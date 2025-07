AI jako pomocník pro studenty i učitele. Poradíme, jak dostupné nástroje využít ve škole

Zákazy a odmítání nutně nahradila akceptace jazykových modelů na školní a akademické půdě. Může jít o skvělého pomocníka, a to nejen pro studenty, ale i pro učitele, avšak vždy je nutné pamatovat na nedostatky.

Po zděšení ze schopností prvních chatbotů následoval jejich zákaz na akademické půdě. Učitelé se obávali, že se jim nahrnou vygenerované závěrečné práce a eseje bez špetky tvůrčí dovednosti žáků a studentů. Učitelé se však na nové možnosti adaptovali velmi rychle a člověk mimo školní sféru může být překvapen tím, jak frekventované je téma AI ve školách. A to v ředitelně, ve sborovně i v lavicích.

Důležité je uvědomit si, že AI zde s námi je a zůstane napořád. Nejde o módní vlnu, na které se svezeme a vše se vrátí do starých kolejí. A je jasné, že v tomto ohledu budou napřed žáci a studenti, kteří mají k technologiím blíže, než učitelé zavalení svými povinnostmi a nekonečnou administrativou.

AI jako pomocník pro učitele

Škola by měla být vůči studentům v otázce použití chatbotů naprosto transparentní. V zásadě by se tomuto tématu měli věnovat především učitelé informatických předmětů, na nichž zůstává zdůraznění těch hlavních vlastností a charakteristik chatbotů. Právě tito učitelé by měli být o krok napřed i před studenty, ukazovat zajímavé trendy, nové technologie a vůbec o jazykových modelech hovořit jako o nové věci, klidně na úkor těch starých, jako jsou powerpointové prezentace či malování.

Současně musejí učitelé upozornit na hlavní nedostatky chatbotů, především na jejich velmi častou omylnost a nespolehlivost. Učitelé musejí zavést do mysli žáků fakt, že odpověď „tvrdí to ChatGPT“ zkrátka neplatí, a samozřejmě je vhodné dodat, jak tyto omyly vznikají a že se jich nelze v zásadě vyvarovat.

Učitelé by měli také zdůrazňovat odpovědnost žáků za své výstupy. Neboli to, že i když jim s úkolem či prací pomůže chatbot, na začátku či konci je jejich podpis, a tedy ručí za uvedené informace. Připomínáním tohoto faktu vyvolají přirozeně kritické myšlení u studentů a snahu o ověření informací. Současně je potřeba upozornit studenty na to, že výměnou za pomoc si jazykové modely berou i něco od nich – data, na kterých se dále učí. Tutéž výzvu ale nesměřujme jen k učitelům, ale i k rodičům.