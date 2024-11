AI GPT za vás bude na počítači klikat i psát. Nová funkce dorazí za tři měsíce

Aktuálním směrem tří největších tvůrců velkých jazykových modelů je připravit software, který bude moci ovládat počítač a automatizovat některé činnosti. Tzv. AI agenty již představily společnosti Anthropic (Claude) i Google (Gemini), teď se k nim přidá OpenAI.

Novinka s krycím názvem Operator se podle Bloombergu zatím jen interně testuje, ke zveřejnění má dojít v lednu příštího roku. Zprvu nemá jít o funkci dostupnou v ChatGPT, ale Bloomberg mluví o „výzkumném preview“ dostupném skrz vývojářské API.

Nejde o velké překvapení. V nedávné diskuzi Ask Me Anything na Redditu to totiž na dotaz „jaký bude další průlom v technologiích GPT“ nastínil sám šéf OpenAI Sam Altman. „Budeme mít stále lepší a lepší modely, ale myslím, že další velkou věcí budou agenti,“ řekl.

V diskuzi také zmínil, že už pilně pracují na vylepšeném obrazovém generátoru DALL-E a že v nejbližší době nebudou uvádět GPT-5. Nějaké novinky do konce roku 2024 ale ještě dorazí.