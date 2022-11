Aféra s tavícími se konektory na GeForce RTX 4090 pokračuje. Expert z Corsairu našel další příčinu

Aféra s problémovými konektory u GeForce RTX 4090 stále pokračuje a zatím není k dispozici finální vysvětlení, co roztavení a přepálení 16pinového konektoru způsobuje. Podle posledních výzkumů redakcí jako Gamers Nexus nebo iGorsLab to vypadalo, že na vině je nejspíše adaptér, který od některých výrobců grafických karet nesplňuje specifikace.

Posléze se však objevily problémy i u majitelů GeForce RTX 4090, kteří mají moderní napájecí zdroje vybavené přímo novým 16pinovým konektorem 12VHPWR, takže do grafiky připojovali pouze jeden kabel bez adaptéru.

Do teoretického výzkumu se tak přidal i expert z Corsairu, který se specializuje na zdroje – JonnyGuru. V podrobném článku popisuje, že hlavní problém by mohl být zcela jinde – špatně zasunutý konektor. Zatímco u standardních PCI Express konektorů s tím nejspíše nebyl takový problém, protože spotřeba karet a tedy i proudy nebyly tak velké, s novým konektorem se ale jedná o mnohem vyšší hodnoty. Přeci jen to, co je rozloženo do čtyř konektorů PCI Express, najednou přechází přes jeden.

Zacvaknout tento konektor úplně nadoraz může být těžší a tak je u problémových instalací možné, že konektor nebyl zcela zasunutý, což přináší zvýšený odpor a následné přehřívání nad rámec specifikací.

Nejoblíbenější GeForce RTX 4090

Další oblíbené GeForce RTX 4090

Je otázkou, jestli by takový problém měl výrobce grafické karty vlastně reklamovat – uživatel totiž nedodržel správnou instalaci. Uvidíme, jak vše nakonec dopadne a jak se k problému vyjádří Nvidia. Pokud ale máte GeForce RTX 4090, určitě si při vypnutém počítači a vypnutém zdroji zkontrolujte, že kabel či adaptér je opravdu správně zasunutý ve všech směrech.