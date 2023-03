AI a zbytečné plky. Rozhovor s expertem na počítačové vidění a umělou inteligenci Adamem Heroutem

Takzvaná umělá inteligence udělala za posledních několik let obrovský pokrok. Aktuálně světem hýbe například platforma ChatGPT, která je schopná komunikovat s člověkem tak, že to mnohdy dává hlavu i patu. Je to užitečný pomocník, nebo díky ní lidské mozky zakrní?