AI a VR v symbióze. Umělá inteligence pomůže v rozmachu virtuální reality [rozhovor a živá ukázka]

Podobně jako Midjourney uchvátila celý svět a změnila pohled na tvorbu obrázků, může umělá inteligence zrevolucionovat i virtuální realitu. Půjde o různé aspekty od vytváření světů přes vzdělávání až pro opravdu lidské NPC.

„Virtuální realitu i umělou inteligenci bychom měli brát jako příležitost nebo jako pomocníka,“ říká kulturolog a odborník na VR Jan Frič, zatímco spolu sedíme na prosluněné plošině nad zálivem. „Rozhodně bychom neměli od těchto nástrojů dávat ruce pryč. Dospívající se s nimi seznamují přirozeně a umožní jim to tyto technologie používat i do budoucna. I pracující lidé by se s tím měli obeznámit, aby jim neujel vlak, protože zanedlouho je mohou potřebovat ke své práci,“ pokračuje v úvaze, zatímco si prohlížíme panorama města s obřím mostem.

Nejedná se o běžné setkání, já ve skutečnosti sedím doma na židli a Jan Frič ve své pražské herní VR místnosti. Oba jsme odděleni několika sty kilometry, ale máme na hlavách headsety pro virtuální realitu HTC Vive. Zprostředkovat podobné setkání je záležitost instalace softwaru Vive Sync, několika kliknutí pro založení místnosti a jednoduché připojení na schůzku skrze odkaz. Téma naší schůzky je jednoduché – jaký je současný stav virtuální reality a jak výrazným povzbuzením bude její propojení s umělou inteligencí.

Ukázka z rozhovoru v pokročilé VR:

Namísto týdnů jen hodiny práce

Rozhlížím se okolo, uchvácen některými detaily prostředí místnosti čili instance, v níž se nacházíme. Na rtech mám otázku, kolik času trvá vytvořit takovouto místnost. Jan Frič nadhazuje, že týmu několika lidí sestávajícího z grafiků a programátorů to zabralo řádově dny či nižší jednotky týdnů. Samozřejmě to zahrnovalo spoustu ladění detailů a zkoušení funkčnosti.