AI editor přepíše váš text v Poznámkovém bloku. Spouštění zrychlilo o desítky procent

V Poznámkovém bloku se objevuje AI editor a program startuje rychleji. Novinky jsou jako první řízeně distribuovány v testovacích kanálech Dev a Canary a týkají se Poznámkového bloku od verze 11.2410.15.0.

Možná je to to poslední, na co by vás napadlo si stěžovat, ale vývojový tým optimalizuje. Poznámkový blok se spouští o více než 35 % rychleji oproti dosavadním verzím. Podle produktového šéfa se v některých případech čas spouštění zkracuje o více než 55 %. Poznámkový blok startuje obecně velice svižně, takže ačkoli jde o skvělá čísla, v praxi to nejspíš tolik nepocítíte.

Hlavní novinku představuje zahrnutí umělé inteligence do původně (záměrně) primitivního nástroje. Generativní AI vám pomůže s úpravou textu. Mohou to být věty, ale i celé odstavce. Zkrátí je, natáhne, změní tón z přátelského na formální apod. Jde o funkce, na které jsme si zvykli dříve v Copilotu.



Testování AI editor se rozjíždí ve vybraných zemích

Na tento typ integrace AI jsme čekali skoro rok, kdy neoficiálně vyšlo najevo, že generativní AI pomůže jako editor. První oficiální integrací AI se stal povel v kontextové nabídce pro analýzu textu. Editor působí zajímavějším dojmem, jeho použití ovšem nebude neomezené. To jsme díky lednovému úniku také věděli předem.

Microsoft volí stejnou strategii jako u Malování. Pilotní fáze testování je silně omezená a na Česko se zatím nedostalo. Přepisování textů je dostupné ve Spojených státech, Spojeném království, Francii, Německu, Itálii a Kanadě. Zde stačí, když se přihlásíte k účtu Microsoft.

Naopak v Malajsii, Singapuru, Tchaj-wanu, Thajsku, Austrálii a na Novém Zélandu je editor dostupný pouze v rámci předplatných Microsoft 365 Personal/Family a Copilot Pro. Za použití funkce utrácíte AI kredity. Bezplatné účty jich dostanou padesát. Placené šedesát, ale na měsíc. V případě Copilotu Pro strop není explicitně popsán. Kdo o funkci nestojí, vypne ji v nastavení Poznámkového bloku.

Zdroje: Windows Insider Blog