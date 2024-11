AI Camera pro Raspberry Pi umí spouštět desítky neuronek přímo na svém čipu. První zkušenosti

Nadace Raspberry Pi je po kovidovém útlumu v permanentním rauši a chrlí do světa další a další značkové hračky pro kutily, i kdyby to měl být třeba jen pitomý USB hub – poslední přírůstek do rodiny. Hlavně že má na sobě vylisovaný reliéf maliny.

S nástupem minipočítače Raspberry Pi 5, který je vyzbrojený rozhraním PCIe, ale trh zaplavila i hromada rozšiřujících desek s rychlými SSD a akcelerátory pro zpracovávání neuronových sítí.

Kamera s vlastním NPU akcelerátorem

Kruh se uzavřel letos v září, kdy se nadace pochlubila novou kamerkou Raspberry Pi AI Camera s 12,3MPx čipem Sony IMX500.



Raspberry Pi AI Camera

I když se na první pohled neliší od všech ostatních oficiálních snímačů pro stejnojmenný počítač – má ostatně totožný form-faktor a rozteč otvorů pro šroubky –, už rozhodně nepatří k těm nejlevnějším kouskům v nabídce.

Tuzemský RPishop ji sice ještě v říjnu prodával za necelých osmnáct stovek, cena se ale záhy vyšplhala téměř na dva tisíce korun. První várku Češi nicméně i tak rozebrali a s naskladněním té další počítá e-shop až někdy v půli ledna 2025.

AI Camera v číslech Snímač: Sony IMX500 (12,3 MPx, 1/2,3", 4,74 mm)

Sony IMX500 (12,3 MPx, 1/2,3", 4,74 mm) Rozlišení: 4 056×3 040 px (10 FPS), 2 028×1520 px (30 FPS)

4 056×3 040 px (10 FPS), 2 028×1520 px (30 FPS) Zorné pole: 78,3°

78,3° Ruční ostření: 20 cm až nekonečno

20 cm až nekonečno Paměť pro neuronovou síť: 8,3 MB

8,3 MB Hotové modely pro kameru: Desítky; klasifikace, detekce, póza, segmentace

Desítky; klasifikace, detekce, póza, segmentace Vstupní tenzor/obrázek pro neuronovou síť: až 640×640 px, uint8/int8

až 640×640 px, uint8/int8 Pomocný čip pro komunikaci s Raspberry Pi: RP2040 + 16MB cache

RP2040 + 16MB cache NPU: Proprietární DSP obvod v nitru IMX500

Proprietární DSP obvod v nitru IMX500 Podpora: Nejméně do ledna 2028

Nejméně do ledna 2028 Dokumentace

AI Camera není nástupce Camera Module 3

Je ale o co stát? Co vlastně dostanete za peníze, za které byste si mohli koupit rovnou celý mikropočítač Raspberry Pi 5 s 4 GB RAM a ještě by vám zbylo na microSD?



Vlevo Raspberry Pi Camera Module 3, vpravo Raspberry Pi AI Camera