když by to bylo možné. Mohl jsem hned na úvod konverzace nahrát dokumenty a přikázat AI, aby je přečetla, že se o nich budeme bavit. Místo toho jsem použil tzv. GPT a vytvořil nástroj pro univerzální komunikaci na téma pravidel hry Blood on the Clocktower.

Co to jsou GPT?

GPT jsou takový malý ChatGPT uvnitř velkého. Nadefinujete si v nich, jak má AI reagovat na vaše vstupy, jaké mají být její výstupy. Zadání pak nemusíte uvádět na začátku každé konverzace, stačí se rovnou zeptat a AI odpoví podle zadaných pravidel.



Ukázka GPT, které mám připravené k opravě překlepů a jazykových chyb. Když stejnou větu napíšete přímo ChatuGPT, odpoví na otázku a začne s vámi konverzovat. Toto GPT ale ví, že má jen opravit chyby, vrátit opravený text a výčet změn

Ke GPT můžete nahrát také soubory s informacemi, se kterými má pracovat. Nahrál jsem mu návod ke hře a příručku týkající se postav ve variantě, kterou jsme hráli. K tomu jsem si z oficiálního webu hry i z dalších stránek vykopíroval různé texty k pravidlům, strategii, postavám a nejrůznější tipy. Také tento soubor jsem nahrál do GPT. Všechny texty byly v angličtině, ale to AI nevadí, i když jsem se s ní dál chtěl bavit česky.

Zadání mého GPT vypadalo takto:

V souborech Znalosti jsou pravidla a další informace týkající se hry Blood on the Clocktower. Odpovídej na dotazy hráče pouze na základě informací v těchto Znalostech. Nevymýšlej si je.

Chovej se jako rádce, který zná skvěle pravidla a dokáže hráči dobře poradit v každé situaci. Nejsi storyteller, nesnaž se hrát. Hráč chce po tobě informace k pravidlům, vhodné strategii apod.

Odpovídej česky. Odpovídej stručně, pokud tě hráč výslovně nevyzve k podrobné odpovědi. Své odpovědi strukturuj, zvýrazni vhodné části.

Pokud hráč na konec otázky napíše Cituj, přidej na konec své odpovědi vodorovnou čáru a za ni sekci s mezititulkem Citace ze Znalostí. Stručně pak do ní odcituj nejdůležitější příslušnou pasáž ze zdrojových dokumentů. Nepřekládej ji, potřebuji přesnou citaci ze Znalostí.

Tento text jsem postupně ladil. V jednu chvíli jsem třeba zjistil, že se GPT snaží chovat trochu jako průvodce hry, proto jsem mu to zakázal. Nebo jsem přidal poslední odstavec s možností nechat si odcitovat text z pravidel, abych měl jistotu, že si nevymýšlí.



Nastavení tohoto GPT v ChatuGPT

I když ChatGPT zvládá pracovat i s PDF a jinými formáty, všechno jsem raději připravil jako soubory TXT. Práce s tímto základním formátem by snad mohla být i rychlejší.

Množství dat, které AI poskytnete, se hodí udržet na nějaké rozumné hranici. Když to přeženete, chatbot se sám ozve, že tohle je už moc. Ale není dobré dostat se ani blízko k limitu. AI potom odpovídá hůře, než když má ve svém tzv. kontextovém okně ještě dostatek volného prostoru. V přiloženém souboru nebo souborech nechte proto jen to důležité.

AI jako zkušený hráč

Teď se už jen stačilo ptát. Z ChatuGPT byl najednou zkušený hráč, který znal veškerá pravidla hry i různé finty. Při odpovědích vycházel z dokumentů, které jsem mu nahrál, tak jsem měl jistotu, že si u nich nevymýšlí. Nebo aspoň že si moc nevymýšlí.

Někdy se totiž v takových případech může stát, že na něco zapomene, typicky třeba u různých výčtů. Je to vidět na jednom z obrázků v galerii, kde jsem kompletní seznam postav dostal až po upozornění.



Ukázka otázky a odpovědi AI. V galerii u článku najdete asi dvacet dalších

Prostřednictvím rozhovoru se svým GPT jsem hru poměrně rychle naučil i bez toho, že bych musel pročíst všechny příručky. Nechal jsem se provést základními herními mechanismy, popisem postav, vždy jsem se doptal, když mi něco nebylo úplně jasné, nebo jsem chtěl podrobnější vysvětlení.

Tablet s aplikací ChatGPT jsem si vzal i k samotnému hraní. Na začátku každé hry jsem si nechal vysvětlit, co přesně umí moje postava a jak s ní efektivně hrát. Ptal jsem se i na různé herní situace, kterým jsem coby úplný začátečník zatím nedokázal porozumět.

Vyzkoušejte si toto moje GPT sami

GPT mohou vytvářet a upravovat pouze uživatelé placeného ChatuGPT. Dají se ale potom nasdílet i těm, kdo mají jen bezplatnou verzi.

Takže si teď můžete sami vyzkoušet můj Blood on the Clocktower GPT. Otevřete tento odkaz: https://chatgpt.com/g/g-NmSB06ayA-blood-on-the-clocktower-gpt a ptejte se. Inspirujte se třeba otázkami v galerii u tohoto článku.

Ve zdrojích znalostí nemusí být jen pravidla deskové hry, ale jakékoli jiné dokumenty: zákony, manuály, pravidla sportovních her, cokoli. Prostřednictvím GPT z nich uděláte chytrého asistenta, který má poskytnuté znalosti a dokáže vám z nich odpovídat. A na rozdíl od standardního ChatuGPT mu odpovědi můžete věřit.

Claude a jeho Projects Funkčnost GPT nabízí také AI Claude. Říká tomu Project a možnosti jsou velmi podobné jako u ChatuGPT, včetně nahrávání externích zdrojů znalostí. Osobně Claude při běžné práci preferuji před ChatemGPT, u asistenta pro deskovou hru jsem se k němu ale vrátil. Claude se k externím souborům možná chová jinak, nebo bych musel jiným způsobem napsat zadání Projectu. Ve stávající podobě GPT ale byly výstupy ChatuGPT lepší.